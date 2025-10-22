Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
22. 10. 2025,
8.52

Osveženo pred

51 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
upravljanje s človeškimi viri noad Employer Partner certifikat Above and Beyond Atlantic Grupa PR članek

Sreda, 22. 10. 2025, 8.52

51 minut

Atlantic je dosegel izjemne rezultate v štirih od skupno petih kategorij: Impact, Satisfaction, Innovation in Future.

Atlantic Grupa znova pokazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri in prejela certifikat Above and Beyond

Oglasno sporočilo

Atlantic Grupa, v okviru katere v Sloveniji poslujeta družbi Atlantic Droga Kolinska in Atlantic Trade, je izkazala odličnost pri upravljanju s človeškimi viri, zaradi česar je na slovesnosti v Zagrebu prejela certifikat Above and Beyond, še eno priznanje, da Atlantic Grupa dosega najvišjo raven kakovosti na področju upravljanja človeških virov.

Tim iz Atlantic Grupe_1200 | Foto: Atlantic Grupa Foto: Atlantic Grupa

Certifikat podeljuje SELECTIO grupa, ki je specializirana za svetovanje na področju upravljanja človeških virov. S certifikatom je Atlantic utrdil svoje mesto med desetimi odstotki najboljših delodajalcev Employer Partner.

Atlantic je bil uspešen v štirih od skupno petih kategorij: Impact (vpliv), Satisfaction (zadovoljstvo), Innovation (inovativnost) in Future (prihodnost), ob tem pa so zaposleni visoko ocenili zadovoljstvo s procesi v podjetju. Povprečni indeks zavzetosti znaša 87 odstotkov, medtem ko kar 91 odstotkov zaposlenih izraža zadovoljstvo z ravnovesjem med zasebnim in poslovnim življenjem, timsko kohezijo in medosebnimi odnosi.

"Ti rezultati potrjujejo, da naši zaposleni delajo v spodbudnem in podpirajočem okolju, ki neguje dobrobit in sodelovanje, na kar smo ponosni. Ohranjanje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih danes pomeni več kot le dobro plačo in ugodnosti. Zaposleni želijo občutiti spoštovanje in zaupanje, delati v varnem okolju ter imeti dobre priložnosti za učenje in razvoj, to priznanje pa je potrditev, da jim Atlantic omogoča prav to. Zaposleni so steber našega podjetja, nenehno vlagamo v njihov razvoj in jim ponujamo različna izobraževanja, saj verjamemo, da je uspešno upravljanje znanja prvi korak k trajnostnemu poslovanju," je poudarila Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo.

Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo | Foto: Atlantic Grupa Mojca Domiter, podpredsednica Atlantic Grupe za človeške potenciale in kulturo Foto: Atlantic Grupa

Podjetje je v kategoriji Talent, nasledniki in ključni zaposleni doseglo 100 odstotkov zahvaljujoč jasno opredeljenim načrtom razvoja kariere ter sistematičnemu delu pri prepoznavanju in razvoju talentov znotraj podjetja. Regretted turnover, torej odhod ključnih zaposlenih iz podjetja znaša le 1,4 odstotka, medtem ko je povprečje v drugih podjetjih višje od petih odstotkov. Atlantic Grupa veliko pozornosti namenja stalnemu izobraževanju zaposlenih in njihovemu razvoju, saj je bilo na zaposlenega vloženih 661 evrov za izobraževanja, kar pomeni 46 ur izobraževanja, ob tem pa omogočajo 30 različnih ugodnosti za zaposlene.

"Atlantic Grupa še posebej izstopa pri razvoju kulture inovativnosti in trajnosti skozi projekte, ki povezujejo zadovoljstvo zaposlenih z družbeno odgovornostjo in trajnostnim poslovanjem. Prav zato je uspešno izpolnila kar štiri kategorije za certifikat Above and Beyond, s čimer je potrdila svoj položaj med najboljšimi delodajalci na regionalni ravni," je povedala Lara Šubić Šuša, vodja svetovanja pri upravljanju s človeškimi viri, SELECTIO Grupa.

Naročnik oglasnega sporočila je ATLANTIC GRUPA.

upravljanje s človeškimi viri noad Employer Partner certifikat Above and Beyond Atlantic Grupa PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.