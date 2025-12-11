Noč razočaranja za Dončića in Lakers, Oklahoma z zgodovinskim dosežkom v NBA

Luka Dončić je z Los Angeles Lakers doživel poraz v četrtfinalu pokala NBA, potem ko so jih San Antonio Spurs v Crypto.com Areni premagali s 132:119. Čeprav je Dončić blestel s 35 točkami in poskušal držati napadalni ritem Lakersov v svojem prvem izločilnem dvoboju pokala NBA - sicer je tudi on grešil mete -, v pravem trenutnku ni imel dovolj pomoči soigralcev, zato se je njegova pot končala že med najboljšimi osmimi. Vzporedno je Oklahoma City Thunder z visoko zmago nad Phoenix Suns potrdila vrhunsko formo in s 24. zmago na prvih 25 tekmah sezone izenačila zgodovinski rekord lige NBA. V polfinalu se bosta tako pomerila Oklahoma City Thunder in San Antonio Spurs

LA Lakers : San Antonio Spurs 119:132 (30:39, 58:70, 87:104) Luka Dončić 35 (met za 3 3/8, met za 2 8/16, prosti meti 10/14), 5 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 3 izg. žoge, v 35 min., Smart 26 (za 3 8/14), James 19, 15 sk., 8 as., Reaves 15, 8 sk., 7 as.; Castle 30, Fox 20, Johnson 17, Barnes in Champagnie 16

Luka Dončić je prvič v karieri nastopal v izločilnih bojih pokalnega tekmovanja NBA. Z nekdanjimi Dallas Mavericks mu nikoli ni uspelo preskočiti skupinskega dela, novo tekmovanje pa poteka šele tretjič – kot prvi so ga osvojili LA Lakers, lani Milwaukee Bucks. Žal pa se je tudi z Lakers njegova pot končala predčasno, kakor si je želel.

Lakers so v uvodnih minutah še narekovali ritem in imeli večkrat šest točk prednosti. Pri 18:12 je Dončić lepo našel Ruija Hachimuro za trojko, nato pa zadel še dve trojki za vodstvo 21:17 in 24:20 tudi sam.

Obrat Spursov in Dončićeva tehnična napaka

Odličen pri razigravanju soigralcev je bil na uvodu Austin Reaves, ki je bil že pri petih asistencah, dobro pa je koš polnil tudi center Deandre Ayton, ki je izkoristil odsotnost poškodovanega Victorja Wembanyama – visokorasli Francoz je izpustil že 12. zaporedno tekmo.

Luka Dončić je prejel udarec v obraz. Foto: Reuters

Spurs kljub odsotnosti poškodovanega Victorja Wembanyame nadaljujejo niz dobrih predstav. Na zadnjih dvanajstih tekmah so klonili le trikrat, tudi proti Lakers pa so z natančnim metom za tri točke hitro ujeli ritem. Po tretji zadeti trojki so prvič povedli (27:26), do konca četrtine pa prevzeli pobudo.

Slabi dve minuti pred koncem prvega dela je Dončić prejel tehnično napako zaradi protesta po prejetem udarcu v obraz v eni od napadalni akcij. Oko je bilo vidno razdraženo, a sodniki niso piskali prekrška, kar je dodatno razjezilo slovenskega zvezdnika.

Spurs na koncu četrtine odleteli na +9, na začetku druge pa še z delnim izidom 8:0

Gostje so ob zaključku četrtine popolnoma prevladovali in jo končali z devetimi točkami naskoka (39:30). Rezervist Keldon Johnson je s svojo tretjo trojko postavil končni izid.

Tudi v drugo četrtino so Spurs vstopili izjemno razpoloženi. Z delnim izidom 8:0 so ušli na 47:30 in prišli do že 17 točk prednosti. Izjemna učinkovitost pri metu za tri je bila ključna: po osmih zadetih trojkah iz 15 poskusov so imeli povsem pod nadzorom dogajanje na parketu.

Glavnino razlike je ustvarila rezervna klop Spursov – kar 27 točk je prišlo s klopi, medtem ko je pri Lakersih v tem delu igre le Marcus Smart dosegel dve.

Dončić pogrešal pomoč

Ko je Dončić zadel svojo tretjo trojko (3/6) in znižal na 42:57, so domači gledalci dobili kanček upanja, a Spurs so nadaljevali neusmiljen ritem. Nekdanji Dallasov košarkar Harrison Barnes je zadel deseto trojko za San Antonio, ki je vodil že z 18 točkami (62:44).

Dončić je bil edini, ki je konstantno držal stik. Z 20 točkami je Lakersom pomagal priti na znosnih 12 zaostanka (52:64). Reaves je v prvem polčasu ostal pri skromnih štirih točkah, edini ob Dončiću, ki je presegel mejo desetih točk, pa je bil LeBron James (12).

James s silovitim zabijanjem dvignil gledalce na noge, nato pa dve neumnosti Lakersov

Zato pa je s simultanko nadaljeval Luka, ki prav tako ni imel povsem strelskega večera, saj je tudi sam grešil mete. Z 22. točko pa je kljub vsemu približal svoje moštvo na vsega deset točk zaostanka (54:64), kaj kmalu pa prejel tudi tretjo osebno napako – v ligi NBA velja pravilo šestih osebnih napak. Navijači so bili zadovoljni, da ga je trener JJ Redick pustil na parketu, še bolj pa, ko je James silovito zabil žogo v koš za 58:66.

"OHHHH LEBRON JAMES... A FEROCIOUS FLUSH!"



ABSOLUTE POSTER.



And the block on the other end... tap to watch on Prime: https://t.co/7Xzi9OenaC pic.twitter.com/irV3nS4lEZ — NBA (@NBA) December 11, 2025

A domači momentuma niso izkoristili. Dončić in Reaves sta nespametno izgubila žogi, gostje pa so v protinapadu darili unovčili in prvi polčas zaključili pri rezultatu 70:58.

Alarm ob vstopu v drugi polčas kmalu zazvonil

Košarkarji San Antonia so drugi polčas odprli v enakem ritmu, kot so ga kazali skozi večji del prvega. Castel in Vassell sta zadela trojki za vnovičnih visokih +18 (76:58), alarm v Crypto.com Areni pa se je glasno oglasil kmalu zatem, ko so gostje s poletno igro pobegnili že na 80:60. Redick je že po dobrih dveh minutah in delnem izidu 10:2 zahteval minuto odmora, saj ni bil zadovoljen predvsem z odzivom svojih igralcev v obrambi.

Foto: Reuters

Prednost Spursov bi bila lahko še višja, potem ko je Dončić pri poskusu za tri točke nepravilno zaustavil Keldona Johnsona in si prislužil četrto osebno napako. Johnson je sicer zgrešil vse tri proste mete in tako domači ekipi pustil nekaj manevrskega prostora.

V osmi minuti tretje četrtine je sledil pomemben trenutek za Lakers – Reaves je zadel svojo prvo trojko iz štirih poskusov in znižal zaostanek na 73:89. Dvorana je še bolj oživela po novih Dončićevih točkah, ki so prinesle bolj znosnih –14.

Takšen zaostanek je ostal tudi po tretji zaporedni trojki Marcusa Smarta, ki mu je pri vseh treh asistiral Dončić. Na semaforju je bilo 87:101, vendar so Spurs hitro odgovorili in s še eno trojko zaključili tretjo četrtino pri 104:87.

Strelske vaje Smarta, ki je dvignil Lakers. A …

Smart se je v zadnji četrtini povsem razigral pri metu za tri točke in hitro prišel že do šestih zadetih trojk. A pogled v statistiko je bil kljub njegovemu izjemnemu večeru kar klavrn — ne zaradi Smarta, temveč zaradi učinka preostalih igralcev s klopi, ki so pri zaostanku 99:118 skupaj zmogli le dve točki.

Smart se na to ni oziral. Po svoji osmi trojki – njegov osebni rekord sicer znaša enajst zadetih trojk – je dvorana prvič po dolgem času občutneje oživela. Lakers so dobre štiri minute pred koncem zaostajali le še za 11 točk (111:122). V naletu evforije je svoje dodal še Reaves, ki je ob prekršku zadel polaganje in nato še prosti met ter znižal na -8.

Odgovor gostov je bil hiter in hladen. De’Aaron Fox je s trojko povišal na 125:114, dokončno pa je upanje domačih pokopal Stephon Castle. Minuto in 41 sekund pred koncem je zadel še 17. trojko San Antonia in s tem prišel do svoje 30. točke, obenem pa zapečatil usodo Lakersov.

Daljši premor za Lakers

Po porazu v četrtfinalu pokala NBA s 119:132 čaka Los Angeles Lakers daljši premor. Naslednjo tekmo bodo odigrali šele v noči na petek, 19. decembra, ko začenjajo krajšo gostujočo turnejo pri Utah Jazz. Sledila bosta še obračuna proti mestnemu tekmecu LA Clippers in Phoenix Suns.

Oklahoma izenačila rekord lige NBA

Kot prvi so z zahodne konference uvrstili v poflinale košarkarji Oklahome City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander je z 28 točkami vodil ekipo do gladke zmage s 138:89 nad Phoenix Suns in obenem do izenačitve najboljšega začetka sezone v zgodovini lige NBA (24:1).

Thunder so zabeležili še 16. zaporedno zmago, kar je nov klubski rekord, ter se uvrstili v polfinale pokala NBA, kjer čakajo na zmagovalca dvoboja med Los Angeles Lakers ali San Antonio.

Vrhunci igre med Oklahomo in Phoenixom

Chet Holmgren je dodal 24 točk in osem skokov. Phoenix je igral brez Devina Bookerja, ki je izpustil tretjo zaporedno tekmo zaradi poškodbe dimelj. Oslabljeni Suns so dosegli svoj strelsko najslabši večer sezone (39,3 % iz igre), Dillon Brooks pa je bil njihov najboljši strelec s 16 točkami.

Gilgeous-Alexander je dosegel vsaj 20 točk že 96 tekem zapored. V tretji četrtini je prišlo tudi do izključitve Graysona Allena zaradi grobega prekrška nad Holmgrenom.

V igri je tudi zelo mamljiva nagrada

V tem pokalu so zelo mamljive tudi finančne nagrade, zaradi katerih bo zanimanje še večje. Že z uvrstitvijo v četrtfinale je vsak igralec zaslužil 53.093 dolarjev (45.624 evrov), polfinalne vsakemu igralcu prinaša 106.187 dolarjev (91.249 evrov). Igralci, ki bodo morali v finalu priznati poraz, bodo dobili 212.373 dolarjev (182.498 eur). Članu zmagovalne ekipe pa bodo na račun nakazali 530.933 dolarjev (456.245 eur).

Ligaški pokal lige NBA (izločilni del): Četrtfinale, 9. 12.:

Orlando Magic : Miami Heat 117:108

Toronto Raptors : New York Knicks 101:117 Četrtfinale, 10. 12.:

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 138:89

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 119:132 Polfinale, 13. 12.:

Orlando Magic – New York Knicks

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs Finale, 16. 12.

Liga NBA, 10. december:

Lestvici:

