Sobota,
22. 11. 2025,
21.08

2 uri, 46 minut

Sobota, 22. 11. 2025, 21.08

2 uri, 46 minut

Pari horoskopa, ki se hkrati ljubijo in sovražijo

Nekateri pari imajo tako dinamično energijo, da ves čas nihajo od najboljših prijateljev do najhujših rivalov. Takšne zveze so polne magnetizma, intenzivne in nikoli dolgočasne ter dokazujejo, da se nasprotja včasih privlačijo na najbolj eksploziven način.

Oven in škorpijon

V spoju ovna in škorpijona je vse intenzivno, saj sta oba ognjena, borbena in sovražita izgubljati. Njuna zveza je pogosto videti kot tekmovanje, v katerem se izmenjujeta moč in nadzor. Njuna medsebojna privlačnost pa je neznanska in težko se ločita drug od drugega. Vsi opazijo, da med njima vlada neverjetna energija, njuna moč pa je prav v tem, da drug drugega ves čas izzivata.

Lev in vodnar

Lev je rad v središču pozornosti, vodnar pa ne mara pravil. Njuna zveza je kot spoj sonca in nevihte - topla, bleščeča in nepredvidljiva. Na prvi pogled se zdita nezdružljiva, a ju povezuje prav ta različnost. Lev ceni vodnarjevo izvirnost, vodnar pa občuduje levovo moč. So pa njuni prepiri lahko res siloviti, saj nobeden od njiju noče popustiti. Če pa se naučita spoštovati meje, bosta skupaj osebnostno rasla.

Dvojčka in devica

V zvezi dvojčka in device je komunikacija močna, povezana pa sta celo z mislimi. Toda dvojček je spontan, nepredvidljiv in površen, medtem ko je devica organizirana, kritična in analitična. Prav zato se pogosto spreta, a prav tako zlahka najdeta rešitev. Čeprav ju razlike ves čas rinejo v prepire, se njuna mentalna vez ne prekine. Sta tandem, ki zna najti ravnovesje med kaosom in redom.

Rak in kozorog

Rak v zvezo prinese toplino, nežnost in čustveno globino, medtem ko je kozorog racionalen, ambiciozen in včasih precej hladen. Na prvi pogled nimata veliko skupnega, a ju združuje prav to nasprotje. Rak kozoroga uči, kako pokazati čustva, kozorog pa raka, kako se zaščititi pred pretirano ranljivostjo. Ko najdeta skupni jezik, postaneta eden izmed tistih parov, ki lahko prebrodijo vse težave.

Preverite svoj današnji horoskop.

