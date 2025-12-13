Oven

Razmerja z drugimi bodo skladna in stabilna. Neka starejša in bolj izkušena oseba vam bo pomagala pri stvareh, ki so vam zelo pomembne. Vse skupaj bo v povezavi s čustvenimi ali finančnimi temami. Kakorkoli, vse skupaj vam bo zelo pomagalo, stopite pa iz sedanjega okvira vašega uma.

Bik

Današnji dan bo zelo naklonjen vezanim, saj se vam obetajo zanimiva srečanja. Samski pa bodite danes zelo previdni pri pogovoru z neko osebo, ki misli da ve vse in še več. Čeprav se vam ta nekdo ne bo zdel najbolj simpatičen, se mu le nasmehnite. Trdno stojte za svojimi prepričanji.

Dvojčka

Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu raziskovanju. Veselite se širitve vašega obzorja. Pred vezanimi je miren dan, ko se ne boste prav nič naprezali. Vzdušje med vama bo prežeto s pozitivnimi energijami. Samski se boste morda znašli celo ob pravem času na pravem mestu.

Rak

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki na začetku dneva bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Lev

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Devica

Vezani boste danes izboljšali odnos s partnerjem, saj bosta razjasnila pretekla nesoglasja, ki so se pojavila nedolgo nazaj. Zaupajte mu, kaj vse vas je zmotilo in kaj želite izboljšati. Ljubezen je trud. V ljubezensko življenje samskih bo v večernih urah stopila strast in želja po osvajanju.

Tehtnica

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali domačim, da boste sodelovali pri novem družinskem življenju in se dovolj posvečali vsakemu posebej. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Ne boste imeli volje, da bi se prerekali in pojasnjevali, enostavno si boste vzeli čas zase, ki ga potrebujete.

Škorpijon

Vezani pričakujte nevšečnosti, ki jih bo povzročila družina partnerja. V ljubezni boste rahlo razočarani. Zdelo se vam bo, da vam partner ne namenja dovolj pozornosti. Zaupajte mu, da ga pogrešate. Tudi on bo od vas zahteval določene obrazložitve. Samski se boste morali soočiti z določenimi težjimi situacijami.

Strelec

Veliko ljudi bo tekmovalo za vašo pozornost. Vsi bodo potrebovali vaš nasvet ali pomoč. To vam bo laskalo in želeli jim boste pomagati, a se boste težko osredotočili. Nikar ne dopustite, da bi to vplivalo na vas. Vsako prošnjo obdelajte posebej, ne obljubljate ničesar in naredite, kar boste lahko.

Kozorog

Danes boste malo bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s prijateljem težko našla skupni jezik. Če boste pokazali vsaj malo dobre volje, se bodo proti večeru težave razjasnile. Začutili boste tudi željo po spremembi. Všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Vodnar

Energije boste imeli na pretek. Dokončajte opravila, ki ste jih že pred časom začeli. V svojem zanosu bodite pozorni na izrečene besede, saj niso vsi ljudje tako močni kot vi. Zvečer izkoristite svoj magnetizem in bodite inovativni. Zvezde vam bodo naklonjene, dan bo lahko čaroben.

Ribi

Vaša ustvarjalnost bo na višku. Sprostili se boste do te mere, da vam bodo besede lažje šle z jezika. To bo všeč vaši boljši polovici. Ne bodite presenečeni nad prebliski iz podzavesti, saj vam bodo ti pomagali na poti k lepšemu življenju. Samski počakajte še malo in videli boste, kaj pomeni sreča.