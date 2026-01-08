Trije odmevni ropi: grozili zaposlenim, jih zvezali. Nekatere roparje še vedno iščejo.

Koprski kriminalisti so v drugi polovici leta 2025 uspešno izpeljali dlje časa trajajoče, intenzivne in zahtevne policijske preiskave več primerov hujših kaznivih dejanj ropov, ki so jih na različnih prizoriščih v letu 2024 izvršili oboroženi storilci. O ropih so javnost takrat tudi obveščali. Vse tri rope so izvedli storilci, ki nimajo prijavljenega bivališča na območju Slovenije. Prijeli so dva storilca, ki sta v zaporu, dva še vedno iščejo.

Ropar večkrat obravnavan zaradi hujših kaznivih dejanj, zdaj je v tržaškem zaporu

21. junija 2024 v popoldanskem času je kaznivo dejanje ropa v eni od menjalnic v središču Kopra izvršil starejši moški suhe postave, oblečen v oblačila različnih barv. Pri kaznivem dejanju je delavki menjalnice zagrozil s predmetom, ki je po videzu spominjal na pištolo, ob ropu pa je vzel več kot tisoč evrov.

Kljub intenzivnemu izvajanju prvih nujnih ukrepov policija storilca neposredno po kaznivem dejanju ni odkrila. Ob obveščanju o dogodku so policisti javnosti posredovali tudi nekaj posnetkov storilca in zaprosili za kakršnekoli koristne podatke. Nadaljnjo obravnavo primera so prevzeli koprski kriminalisti, ki so tudi v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami intenzivno zbirali obvestila in dokaze. Med policijsko preiskavo kaznivega dejanja so ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je rop izvršil 60-letni moški, državljan Hrvaške, ki nima prijavljenega prebivališča na območju Slovenije. V preteklosti so ga v več državah na območju Evrope že obravnavali zaradi različnih hujših kaznivih dejanj in je že prestajal daljše zaporne kazni. Trenutno je 60-letnik v tržaških zaporih zaradi drugih kaznivih dejanj. Morebitno vpletenost osumljenega v druga kazniva dejanja še ugotavljajo.

S ponaredkom pištole zagrozil trgovki in jo zvezal. Še vedno ga iščejo.

22. avgusta 2024 v popoldanskih urah je bilo prav tako v središču Kopra izvršeno še eno kaznivo dejanje ropa. Tokrat sta se dva moška z motornim kolesom, skuterjem, pripeljala pred vhod v trgovino s plemenitimi kovinami. Eden od njiju, oblečen v daljša oblačila in z motoristično čelado na glavi, je vstopil v notranjost trgovine ter s predmetom, ki je po videzu spominjal na pištolo, zagrozil trgovki ter jo zvezal. Vzel je več kosov nakita in nekaj predmetov, ki so bili last trgovke, v skupni vrednosti več tisoč evrov. Skupaj s sostorilcem, ki je čakal na skuterju pred trgovino, se je ropar odpeljal s kraja. Kljub temeljitemu iskanju z večjim številom policistov in kriminalistov policija storilcev neposredno po kaznivem dejanju ni odkrila.

Tudi v tem primeru je nadaljnjo policijsko preiskavo primera prevzel Sektor kriminalistične policije PU Koper, ki je v nadaljnjih mesecih intenzivno zbiral obvestila in dokaze. Pri tem so kriminalisti sodelovali z drugimi policijskimi enotami in tujimi policijami. Zbrana obvestila in dokazi kažejo na utemeljen sum, da je rop izvršil 49-letni državljan Srbije brez prijavljenega prebivališča na območju Slovenije. Ta je ob tem utemeljeno osumljen tudi tatvine registrske tablice in motorističnih čelad, ki jih je skupaj s sostorilcem uporabil pri ropu. Tudi v tem primeru gre za osebo, ki so jo v preteklosti v več državah na območju Evrope, tudi na območju Slovenije, že obravnavali zaradi podobnih hujših kaznivih dejanj. V sodelovanju s PU Ljubljana so ugotovili, da je ista oseba utemeljeno osumljena še drugih kaznivih dejanj zoper premoženje. Policijske aktivnosti s ciljem izsleditve osumljenega in odkritja njegovega sostorilca še potekajo.

Zagrozila delavcem v igralnici in ukradla deset tisoč evrov

26. avgusta 2024 sta v nočnih urah kaznivo dejanje ropa v eni od igralnic na območju Ankarana izvršila najmanj dva moška višje rasti, stara okoli 30 let, oblečena v raznobarvna oblačila, s kapucami čez glavo in zakritimi obrazi. Vstopila sta v igralnico in zagrozila tamkajšnjim delavcem, iz igralnice pa vzela denar v skupni vrednosti več deset tisoč evrov. Tudi po tem ropu je PU Koper takoj začela aktivnosti iskanja, a neposredno po kaznivem dejanju storilcev niso odkrili.

Koprski kriminalisti, ki so intenzivno preiskovali omenjeno kaznivo dejanje, so z zbiranjem obvestil in dokazov, tudi s sodelovanjem z drugimi policijskimi enotami, ugotovili, da obstaja utemeljen sum, da je eden od storilcev omenjenega kaznivega državljan Srbije in Makedonije brez prijavljenega prebivališča na območju Slovenije, ki je v času kaznivega dejanja dejansko prebival na območju PU Ljubljana, kamor je po kaznivem dejanju skupaj s sostorilcem tudi zbežal. Osumljenec je že dlje časa v ljubljanskih zaporih zaradi drugih podobnih hujših kaznivih dejanj zoper premoženje, ki jih je nedolgo po ropu v Ankaranu izvršil na območju Ljubljane. Zbiranje dokazov z namenom odkritja sostorilcev kaznivega dejanja in ugotavljanje drugih kriminalnih aktivnosti istih storilcev še poteka.

Kazen od osem do 15 let

Osebe, za katere je bilo ugotovljeno, da so utemeljeno osumljene zgoraj navedenih kaznivih dejanj ropov, so kriminalisti PU Koper kazensko ovadili pristojnemu Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru.

Za kaznivo dejanje ropa po 206. členu Kazenskega zakonika je zagrožena kazen zapora med osmimi in 15 leti, odvisno od teže kaznivega dejanja.

Kazniva dejanja ropov so v splošnem med uspešneje preiskanimi kaznivimi dejanji zoper premoženje, a je njihovo preiskovanje z odkrivanjem storilcev in dokazovanjem pogosto zelo zahtevno in zato tudi dolgotrajnejše.