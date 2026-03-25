Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
25. 3. 2026,
13.12

Osveženo pred

34 minut

Vsebino omogoča GEN-I SONCE

Natisni članek
Sreda, 25. 3. 2026, 13.12

34 minut

Prihranite od 60 do 80 odstotkov na računih za električno energijo

Vsebino omogoča GEN-I SONCE

Paket Pametna samooskrba je odlična izbira za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost. Razvil ga je največji ponudnik sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, GEN-I Sonce, v sodelovanju s podjetjem GEN-I. Paket združuje vrhunsko tehnologijo in inovativne rešitve za največje prihranke pri oskrbi z električno energijo, saj vam zagotavlja od 60 do 80 odstotkov nižje stroške električne energije. Vključuje sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom, ki ga GEN-I upravlja tako, da omogoča največji finančni izkoristek shranjene energije, vi pa zato vsak mesec prejmete fiksni popust na računu za električno energijo.

Pomembno: Vaš hranilnik deluje kot aktiven udeleženec na energetskih trgih, kjer GEN-I z njim ustvarja večjo vrednost, kot bi jo dosegli z lastno rabo. 

GEN-I SONCE

Brezobrestno odplačevanje, ki ne bremeni vašega proračuna  

Dodatna velika prednost paketa Pametna samooskrba je možnost brezobrestnega odplačevanja investicije, kar omogoča nakup brez dodatnih finančnih bremen. Na voljo so tri sheme odplačevanja:  

  • petletno odplačevanje z lastno udeležbo in dodatnimi ugodnostmi, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,
  • sedemletno odplačevanje z lastno udeležbo, 
  • desetletno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da nimate nobenih začetnih stroškov. 

Tri družine, tri različne zgodbe, en pameten prihranek  

Pametna samooskrba prinaša velike prihranke različnim gospodinjstvom, ne glede na to, ali gre za nizkoenergijsko hišo, gospodinjstvo z dopolnilno dejavnostjo ali povprečno družinsko hišo. Vsaka družina ima svoje potrebe in navade, vendar jih povezuje odločitev za večjo energetsko neodvisnost in nižje stroške elektrike. Spoznajte družine Kovač, Novak in Zupan, ki s prehodom na paket Pametna samooskrba danes plačujejo od 60 do kar 80 odstotkov manj za električno energijo kot pred investicijo. 

Izračunajte prihranek. 

Družina Kovač – nizkoenergijska hiša, 79-odstotni prihranek  

Družina Kovač živi v nizkoenergijski hiši in letno porabi približno 6.000 kWh elektrike, pri čemer za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko. Pred odločitvijo za paket Pametna samooskrba so za elektriko plačevali 1.229  € na leto. Danes, zahvaljujoč lastni sončni elektrarni in naprednemu upravljanju baterijskega hranilnika, znaša njihov letni strošek le še 256 € – to pomeni kar 973 € letnega prihranka oziroma 79 % nižji strošek za elektriko.   

Računi družine Kovač   

Brez paketa   

S paketom   

Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

102 €   

21 €   

Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

1.229 €   

256 €   

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 6 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 7 kW z baterijskim hranilnikom 18 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.  

Družina Novak – z dopolnilno dejavnostjo, 59 % prihranek   

Družina Novak ima na domači kmetiji tudi dopolnilno dejavnost, zaradi česar je njihova letna poraba elektrike večja in znaša 20.000 kWh. Pred vključitvijo v Pametno samooskrbo so za elektriko plačevali 4.033 €, zdaj pa njihov letni strošek znaša 1649 €. To pomeni 2.384 € prihranka oziroma 59 % nižji letni strošek za elektriko.   

Računi družine Novak   

Brez paketa   

S paketom   

Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

336 €   

137 €   

Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

4.033€   

1.649 €   

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 20 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 20 kW z baterijskim hranilnikom 18 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.    

Družina Zupan – tipična družina, 65 % prihranek   

Družina Zupan predstavlja tipično slovensko gospodinjstvo, ki živi v hiši. Letno porabijo 10.000 kWh električne energije. Njihova sončna elektrarna ima moč 10 kW, poleg tega pa uporabljajo hranilnik z zmogljivostjo 9 kWh.

Ključno: Z naprednim upravljanjem GEN-I baterijski hranilnik postane vir dodatnega prihranka, saj energijo izkoriščamo takrat, ko ima na trgu največjo vrednost. 

Zato vsak mesec prejmejo fiksni popust 38 € z DDV na računu za električno energijo,ne glede na letni čas ali proizvodnjo. 

Pred investicijo v Pametno samooskrbo so za elektriko plačevali 2.031 € na leto, s paketom Pametna samooskrba pa le še 707 €. S tem letno prihranijo 1.324 €, kar pomeni 65 % nižji strošek za elektriko. Ob tem so prejeli 1.000 € akcijskega popusta na baterijo, izkoristili subvencijo in investicijo sedaj odplačujejo brez obresti

Računi družine Zupan  

Brez paketa   

S paketom   

Povprečni mesečni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

169 €   

59 €   

Letni strošek za oskrbo z elektriko z DDV*   

2.031 €   

707 €   

* Podatki so izračunani za stranko z letnim odjemom 10 MWh, ki ima toplotno črpalko in sončno elektrarno velikosti 10 kW z baterijskim hranilnikom 9 kWh. Upoštevani so trenutno veljavni ceniki za dobavo električne energije, pri upravljanju baterije pa v povprečju 1,1 polnjenja dnevno.    

GEN-I SONCE | Foto: P Automobil Import d.o.o. Foto: P Automobil Import d.o.o.

Celovita rešitev brez skrbi    

Paket Pametna samooskrba zagotavlja celovito rešitev "na ključ". To pomeni, da za vse poskrbi GEN-I Sonce – od svetovanja, strokovnega ogleda lokacije, celotne dokumentacije, pridobitve subvencij do izvedbe. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce nudi dolgoročno poprodajno podporo skozi celotno življenjsko dobo naprav.  

 V sodelovanju z zunanjim neodvisnim strokovnjakom iz področja požarne varnosti zagotovijo tudi izvedbo presoje požarne varnosti že pred nameščanjem in strokovni nadzor ob nameščanju baterijskih hranilnikov energije.    geni sonce | Foto:

Pametna samooskrba je prava izbira za vašo energetsko prihodnost in najboljša zaščita pred nihanji cen energije na trgu.    

samooskrba trajnost sončne elektrarne GEN-I Sonce noad advertorial
