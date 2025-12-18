Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
13.07

Četrtek, 18. 12. 2025, 13.07

44 minut

Znan sistem kvalifikacij za odbojkarski turnir olimpijskih iger 2028

slovenska odbojkarska reprezentanca : ZDA | Bodo Slovenci znova nastopili na OI? | Foto Reuters

Bodo Slovenci znova nastopili na OI?

Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite in Mednarodna odbojkarska zveza sta razkrila sistem kvalifikacij za olimpijska turnirja v odbojki in odbojki na mivki za olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028. Na njem bo v obeh nastopilo 12 ekip, vsi celinski prvaki, najboljši trije s svetovnega prvenstva 2027, preostale ekipe pa bo določila kakovostna lestvica.

Za to bo odločilna uvrstitev po ligi narodov leta 2028. Zaenkrat so na turnir uvrščeni le gostitelji iger, Američani.

Za igranje v Los Angelesu ima od slovenskih ekip več možnosti moška, ki na svetovni lestvici zaseda šesto mesto, zaostajajo le za Poljsko, Italijo, Brazilijo, Francijo in ZDA. Slovenske odbojkarice v razvrstitvi svetovne zveze zasedajo 20. mesto, a se lahko skozi dobre nastope v evropski ligi in na evropskem prvenstvu že prihodnje poletje povzpnejo še za vsaj nekaj mest.

Na olimpijskih igrah se bodo spet odvijali tudi obračuni na peščeni podlagi. Boje najboljših 24 dvojic v ženski in moški konkurenci v odbojki na mivki bo gostila plaža Alamitos Beach v Long Beachu. Gostitelji Američani imajo na olimpijskem turnirju že zagotovljeno po eno mesto, olimpijska vozovnica pa bo pripadla tudi vsem celinskim prvakom iz leta 2026 in svetovnima prvakoma in prvakinjama iz leta 2027.

Še 14 mest bo na voljo preko svetovne lestvice, pri čemer vsaka država v Los Angeles lahko pošlje le dve dvojici, za preostala tri mesta pa se bodo reprezentance v odbojki na mivki borile preko olimpijskih kvalifikacij. Sistema tekmovanja na le-teh pri FIVB še niso razkrili.

