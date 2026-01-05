Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
16.00

Osveženo pred

10 minut

Tim Gajser

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 16.00

Novi dirkač tovarniške ekipe Yamaha

Tim Gajser razkril podobo svoje nove čelade

Avtor:
M. P.

Tim Gajser | Tim Gajser je pred dnevi podpisal večletno pogodbo z Yamaho. | Foto Instagram Tim Gajser

Tim Gajser je pred dnevi podpisal večletno pogodbo z Yamaho.

Foto: Instagram Tim Gajser

Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser se pripravlja na prvo testiranje svojega novega motorja, 450-kubične Yamahe YZ450FM. Pred tem je na Instagramu razkril del svoje nove čelade. Prva dirka novega prvenstva MXGP bo osmega marca.

