STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
10.21

2 uri, 23 minut

ZOI 2026 Milano Cortina olimpijske igre

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 10.21

2 uri, 23 minut

Olimpijski ogenj za ZOI 2026 bodo prižigali v muzeju

Avtor:
STA

olimpijske igre Cortina | Slovesnost za zimske igre 2026 v Milanu in Cortini bo tako v sredo prestavljena v Arheološki muzej Olimpije. | Foto Reuters

Slovesnost za zimske igre 2026 v Milanu in Cortini bo tako v sredo prestavljena v Arheološki muzej Olimpije.

Foto: Reuters

Slaba vremenska napoved je prisilila organizatorje v spremembo svojih načrtov za prižig olimpijskega ognja v starodavnem mestu Olimpija na grškem polotoku Peloponez. Slovesnost za zimske igre 2026 v Milanu in Cortini bo tako v sredo prestavljena v Arheološki muzej Olimpije, je sporočil grški olimpijski komite.

Premestitev je potrebna za zagotovitev varnosti gostov in ohranitev dostojanstva slovesnosti, menijo pri grškem olimpijskem gibanju. Po napovedih grških meteorologov se na zahodnem polotoku Peloponez pričakuje nestanovitno vreme z močnim vetrom in morda celo z dežjem ter nevihtami.

Zaradi tega bo tradicionalni prižig olimpijskega ognja na prostem z uporabo ogledala in sončnih žarkov nemogoč, piše nemška tiskovna agencija dpa.

V takih primerih se v dneh pred dogodkom prižge nadomestni plamen, ki je pripravljen v nevihtni svetilki. Uradni plamen se nato prižge iz tega plamena in se nato v štafeti z baklo prenese v mesto gostitelja olimpijskih iger.

Slaba vremenska napoved je veliko razočaranje za ljubitelje slovesnosti. Običajno se na terasastih pobočjih, ki obdajajo starodavni stadion v Olimpiji, zbere več tisoč ljudi, ki si dogodek ogledajo v živo.

Zdaj bodo morali organizatorji celo nekatere že povabljene goste zavrniti. Zaradi zelo omejene zmogljivosti muzejske stavbe bodo gostje o svoji udeležbi osebno obveščeni, je še sporočil grški olimpijski komite.

Zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini bodo prihodnje leto od 6. do 22. februarja.

ZOI 2026 Milano Cortina olimpijske igre
