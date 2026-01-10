Ameriški predsednik Donald Trump je vse bolj nezadovoljen in utrujen zaradi odnosa ruskega predsednika Vladimirja Putina in muhavosti Rusije, kar zadeva pogajanja za končanje vojne v Ukrajini. Trumpova nejevolja zaradi Putina naj bi bila tudi eden od glavnih razlogov za odločitev ZDA, da zasežejo tankerja, povezana z Rusijo.

Putin je glavna ovira na poti do miru v Ukrajini

Donald Trump ruskega predsednika Vladimirja Putina vse bolj dojema kot glavno oviro na poti do miru v Ukrajini, poroča britanski časnik The Telegraph, ki se sklicuje na dobro obveščene vire blizu Bele hiše.

Donald Trump naj bi bil "utrujen" zaradi odnosa ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters

Zasežena tankerja sta signal za Rusijo: Čas se izteka

Nedavna ameriška zasega tankerjev, ki sta plula pod rusko zastavo, je po navedbah medija zelo jasen in nedvoumen signal Bele hiše Moskvi, da se čas za iskanje sporazumne rešitve za vojno v Ukrajini izteka.

Tanker Bella 1 oziroma po novem Marinera, ki so ga zaradi domnevne vpletenosti v izogibanje sankcijam zasegle ZDA. Foto: marinetraffic.com

V Washingtonu so utrujeni

Eden od nekdanjih ameriških uradnikov, s katerim so govorili pri Telegraphu, je dejal, da so v Washingtonu že močno utrujeni od ponavljajočega se scenarija, v katerem Rusija sprva pokaže domnevno iskrene namene za mirovna pogajanja, pri konkretnejši razpravi pa nato postavlja nove ostrejše pogoje ali pa se začasno umakne od mirovnih pogovorov.

Ali Rusija namenoma zavlačuje?

Administracija Donalda Trumpa, piše The Telegraph, naj bi zdaj dokončno verjela, da Kremelj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu namerno zavlačuje in upočasnjuje pogajalski proces.

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Taktiko Rusije so viri časnika opisali kot "dva koraka naprej, eden nazaj" in kot "bingljanje s korenčkom na palici" ter obenem opozorili, da je "korenčka zmanjkalo" in da ima Trump dovolj.

Trump vedno bolj usklajen z Evropo

Stališča ameriškega predsednika in njegove administracije so, kar zadeva vojno v Ukrajini, v zadnjem obdobju tudi veliko bolj usklajena s stališči evropskih držav, katerih voditelji že nekaj časa opozarjajo, da si Rusija konca vojne v resnici ne želi zares in da se namenoma izmika iskanju realističnih rešitev, ki bi pripeljale do konkretnih mirovnih pogovorov, mogoče celo sklenitve mirovnega sporazuma.

V Beli hiši medtem opažajo, da je Ukrajina na sklepanje kompromisov pripravljena veliko bolj kot Rusija, piše The Telegraph.

Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Stikom med Trumpom in Putinom so sledili siloviti napadi Rusije na Ukrajino

Ameriški predsednik Donald Trump je o ruskem predsedniku Donaldu Trumpu sicer še pred meseci govoril odobravajoče oziroma v zelo spravljivem tonu in poudarjal, da ima iskrene namene.

Toda v Beli hiši ni ostalo neopaženo, da so skoraj prisrčnim stikom med Trumpom in Putinom, najsi je šlo za njuno srečanje na Aljaski, telefonske pogovore ali pa domnevne napredke v mirovnih pogajanjih, pri katerih so vlogo mediatorja igrale ZDA, sledili izrazito siloviti ruski napadi na Ukrajino.

Rusija je po lanskem srečanju med Trumpom in Putinom na Aljaski močno okrepila napade na Ukrajino. Nad državo so v drugi polovici leta 2025 med drugim poslali rekordno število eksplozivnih brezpilotnih letal. Foto: Reuters

"Putinova konsistentna brutalnost, njegovo nizkotno vedenje in preračunljivost imajo vso pozornost Bele hiše," je za The Telegraph dejal eden od britanskih uradnikov.