Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser se pripravlja na prvo testiranje svojega novega motorja, 450-kubične Yamahe YZ450FM. Pred tem je na Instagramu razkril del svoje nove čelade. Prva dirka novega prvenstva MXGP bo osmega marca.

Tako je videti Timova nova čelada. Foto: Instagram Tim Gajser Devetindvajsetletni Tim Gajser (Yamaha) je s prvim januarjem postal voznik tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha Factory MXGP. PO 12 letih z 52 zmagami, štirimi svetovnimi lovorikami v MXGP in eno v MX2 je zapustil tovarniško Hondo. Dva meseca pred prvo dirko sezone 2026 bo začel s testiranjem svojega novega motorja YZ450FM.

Pred prvim treningom je na Instagramu razkril podobo svoje nove čelade. Ta bo belo-črne barve, pa seveda Yamahine modre barve, ne manjka niti logotip glavnega pokrovitelja ekipe. In seveda Tim ni pozabil pokojnega brata Žana. "Vedno z mano," piše v angleščini pod napisom Žan. Tudi Timova številka ime povezavo z Žanom, ta je bil rojen 24. 3.

Ob Gajserju bo v novi sezoni svetovnega prvenstva MXGP Slovenijo zastopal še Jan Pancar, ki bo še naprej dirkal z družinsko ekipo. Tovarniška Honda je Gajserja nadomestila s kar dvema voznikoma, Jeffreyjem Herlingsom in Tomom Viallom.