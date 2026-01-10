Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sobota,
10. 1. 2026,
20.39

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Rusija Vladimir Putin Donald Trump

Sobota, 10. 1. 2026, 20.39

18 minut

Slabe novice za Rusijo: je med Trumpom in Putinom dokončno počilo?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68
Vladimir Putin, Donald Trump | Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa naj bi zdaj dokončno verjela, da Kremelj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu namerno zavlačuje in upočasnjuje pogajalski proces. | Foto Reuters

Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa naj bi zdaj dokončno verjela, da Kremelj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu namerno zavlačuje in upočasnjuje pogajalski proces.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je vse bolj nezadovoljen in utrujen zaradi odnosa ruskega predsednika Vladimirja Putina in muhavosti Rusije, kar zadeva pogajanja za končanje vojne v Ukrajini. Trumpova nejevolja zaradi Putina naj bi bila tudi eden od glavnih razlogov za odločitev ZDA, da zasežejo tankerja, povezana z Rusijo.

Putin je glavna ovira na poti do miru v Ukrajini

Donald Trump ruskega predsednika Vladimirja Putina vse bolj dojema kot glavno oviro na poti do miru v Ukrajini, poroča britanski časnik The Telegraph, ki se sklicuje na dobro obveščene vire blizu Bele hiše. 

Donald Trump naj bi bil "utrujen" zaradi odnosa ruskega predsednika Vladimirja Putina. | Foto: Reuters Donald Trump naj bi bil "utrujen" zaradi odnosa ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters

Zasežena tankerja sta signal za Rusijo: Čas se izteka

Nedavna ameriška zasega tankerjev, ki sta plula pod rusko zastavo, je po navedbah medija zelo jasen in nedvoumen signal Bele hiše Moskvi, da se čas za iskanje sporazumne rešitve za vojno v Ukrajini izteka.

Tanker Bella 1 oziroma po novem Marinera, ki so ga zaradi domnevne vpletenosti v izogibanje sankcijam zasegle ZDA. | Foto: marinetraffic.com Tanker Bella 1 oziroma po novem Marinera, ki so ga zaradi domnevne vpletenosti v izogibanje sankcijam zasegle ZDA. Foto: marinetraffic.com

V Washingtonu so utrujeni

Eden od nekdanjih ameriških uradnikov, s katerim so govorili pri Telegraphu, je dejal, da so v Washingtonu že močno utrujeni od ponavljajočega se scenarija, v katerem Rusija sprva pokaže domnevno iskrene namene za mirovna pogajanja, pri konkretnejši razpravi pa nato postavlja nove ostrejše pogoje ali pa se začasno umakne od mirovnih pogovorov. 

Vladimir Putin, jahta
Novice Vojvoda, nova ladja Rusije, buri duhove: se bo nanjo vkrcal Putin?

Ali Rusija namenoma zavlačuje?

Administracija Donalda Trumpa, piše The Telegraph, naj bi zdaj dokončno verjela, da Kremelj z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na čelu namerno zavlačuje in upočasnjuje pogajalski proces.

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump. | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Taktiko Rusije so viri časnika opisali kot "dva koraka naprej, eden nazaj" in kot "bingljanje s korenčkom na palici" ter obenem opozorili, da je "korenčka zmanjkalo" in da ima Trump dovolj.

Aleksandar Dugin
Novice Človek, znan kot "Putinovi možgani", poziva: Rusija mora storiti nekaj strahotnega

Trump vedno bolj usklajen z Evropo

Stališča ameriškega predsednika in njegove administracije so, kar zadeva vojno v Ukrajini, v zadnjem obdobju tudi veliko bolj usklajena s stališči evropskih držav, katerih voditelji že nekaj časa opozarjajo, da si Rusija konca vojne v resnici ne želi zares in da se namenoma izmika iskanju realističnih rešitev, ki bi pripeljale do konkretnih mirovnih pogovorov, mogoče celo sklenitve mirovnega sporazuma. 

V Beli hiši medtem opažajo, da je Ukrajina na sklepanje kompromisov pripravljena veliko bolj kot Rusija, piše The Telegraph.

Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. | Foto: Reuters Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: Reuters

Stikom med Trumpom in Putinom so sledili siloviti napadi Rusije na Ukrajino

Ameriški predsednik Donald Trump je o ruskem predsedniku Donaldu Trumpu sicer še pred meseci govoril odobravajoče oziroma v zelo spravljivem tonu in poudarjal, da ima iskrene namene.

Minefield, Minsko polje, mine
Novice Finska zaradi Rusije sprejela drastično odločitev

Toda v Beli hiši ni ostalo neopaženo, da so skoraj prisrčnim stikom med Trumpom in Putinom, najsi je šlo za njuno srečanje na Aljaski, telefonske pogovore ali pa domnevne napredke v mirovnih pogajanjih, pri katerih so vlogo mediatorja igrale ZDA, sledili izrazito siloviti ruski napadi na Ukrajino.

Rusija je po lanskem srečanju med Trumpom in Putinom na Aljaski močno okrepila napade na Ukrajino. Nad državo so v drugi polovici leta 2025 med drugim poslali rekordno število eksplozivnih brezpilotnih letal. | Foto: Reuters Rusija je po lanskem srečanju med Trumpom in Putinom na Aljaski močno okrepila napade na Ukrajino. Nad državo so v drugi polovici leta 2025 med drugim poslali rekordno število eksplozivnih brezpilotnih letal. Foto: Reuters

"Putinova konsistentna brutalnost, njegovo nizkotno vedenje in preračunljivost imajo vso pozornost Bele hiše," je za The Telegraph dejal eden od britanskih uradnikov.  

Vojna v Ukrajini Rusija Vladimir Putin Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.