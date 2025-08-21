Kam je v vročih dneh pobegnila družina Marolt?

Ko sonce pritiska iz vseh strani in se zdi, da senca postaja najbolj iskana naravna dobrina. Kam v teh dneh z družino, da bi se vsaj za nekaj ur umaknili žgočemu soncu in uživali na hladu naravne sence? Priljubljena slovenska družina, ki jo mnogi poznajo po iskrenih in toplih objavah na družbenih omrežjih – družina Marolt –, se je s svojo raziskovalno zagnanostjo in zavidljivo mero otroške energije podala v smeri Gorenjske. Njihov cilj? Bled. Bolje rečeno: Dino Park Bled, kjer med smrekami, potkami in razgledom na hribe čaka prava odprava v čas dinozavrov.

Foto: Jan Lukanović

Z Maroltovimi po Sloveniji Vsi si želimo dni, ko se vse izide, ko otroci uživajo na svežem zraku, starši ujamejo nekaj miru in načrt poti ne zahteva logistike, primerljive z organizacijo festivala. Prav takšne dni iščemo v seriji prispevkov o družinskih izletih družine Marolt, s katero raziskujemo različne kotičke Slovenije. V prejšnjem članku smo jih spremljali v Arboretum Volčji Potok, kjer so poletno vročino zamenjali za senco dreves in brezskrbno tekanje med cvetličnimi potkami (če ste ga zamudili, si članek lahko ogledate tukaj): Trendi Kam se je na enodnevni izlet odpravila znana slovenska družina? Foto: Jan Lukanović Tokratna destinacija pa je bila nekoliko drugačna, a nič manj navdušujoča, še posebej za otroke. Družina Marolt, ki jo mnogi spremljate na Instagramu (@jure.marolt) in v blogu Ljubki nesmisel, se je s tremi otroki – Višnjo, Zarjo in Vorancem – podala v svet dinozavrov.

Dinozavri – magnet za otroke in tudi starše

Dinozavri so prav poseben fenomen – ogromni, skrivnostni in že zdavnaj izumrli, a v otroški domišljiji bolj živi kot kdajkoli. Otroci jih obožujejo, ker spodbujajo domišljijo, občutek pustolovščine in željo po raziskovanju.

Starši pa pri tem z veseljem sodelujejo – kdo si namreč ne bi želel spet vsaj za trenutek verjeti v svet, kjer sence mečejo tiranozavri, med drevesi preži triceratops in kjer znanje o prazgodovini pride brez učbenikov, ampak v obliki navdušenih oči in hitrega teka po parku?

Foto: Jan Lukanović

Medtem ko dinozavri čakajo, je čas za malico

Dino Park Bled se nahaja le nekaj minut iz središča Bleda, tik ob gozdu in čudovitem razgledu na okoliške hribe. Naravno senco tu nudijo visoka drevesa, čez katera sonce le sramežljivo posije – in to je za poletne dni čista zmaga. Tematski park pa je zasnovan tako, da otroci ne bodo samo opazovali, temveč se gibali, raziskovali, plezali in ob vsakem dinozavru zastavili vsaj deset vprašanj. Pravi raj za male raziskovalce.

A še preden so prišli do tja, so se Maroltovi soočili s prvim izzivom. Ker je bila njihova pot iz Dolenjske malo daljša, so otroci po poti kljub zajtrku, ki so ga pojedli doma, postali lačni. Če imate tudi vi doma tri neučakane male sopotnike, potem veste, da lakota nastopi že nekje na pol poti.

Foto: Jan Lukanović

Tako so naredili postanek tam, kjer je to najlažje, neposredno na poti, tik ob izvozu z avtoceste, kjer se nahaja restavracija McDonald's Lesce. Jure in Tjaša sta se odločila za hitro in učinkovito rešitev: zapeljali so se v drive-in, izbrali zajtrk, skenirali aplikacijo McDonald's (s katero ob vsakem naročilu zbirajo točke za nagrade) in se odpeljali naprej z nasmehi in dišečimi vrečkami v avtu.

Kar na poti so poiskali lep kotiček v naravi, razgrnili odejo in si privoščili pravi družinski piknik z razgledom. Otroci so medtem razigrano tekali naokrog, medtem ko sta Tjaša in Jure uživala v razgledu in dobrih okusih. To je bil popoln uvod, ki je zagotovil okvir poteka dneva: brez hitenja, brez sitnosti – sproščenost in umirjeno raziskovanje dinozavrske dogodivščine.

Foto: Jan Lukanović

Skozi gozd, naravnost v prazgodovino

Ko stopiš skozi vhod v Dino Park Bled, najprej zašumijo krošnje nad glavo, potem pa pozornost hitro pritegnejo znane oblike prazgodovinskih živali. Medtem ko v daljavi že slišiš rjovenje in šumenje gibanja številnih mesojedih dinozavrov, na vhodu obiskovalce že pozdravlja visok rastlinojedi dinozaver, zraven katerega je za boljšo predstavo postavljeno njegovo srce v naravni velikosti.

Otroške oči nemudoma zažarijo in svet okoli njih se stopi z domišljijo. Višnja, Zarja in Voranc so se razkropili po parku in z navdušenjem kar en čez drugega delili vse svoje opazke. "Lahko grem v srce!" je zavpila Višnja in hitro sta to preizkusila še brat in sestra.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Park je zasnovan kot sprehajalna pot med drevesi, kjer vas na vsakem ovinku čaka nov dinozaver – nekateri se premikajo, drugi oddajajo zvoke, tretji pa zgolj molče stojijo v svoji veličini in vabijo k raziskovanju. Ob vsakem dinozavru vas pričaka tudi tabla s kratko razlago ali zanimivostjo, ki staršem pomaga, da v zabavo vnesejo še nekaj učenja.

Poleg ikon iz legendarne filmske franšize Jurski park vas v Dino Parku Bled čaka tudi nekaj prav posebnih presenečenj iz svetovne zgodovine. Med smrekami lahko naletite na hitro vizualno popotovanje, na katerem si lahko ogledate mini replike znamenitosti, kot so Stonehenge, kipi z Velikonočnega otoka (Moai) in celo egipčanske piramide.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Na koncu parka je otrokom na voljo tudi igralni predel, kjer lahko zajahajo dinozavra ali pa se spustijo po otroškem ziplinu. Medtem ko so Višnja, Zarja in Voranc energično tekali od igrala do igrala, sta si Jure in Tjaša privoščila trenutek miru na klopci, še vedno v zavetju prijetne sence tamkajšnjih krošenj.

Posebnost parka pa je tudi mini 6 D kino, kjer si lahko ne le ogledate, temveč tudi začutite prisotnost dinozavrov. Dino Park na Bledu je ravno prav velik, da ne postane naporen, in ravno prav igriv, da otrokom nikoli ni dolgčas. Med krošnjami, z rahlim vetrom in nenehnimi presenečenji za vsakim ovinkom je to destinacija, ki jo boste zapustili z utrujenimi nogami in širokimi nasmehi.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Sladoled za piko na i Ko je za tabo dan, poln tekanja med dinozavri, malih raziskovanj in skupnega smeha, ni boljšega zaključka kot nekaj sladkega. Višnja, Zarja in Voranc so uspešno opravili družinski izziv in so si tako prislužili nagrado – sladoled z okusom po lastnem izboru. Ob odhodu so se tako zapeljali na kratek postanek v McDonalds, kjer so na samopostrežnem kiosku oddali naročilo. Foto: Jan Lukanović Hitro naročilo, brez čakanja – in še nagrade za povrh! V večini McDonald's restavracij po Sloveniji vas ob prihodu pozdravijo samopostrežni kioski, kjer lahko hitro in brez vrste naročite hitro. Svojo izbiro lahko v miru prilagodite, skenirate aplikacijo za zbiranje točk, poravnate račun, nato pa samo še počakate na hrano. Foto: Jan Lukanović Tako lahko v samostrežnem kiosku, McDrivu ali na blagajni skenirate svojo McDonald's aplikacijo, s katero zbirate točke zvestobe. Te lahko pozneje zamenjate za slastne nagrade. Za vsak evro vašega naročila prejmete deset točk,

300 točk = srednji krompirček,

450 točk = Big Mac,

650 točk = McChicken veliki meni ... in tako naprej,

ob prvi prijavi pa vas čaka darilo: 250 točk dobrodošlice! Potrebni so le trije koraki: skenirajte kodo – zbirajte točke – zamenjajte točke za nagrade. PRENESITE APLIKACIJO Foto: Jan Lukanović

Kje v Sloveniji na vas še čakajo dinozavri?

Dinozavri niso doma le na Bledu. Če pri vaših otrocih navdušenje nad dinozavri nikakor ne pojenja, potem imamo še nekaj dodatnih idej za dogodivščine:

Dinozavri v Arboretumu Volčji Potok. Čeprav ni primarno tematski park, je v Arboretumu skozi vso leto na voljo stalna razstava dinozavrov na prostem – med cvetlične gredice in drevorede je postavljenih več kot 13 realistično zasnovanih dinozavrov. Na prejšnjem izletu so si jih ogledali tudi Maroltovi.

Čeprav ni primarno tematski park, je v Arboretumu skozi vso leto na voljo stalna razstava dinozavrov na prostem – med cvetlične gredice in drevorede je postavljenih več kot 13 realistično zasnovanih dinozavrov. Na prejšnjem izletu so si jih ogledali tudi Maroltovi. Fosilni dinozavrski odtisi pri Godoviču. Za ljubitelje resnične zgodovine: v bližini Godoviča so v apnencu ohranjeni trije dinozavrski odtisi iz obdobja triasa (stari okoli 220 milijonov let). Odtisi so dostopni peš.

Za ljubitelje resnične zgodovine: v bližini Godoviča so v apnencu ohranjeni trije dinozavrski odtisi iz obdobja triasa (stari okoli 220 milijonov let). Odtisi so dostopni peš. Prirodoslovni muzej Slovenije (Ljubljana). Paleontološka zbirka muzeja morda nima ogromnih maket, a skriva pravo zakladnico fosilov, okostij in zanimivosti iz prazgodovine. Popolno za uvod v dinozavrski svet ali kot ideja za izlet v slabšem vremenu.

Foto: Jan Lukanović