STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
10.15

Četrtek, 11. 12. 2025, 10.15

Katere nove športe bi lahko videli na OI v Franciji?

STA

Kirsty Coventry | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo z odločitvijo o vključitvi novih športov v zimske olimpijske igre 2030 v francoskih Alpah počakal do naslednjega junija, je v po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala predsednica Kirsty Coventry.

"Še naprej bomo ocenjevali vse obstoječe discipline v programu zimskih olimpijskih iger, pa tudi morebitne nove dodatne športe, odločitev pa bo sprejeta junija," je na tiskovni konferenci dejala Zimbabvejka.

Mednarodni olimpijski komite je sprva razmišljal o objavi seznama športnih dogodkov na svojem decembrskem srečanju leta 2025. Vendar je ta odločitev v nasprotju s širokim procesom, ki ga je Coventry začela, odkar je junija na mestu predsednika Moka zamenjala Nemca Thomasa Bacha.

Nekdanja plavalca je ustanovila delovno skupino za olimpijski športni program, katere naloga je preučiti morebitno vključitev v program zimskih OI discipline, kot sta gorski tek progah ali ciklokros, ki sta pod okrilje mednarodnih zvez, vključenih v poletne olimpijske igre.

Mednarodne zveze za zimske športe so novembra nasprotovale takšni potezi, saj so trdile, da bi vključitev teh športov "razvodenile blagovno znamko, dediščino in identiteto" zimskih OI.

Organizatorji iger leta 2030 razmišljajo tudi o vključitvi plezanja po ledu v olimpijski program, medtem ko se za mesto bori tudi smučanje v prostem slogu, ter turno smučanje, ki je že vključeno v zimske OI Milan-Cortina leta 2026 kot predstavitveni šport.

