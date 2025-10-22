Atlantic Grupa znova pokazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri in prejela certifikat Above and Beyond

Atlantic Grupa, v okviru katere v Sloveniji poslujeta družbi Atlantic Droga Kolinska in Atlantic Trade, je izkazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri, zaradi česar je na slovesnosti v Zagrebu prejela certifikat Above and Beyond, še eno priznanje, da Atlantic Grupa dosega najvišjo raven kakovosti na področju upravljanja človeških virov.

Foto: Atlantic Grupa

Certifikat podeljuje SELECTIO grupa, ki je specializirana za svetovanje na področju upravljanja človeških virov. S certifikatom je Atlantic utrdil svoje mesto med desetimi odstotki najboljših delodajalcev Employer Partner.

Atlantic je bil uspešen v štirih od skupno petih kategorij: Impact (vpliv), Satisfaction (zadovoljstvo), Innovation (inovativnost) in Future (prihodnost), ob tem pa so zaposleni visoko ocenili zadovoljstvo s procesi v podjetju. Povprečni indeks zavzetosti znaša 87 odstotkov, medtem ko kar 91 odstotkov zaposlenih izraža zadovoljstvo z ravnovesjem med zasebnim in poslovnim življenjem, timsko kohezijo in medosebnimi odnosi.

"Ti rezultati potrjujejo, da naši zaposleni delajo v spodbudnem in podpirajočem okolju, ki neguje dobrobit in sodelovanje, na kar smo ponosni. Ohranjanje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih danes pomeni več kot le dobro plačo in ugodnosti. Zaposleni želijo občutiti spoštovanje in zaupanje, delati v varnem okolju ter imeti dobre priložnosti za učenje in razvoj, to priznanje pa je potrditev, da jim Atlantic omogoča prav to. Zaposleni so steber našega podjetja, nenehno vlagamo v njihov razvoj in jim ponujamo različna izobraževanja, saj verjamemo, da je uspešno upravljanje znanja prvi korak k trajnostnemu poslovanju," je poudarila Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo.

Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo Foto: Atlantic Grupa

Podjetje je v kategoriji Talent, nasledniki in ključni zaposleni doseglo 100 odstotkov zahvaljujoč jasno opredeljenim načrtom razvoja kariere ter sistematičnemu delu pri prepoznavanju in razvoju talentov znotraj podjetja. Regretted turnover, torej odhod ključnih zaposlenih iz podjetja znaša le 1,4 odstotka, medtem ko je povprečje v drugih podjetjih višje od petih odstotkov. Atlantic Grupa veliko pozornosti namenja stalnemu izobraževanju zaposlenih in njihovemu razvoju, saj je bilo na zaposlenega vloženih 661 evrov za izobraževanja, kar pomeni 46 ur izobraževanja, ob tem pa omogočajo 30 različnih ugodnosti za zaposlene.

"Atlantic Grupa še posebej izstopa pri razvoju kulture inovativnosti in trajnosti skozi projekte, ki povezujejo zadovoljstvo zaposlenih z družbeno odgovornostjo in trajnostnim poslovanjem. Prav zato je uspešno izpolnila kar štiri kategorije za certifikat Above and Beyond, s čimer je potrdila svoj položaj med najboljšimi delodajalci na regionalni ravni," je povedala Lara Šubić Šuša, vodja svetovanja pri upravljanju s človeškimi viri, SELECTIO Grupa.

