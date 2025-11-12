Čeprav se Honda uradno še ni poslovila od Tima Gajserja, je predstavila svojega novega voznika za prihodnjo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP. To je 25-letni Francoz Tom Vialle, dvakratni prvak v MX2, ki je zadnje tri sezone dirkal v Ameriki.

Tim Gajser Foto: Aleš Fevžer Tim Gajser nam je pred tedni potrdil, da po sezoni zapušča Hondo, a nove ekipe, s katero bo nastopal v svetovnem prvenstvu v motokrosu, še ni smel izdati. Pogodba s Hondo ga veže do konca koledarskega leta. Že od poletja se je govorilo, da bo japonski koncern v svoje vrste pripeljal dva nova voznika, petkratnega svetovnega prvaka in zmagovalca 112 dirk Jeffreyja Herlingsa ter dvakratnega prvaka v MX2 Toma Vialla.

Francoza Vialla je zdaj Honda tudi uradno predstavila. Ta ima 25 let, torej šest manj od Herlingsa, in je tako njihova dolgoročna izbira. Do zdaj je dirkal z znamko KTM ter bil z njeno tovarniško ekipo svetovni prvak v MX2 v sezonah 2020 in 2022. Ker je želel ostati na 250-kubičnem motorju, se je leta 2023 odločil za selitev v ameriški motokros in prvenstvo superkrosa. Dvakrat je osvojil lovoriko v vzhodni diviziji superkrosa.

Zdaj se torej seli na 450-kubični motor in vrača v svetovno prvenstvo. S Hondo je podpisal večletno pogodbo, debitiral pa bo že prihajajoči konec tedna, ko bo v Parizu ekshibicijska dirka v superkrosu. "Zame je to velika sprememba, a se mi je zdel pravi trenutek. Ko sem slišal, da se Honda zanima zame, sem vedel, da boljše priložnosti ne bom dobil. Videl sem, kaj vse so sposobni osvojiti," je Francoz povedal ob podpisu pogodbe. Tim Gajser je z njimi osvojil pet lovorik in 52 zmag, njegovi ekipni kolegi pa so bili v teh letih precej manj uspešni.

Tovarniške ekipe in za zdaj znani dirkači za sezono MXGP 2026:



Kawasaki: Romain Febvre, Pauls Jonass

Honda: Tom Vialle, Ruben Fernandez, ?

KTM: Lucas Coenen, Andrea Adamo

Yamaha: Maxime Renaux, ?

Ducati: Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen

Fantic: ?

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Rick Elzinga, Jago Geerts

Tom Vialle je osvojil dva naslova svetovnega prvaka v MX2. Foto: AP / Guliverimage Pri Hondi so še potrdili, da so podaljšali pogodbo z Rubenom Fernandezom, ki je letošnjo sezono prvenstva MXGP končal na četrtem mestu. O Herlingsu in Gajserju za zdaj iz Hondine ekipe ni nobene besede. Honda naj bi imela v sezoni 2026 sicer tri voznike v MXGP in samo enega v MX2.

Prva dirka nove sezone bo že 22. februarja 2026. V elitnem prvenstvu bo tretjo sezono dirkal tudi Jan Pancar.