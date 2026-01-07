Od savne do zlatega orla: kako je Domen Prevc utišal ves hrup

Ko je Domen Prevc v Bischofshofnu dvignil zlatega orla, ni bilo evforije, ki pogosto spremlja največje zmage. Ni bilo eksplozije čustev, ni bilo teatralnosti. Bilo je nekaj drugega – mir. In prav ta mir je postal zaščitni znak njegove zmage na novoletni turneji. Zgodba o zlatem orlu se namreč ni začela na skakalnici, temveč daleč stran od žarometov – v savni. Tam je sredi lanske novoletne turneje doživel pogovor, ki ni bil tehničen in ni imel opraviti z opremo ali razmerami, a je dolgoročno spremenil njegov pogled nase, na skakanje in na kariero. Začel je razmišljati kot pravi šampion.

Sredi lanske novoletne turneje je Domen Prevc doživel trenutek, ki se je pozneje izkazal za ključnega. Če se je pred tem pogosto ukvarjal z opremo in drugimi stvarmi ter hitro pozabljal na tehniko, mu je snidenje in pogovor s trenerjem avstrijske reprezentance Andreasom Widhölzlom v savni povsem spremenil pogled.

Ni bilo govora o opremi, analizi vetrnih razmer ali sodniških ocenah. Šlo je za življenjski pogovor, ki ga je pripeljal do preprostega, a odločilnega spoznanja: ukvarjati se mora le s stvarmi, na katere ima vpliv. Z vsem drugim – pričakovanji, primerjavami in zunanjim hrupom – je prekinil.

Leto pozneje je jasno, kaj je ta odločitev pomenila, ne le za posamezne skoke, temveč za celotno turnejo. Pa vendar je treba poudariti, da tisti pogovor ni bil čudežna rešitev, temveč morda le jeziček na tehtnici. Vse preostalo je moral Domen opraviti sam – v dolgih mesecih priprav, trdega dela v zadnjih letih in vztrajnosti, ki jih danes žanje v obliki največje lovorike.

Zakaj je ta zmaga drugačna

V preteklosti je bil Domen Prevc simbol nepredvidljivega talenta. Glavni trener Robert Hrgota je po letošnji zmagovalni turneji priznal, da je bil sprva, ko je postal pomočnik trenerja, Domen v njegovih očeh še "smrkavec", ki ni povsem vedel, kaj želi, danes pa stoji pred njim mož z jasnimi cilji in trezno glavo.

Domen Prevc je našel potrebni mir, da se je izstrelil med nesmrtne. Foto: Guliverimage

Sposoben je bil zmagovati spektakularno – in izgubljati prav tako hitro. Tokrat pa ni zmagal z eksplozijo, temveč z nadzorom. Bil je najbolj stabilen.

In prav stabilnost je na novoletni turneji valuta, ki šteje največ. Osem skokov, osemkrat zbranost, brez večjih nihanj – to zmorejo le redki. Zlati orel Domna Prevca torej ni zmaga trenutka, temveč zmaga procesa.

Medtem ko so se tekmeci lovili sami s seboj, je Prevc skakal svojo tekmo. V velikem slogu je postal tretji Slovenec z zlatim orlom, po Primožu Peterki in bratu Petru Prevcu.

Simbol, ki presega turnejo

Zlati orel ni le lovorika, temveč ima poseben simbol. Domen Prevc je po osvojeni turneji jasno povedal, da gre za eno največjih nagrad v smučarskih skokih – nagrado, ki jo lahko osvojiš le s popolno kombinacijo znanja, miru in mentalne trdnosti.

Veselje slovenske skakalne reprezentance ob zmagoslavju Domna Prevca na novoletni turneji. Foto: Guliverimage

Hkrati pa je ta zmaga tudi napoved nadaljevanja izjemne sezone. Prevc je prepričljivo na vodilnem mestu svetovnega pokala in ponosni nosilec rumene majice – majice, ki jo je v Planici na zadnji tekmi svoje šampionske sezone 2015/16 nosil tudi njegov brat Peter. Tudi on je takrat zlatega orla nadgradil z velikim kristalnim globusom in naslovom svetovnega prvaka v poletih v Kulmu.

Svetovno prvenstvo v poletih je na koledarju tudi to zimo (Oberstdorf), katere vrhunec bodo februarske zimske olimpijske igre. Domen Prevc jih po vseh dosežkih na začetku sezone lahko pričakuje z mirom. In prav ta mir je lahko njegova največja prednost v nadaljevanju.