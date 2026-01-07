Novo žarišče v Atlantiku: ZDA sledijo skrivnostnemu tankerju, Rusija pošilja vojaške ladje

V prihodnjih dneh bo pozornost svetovne javnosti usmerjena v tanker domnevne venezuelske senčne flote, ki je trenutno od celinske Evrope oddaljen približno dva tisoč kilometrov. Tanker v Atlantskem oceanu že dalj časa zasledujejo ZDA, zdaj pa je svoje vojaške ladje v njegovo bližino napotila tudi Rusija, poroča CBS News.

Ameriška obalna straža je konec lanskega leta več dni spremljala pot tankerja Bella 1, ki je plul proti Venezueli. Domnevno naj bi pripadal tako imenovani venezuelski senčni floti, s katero se Venezuela ogiba sankcijam za izvoz surove nafte.

Pripadniki ameriških posebnih enot so bili po poročanju časnika The Wall Street Journal v tem času pripravljeni, da se vkrcajo na tanker in prevzamejo nadzor nad plovilom – če bi bilo treba, tudi s silo.

Na tanker so narisali rusko zastavo

A med čakanjem na zeleno luč Bele hiše se je na trupu tankerja pojavila na hitro narisana ruska zastava, ladja je bila čez noč vpisana v ruski ladijski register, dobila pa je tudi novo ime – zdaj ni več Bella 1, temveč Marinera. Nenadoma je drastično spremenila smer plovbe in se iz Karibskega morja preusmerila proti Evropi.

ZDA naj bi zato domnevno opustile namero o zasegu tankerja oziroma prevzemu nadzora nad njim. Če je ta res uradno registriran kot ruska ladja, bi to lahko povzročilo dodatno zaostritev diplomatskih odnosov med Rusijo in ZDA. Ladja, ki je sicer uradno v lasti turškega podjetja Louis Marine Shipholding Enterprises, bi namreč uživala zaščito Rusije.

Med Škotsko in Islandijo

Tanker Marinera po navedbah britanskega BBC trenutno pluje med Škotsko in Islandijo. Podatki o sledenju ladjam, poznani tudi po skupnem imenu sistem samodejne identifikacije (AIS), ki so sicer lahko tudi ponarejeni ali lažni, razkrivajo, da je bil v torek zvečer v severnem Atlantiku, približno dva tisoč kilometrov zahodno od celinske Evrope.

Vendar so ameriški uradniki, ki jih navaja ameriška televizija CBS, namignili, da bi ZDA lahko izvedle vojaško operacijo. Ta bi bila podobna tisti, ki so jo izvedli prejšnji mesec, ko so marinci v sodelovanju z obalno stražo zasegli tanker Skipper pod zastavo Gvajane, potem ko je plovilo zapustilo pristanišče v Venezueli.

Dva ameriška uradnika sta za CBS povedala, da ZDA načrtujejo vkrcanje na ladjo in da bi jo Washington raje zasegel kot potopil. Južno poveljstvo ZDA je sporočilo, da je pripravljeno ukrepati proti sankcioniranim plovilom, in poudarilo, da je mornarica sposobna slediti "zanimivim" ladjam.

ZDA bi morale pred kakršnokoli operacijo obvestiti zaveznike. Britansko ministrstvo za obrambo dejavnosti drugih držav ne komentira.

Sprememba zastave naj ne bi ustavila ZDA

Po mednarodnem pravu so plovila, ki plujejo pod zastavo določene države, pod zaščito te države, vendar je Dimitris Ampatzidis, višji analitik za tveganja in skladnost pri pomorskem obveščevalnem podjetju Kpler, za BBC povedal, da sta bila ime in zastava ladje res spremenjena, kar pa ZDA ne bo odvrnilo od zasega ladje.

"Ukrepi ZDA so odvisni od identifikacijske številke plovila (koda IMO), lastniških/nadzornih omrežij in zgodovine sankcij, ne pa od pobarvanih oznak ali nove zastave," je povedal. Ampatzidis je dodal, da bi sprememba v ruski ladijski register lahko povzročila "diplomatska trenja", vendar ne bi ustavila nobenih ameriških izvršilnih ukrepov.

Rusi zaskrbljeni

Rusija je v bližino tankerja Marinera, ki ga zasledujejo ameriške sile, poslala tudi svoje vojaške ladje, je poročal CBS News.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da tanker Marinera pluje v mednarodnih vodah pod rusko zastavo in v skladu z mednarodnim pravom ter da mu ZDA in zveza Nato kljub njegovemu miroljubnemu statusu posvečata "nesorazmerno pozornost".

Morebitni konflikt zaradi tankerja se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so ZDA v soboto šokirale svet z zajetjem venezuelskega predsednika Nicolasa Madure v Caracasu. ZDA ga skupaj z ženo obtožujejo kaznivih dejanj, povezanih z orožjem in drogami.