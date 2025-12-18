Redick sklical sestanek z Dončićem in Jamesom

V noči na petek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji ekipe Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem, ki se bodo ob 3. uri po slovenskem času mudili na gostovanju pri Utah Jazzu. Pri Lakersih bosta zagotovo manjkala Austin Reaves in tudi Deandre Ayton. Dallas Mavericksi se bodo pomerili z Detroit Pistonsi.

V noči na petek bo v ligi NBA na sporedu kar 12 tekem, pozornost slovenskih ljubiteljev najmočnejše košarkarske lige na svetu pa bo usmerjena predvsem proti Delta centru, kjer bo ekipa Utah Jazz gostila Los Angeles Lakerse. Jezerniki so trenutno na četrtem mestu zahodne konference z izkupičkom 18-7, tako kot tretji San Antonio Spurs.

Trener J. J. Redick se je na zadnjih obračunih jezil predvsem nad igro v obrambi, na račun česar je v tem tednu sklical sestanek z Luko Dončićem in LeBronom Jamesom, tudi njiju pa prosil in nagovoril, da od njiju potrebuje še več pri obrambnih nalogah. "Bilo je dobro," je Dončić po sredinem treningu povedal, ko so ga vprašali o srečanju z Redickom. "Govorili smo o marsičem, ne samo o obrambi, ampak imel je prav. Treba je iztisniti malo več, še posebej od nas nosilcev, torej je to naša odgovornost. To je moja odgovornost. In mi moramo dati več, še posebej na začetku tekme. Tekmo moramo začeti bolje," je poudaril Dončić.

Lakersi so na zadnjem obračunu ugnali Phoenix. Foto: Guliverimage

Še tretjič v sezoni proti Utah Jazzu

Kljub pozitivnemu izkupičku zmag in porazov pa imajo Lakersi res veliko težav v obrambi, saj so po obrambnih nalogah šele na 20. mestu v ligi, po dovoljenih točkah iz protinapadov na 23. mestu in po odstotku prejetih trojk šele na 28. mestu. "Mislim, da smo v Phoenixu opravili precej dobro delo," se je proti zadnji tekmi obrnil Dončić. "Načrt je bil, da smo osredotočeni na nas same in obrambno miselnost," je še dodal. Lakersi so na štirih od petih tekem prejeli 120 ali več točk, preden so v nedeljo premagali Phoenix s 116:114. "Gre za rast, ne za popolnost," je sporočil Redick.

To bo tretja medsebojna tekma omenjenih tekmecev v tej sezoni, obe so do zdaj dobili Lakersi, obe v sredini novembra. Odlično v zadnjem obdobju igra Keyonte George, ki je ob Lauriju Markkanenu glavni strelec ekipe. Na dveh zaporednih tekmah je dosegel 30 točk, Jazz pa je popeljal do zmag nad Memphisom in Dallasom.

Deandre Ayton ima težave s komolcem. Foto: Reuters

Pri Lakersih bodo zaradi manjših poškodb pogrešali Deandreja Aytona (komolec) in še vedno Austina Reavesa (mečna mišica), pod vprašajem je zaradi bolečin v hrbtu Gabe Vincent, medtem ko bo Maxi Kleber najverjetneje nared za igro.

Liga NBA, 18. december

Lestvici

Preberite še: