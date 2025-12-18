Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ljudje, rojeni v teh znakih, gredo vsem na živce

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Obstajajo ljudje, ki v medosebnih odnosih vedno znova povzročajo frustracijo in nelagodje, četudi to ni njihov namen. Včasih so krive tudi zvezde. Nekateri znaki horoskopa imajo namreč lastnosti, ki hitro pridejo navzkriž z mejami in potrpežljivostjo drugih ljudi.

Oven

Ovni so izrazito energični in delujejo, kot da so ves čas v gibanju, kar drugim ljudem včasih postane prenaporno. Ker so impulzivni, hitro rečejo ali naredijo kaj, brez da bi prej razmislili. Ko so prepričani v svoj prav, ne popustijo, in to pogosto povzroča konflikte. Okolica jih doživlja kot osebe, ki preprosto ne znajo pravočasno odnehati.

Dvojčka

Dvojčki so duhoviti in zabavni, a se težko osredotočijo in neprestano menjavajo svoje interese. Ta nepredvidljivost je lahko zahtevna za ljudi, ki imajo raje stabilnost. Pogosto kaj obljubijo, nato pa na to pozabijo, ker jih je pritegnilo nekaj novega. Ljudem se zdijo površni in nedosledni, zato daljše druženje z njimi mnoge spravi ob živce.

Lev

Levi so radi opaženi in izraziti, to pa včasih daje vtis, da so pretirano dramatični. S svojo potrebo po pozornosti pogosto zasenčijo druge in dajejo občutek, da se mora vse vrteti okoli njih. Ko se ne počutijo cenjene, postanejo izrazito občutljivi in s svojo intenzivnostjo povzročajo nelagodje pri tistih ljudeh, ki imajo raje tišino in mir.

Škorpijon

Škorpijoni so ves čas skrivnostni in potihem analizirajo vse okoli sebe, kar lahko druge ljudi obremenjuje. S svojo čustveno intenzivnostjo ustvarjajo napeto ozračje in včasih reagirajo burno, čeprav so videti umirjeni. Ob njih se mnogi počutijo, kot da so pod lupo, zato se škorpijoni v vsakodnevnem življenju marsikomu zdijo zahtevni.

Preverite svoj današnji horoskop.

