Hrvaška navdušena, Slovenija izgubila izhod na odprto morje

Hrvaška diplomacija je izrazila navdušenje, da je več let po podpisu sporazuma o razmejitvi, tudi Italija uveljavila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranskem morju. Ker je to že leta 2021 storila Hrvaška, v Jadranu ni več mednarodnih voda. Hrvaško zunanje ministrstvo je ob tem objavilo zemljevid, kjer je meja v Piranskem zalivu zarisana po sredini Piranskega zaliva, čeprav je arbitražna razsodba Slovenija določila tri četrtine zaliva.

S 3. januarjem letos je v Jadranskem morju v veljavo stopila izključna gospodarska cona Italije, v katerem ima država po mednarodnem pomorskem pravu posebne pravice do izkoriščanja morskih naravnih virov, vključno z ribištvom, energetiko in podmorskimi bogastvi. Hrvaška in Italija sta sicer sporazum o razmejitvi cone podpisala že leta 2022.

Kaj je izključna gospodarska cona?

Izključna gospodarska cona (angl. exclusive economic zone - EEZ) je morsko območje od teritorialnega morja do največ 200 navtičnih milj od njega. Za razliko od svojega ozemlja in teritorialnega morja, kjer ima država suverenost, v njej obalna država (ki jo razglasi) uživa le določene suverene pravice glede na tamkajšnje gospodarske vire. Državi ne pripada samodejno, ampak jo mora razglasiti. Pravice in obveznosti držav v tej coni so opredeljene v Konvenciji ZN o pomorskem mednarodnem pravu. Za Jadransko morje, ki niti v najširšem delu ne dosega 400 milj razdalje med hrvaško in italijansko obalo, sta se morali državi zato o razmejitvi dogovoriti.

V skladu z arbitražnim sporazumom in arbitražno razsodbo o določitvi meje s Hrvaško se je Slovenija tej coni odrekla oziroma je ne more razglasiti. Iz razsodbe izhaja, da se noben del teritorialnega morja Slovenije ne dotika odprtega morja oziroma mednarodnih voda.

Na Jadranu ni več pasu odprtega morja

Slovenija je sedaj dokončno izgubila izhod na odprto morje. Foto: STA , Hrvaška je svojo izključno gospodarsko cono razglasila že leta 2021, Italija pa je svojo formalno vzpostavila šele pred dnevi. To preprosto povedano pomeni, da med Hrvaško in Italijo ni več pasu odprtega morja oziroma ni več mednarodnih voda. Slovenija je zato predlagala srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške, so danes za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu.

Hrvaško zunanje ministrstvo je potezo Italije pospremilo z navdušenjem, ob tem pa objavilo zemljevid, kjer je meja v Piranskem zalivu zarisana po sredini Piranskega zaliva, čeprav je arbitražno sodišče v Haagu leta 2017 Sloveniji določilo tri četrtine zaliva.

Slovenija, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima, je tedaj na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranu izpostavljala, da razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic, ki jih ima Slovenija po mednarodnem in evropskem pravu.

Slovenija je že predlagala srečanje držav

To so danes v odgovoru STA poudarili tudi na zunanjem ministrstvu in izpostavili, da morajo biti spoštovane pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja arbitražna odločba. Hrvaška sicer arbitražne odločbe ne priznava.

Na ministrstvu so ob tem izpostavili, da je Slovenija kot sosednja in pomorska država zainteresirana za vse aktivnosti in vsebine, ki se bodo izvajale v conah. Na pobudo Slovenije so zato leta 2021 vzpostavili trilateralo o sodelovanju na območju Severnega Jadrana, v okviru katere obravnavajo vprašanja ribištva, varnosti, zaščite okolja in povezljivosti, še zlasti sodelovanja severnojadranskih pristanišč. Slovenija je po navedbah ministrstva že predlagala naslednje srečanje na ravni zunanjih ministrov vseh treh držav.