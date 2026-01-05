Ponedeljek, 5. 1. 2026, 16.00
10 minut
Novi dirkač tovarniške ekipe Yamaha
Tim Gajser razkril podobo svoje nove čelade
Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser se pripravlja na prvo testiranje svojega novega motorja, 450-kubične Yamahe YZ450FM. Pred tem je na Instagramu razkril del svoje nove čelade. Prva dirka novega prvenstva MXGP bo osmega marca.
Tako je videti Timova nova čelada. Devetindvajsetletni Tim Gajser (Yamaha) je s prvim januarjem postal voznik tovarniške ekipe Monster Energy Yamaha Factory MXGP. PO 12 letih z 52 zmagami, štirimi svetovnimi lovorikami v MXGP in eno v MX2 je zapustil tovarniško Hondo. Dva meseca pred prvo dirko sezone 2026 bo začel s testiranjem svojega novega motorja YZ450FM.
Pred prvim treningom je na Instagramu razkril podobo svoje nove čelade. Ta bo belo-črne barve, pa seveda Yamahine modre barve, ne manjka niti logotip glavnega pokrovitelja ekipe. In seveda Tim ni pozabil pokojnega brata Žana. "Vedno z mano," piše v angleščini pod napisom Žan. Tudi Timova številka ime povezavo z Žanom, ta je bil rojen 24. 3.
Ob Gajserju bo v novi sezoni svetovnega prvenstva MXGP Slovenijo zastopal še Jan Pancar, ki bo še naprej dirkal z družinsko ekipo. Tovarniška Honda je Gajserja nadomestila s kar dvema voznikoma, Jeffreyjem Herlingsom in Tomom Viallom.