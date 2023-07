Golob in Plenković bosta nadaljevala tam, kjer sta marca končala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ospredju pogovorov premierjev bodo med drugim Zahodni Balkan, zlasti Bosna in Hercegovina, ter odnosi med Beogradom in Prištino. Foto: STA/Guliverimage

Premier Robert Golob bo danes na prvem uradnem obisku na Hrvaškem, kjer se bo srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, pa tudi s predsednikoma države in sabora, Zoranom Milanovićem in Gordanom Jandrokovićem. V ospredju pogovorov bodo sodelovanje na področju energetike, migracije in razmere na Zahodnem Balkanu.