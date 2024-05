SDS za pomoč ribičem po odločitvi ESČP s predlogom spremembe zakona

"Predlog spremembe predstavlja takojšnjo pomoč slovenskim ribičem, ki so se – ne po svoji krivdi – znašli v izjemno težki situaciji. Bojijo se, da jim bo po odločitvi ESČP Hrvaška rubila ladje, hiše, stanovanja," je na novinarski konferenci v Ljubljani poudarila Bah Žibert.

Cilj je slovenskim ribičem, zoper katere je Hrvaška kljub opravljanju dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo uvedla prekrškovni ali kazenski postopek, zagotoviti pravno in fizično pomoč za izrečene globe o prekrških, ki so nastali zaradi opravljanja dejavnosti, je pojasnila poslanka.

"Ta pomoč bo tudi jasno sporočilo, da slovenski ribiči v tej težki situaciji niso ostali sami in da za njimi stoji država," je dejala.

Bah Žibertova je še povedala, da predlagana sprememba zakona, ki ureja vprašanja po arbitražni razsodbi, ni obsežna, je pa ta trenutek bistvena in ključna.

Izpostavila je še, da so v SDS vseskozi zagovarjali stališče, da je reševanje spora o meji med Slovenijo in Hrvaško z arbitražo napačna pot. "Danes se to žal izraža na najbolj boleč način. Prizadeti in oškodovani so naši ljudje, ribiči, ki si z ribolovom režejo svoj kruh."

Globe že dosegle skoraj 3,5 milijona evrov

Sodišče v Strasbourgu je prejšnji teden v primeru pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu soglasno odločilo, da pritožbe na ESČP niso dopustne, češ da bi pritožniki lahko razumno predvideli, da bo njihovo ravnanje v spornih vodah predstavljalo manjše prekrške v skladu z veljavno hrvaško zakonodajo. Globe hrvaških organov slovenskim ribičem skupaj znašajo že 3,4 milijona evrov.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je ob srečanju s slovenskimi ribiči v Izoli v sredo že napovedala dodatne ukrepe za njihovo zaščito v okviru dopolnitve ustreznega zakona. Napovedala je, da bo šel predlog ukrepov v naslednjih dneh v nadaljnje vladno usklajevanje.