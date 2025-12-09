Kaj storiti, ko ni dovolj kosti za implantate?

A sodobne implantološke tehnike ponujajo veliko več možnosti, kot se zdi na prvi pogled.

Marsikdo se zaradi težav z zobmi ali brezzobosti oglasi pri zobozdravniku in tam sliši neprijetno novico: pomanjkanje čeljustne kosti naj bi onemogočalo vstavitev implantatov. Takšna ocena bolnika pogosto postavi pred stisko in vprašanje, ali je njihova težava sploh rešljiva.

Ko se ljudje soočijo z izgubo zob, dolgotrajnim nošenjem proteze ali izrazitim pomanjkanjem kosti, so pogosto negotovi glede prihodnjih korakov. V Ortoimplant DENTAL SPA pa verjamejo, da skoraj vedno obstaja rešitev. Že več kot 30 let njihov implantološki center odličnosti pomaga pacientom premagati tudi najzahtevnejše primere brezzobosti in ponovno vzpostaviti zdrav, samozavesten nasmeh.

Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, je Ortoimplant DENTAL SPA postal referenčni center v regiji za napredne implantološke terapije, še posebej za individualiziran sistem ALL-ON-X, ki je prilagojen posebnostim vsakega posameznega pacienta.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Zakaj nastane pomanjkanje čeljustne kosti – in zakaj to danes ni več nepremostljiva težava

Izrazito pomanjkanje kosti je lahko posledica dolgotrajne brezzobosti, kroničnih vnetij in napredovale parodontoze, anatomskih posebnosti, starostnih sprememb ter večletnega nošenja protez, ki pritiskajo na kost in pospešujejo njeno resorpcijo.

Glavna težava je, da mnogi pacienti verjamejo, da zanje implantati niso mogoči, pogosto zato, ker so jim to povedali v ordinacijah, ki izvajajo le klasične metode.

V Ortoimplant DENTAL SPA pa je prav ta skupina pacientov pogosto med najuspešneje zdravljenimi, saj center uporablja širok nabor naprednih tehnik, ki omogočajo terapijo tudi ob hudi atrofiji kosti.

Napredne implantološke metode v Ortoimplant DENTAL SPA

Za razliko od ordinacij, ki ponujajo zgolj standardne implantate, Ortoimplant DENTAL SPA izvaja najširši spekter naprednih metod v regiji, kar omogoča individualizirano zdravljenje prav vsakega pacienta.

ALL-ON-4 – Najbolj uveljavljena metoda za nadomestitev celotnega zobnega niza v eni čeljusti s pomočjo štirih implantatov, ki nosijo fiksni mostiček. Primerna je za večino pacientov z zmerno izgubo kosti.

– Najbolj uveljavljena metoda za s pomočjo štirih implantatov, ki nosijo fiksni mostiček. Primerna je za večino pacientov z zmerno izgubo kosti. Zygoma ALL-ON-4 – Kombinacija klasičnih in zigomatičnih implantatov, pri kateri dva implantata zasidrajo v ličnično kost (zygomo) . Ta rešitev omogoča fiksno nadomestitev vseh zob v zgornji čeljusti tudi pri pacientih, ki imajo izrazito izgubo kosti in vsaditev tradicionalnih implantatov pri njih ni mogoča.

– Kombinacija klasičnih in zigomatičnih implantatov, pri kateri dva implantata zasidrajo v . Ta rešitev omogoča fiksno nadomestitev vseh zob v zgornji čeljusti tudi pri pacientih, ki imajo izrazito izgubo kosti in vsaditev tradicionalnih implantatov pri njih ni mogoča. Zigomatični implantati – Daljši implantati, ki se sidrajo v močnejšo ličnično kost , zato niso odvisni od volumna zgornje čeljusti. Uporabljajo se pri pacientih z napredovalo atrofijo, ki pogosto velja za neozdravljivo v klasičnih ordinacijah.

– Daljši implantati, ki se sidrajo v , zato niso odvisni od volumna zgornje čeljusti. Uporabljajo se pri pacientih z napredovalo atrofijo, ki pogosto velja za neozdravljivo v klasičnih ordinacijah. Pterigoidni implantati – Implantati, ki se zasidrajo v pterigoidno kostno strukturo v zadnjem delu zgornje čeljusti. Omogočajo stabilno protetično rešitev brez potrebe po dvigu sinusov ali dodajanju kosti.

– Implantati, ki se zasidrajo v v zadnjem delu zgornje čeljusti. Omogočajo stabilno protetično rešitev brez potrebe po dvigu sinusov ali dodajanju kosti. Transnazalni implantati – Uporabljajo se v izjemno zahtevnih primerih, ko je izguba kosti ekstremna. Implantati se pritrdijo v nosne kostne strukture , kar omogoča fiksni mostiček tudi tam, kjer so druge metode izključene.

– Uporabljajo se v izjemno zahtevnih primerih, ko je izguba kosti ekstremna. Implantati se pritrdijo v , kar omogoča fiksni mostiček tudi tam, kjer so druge metode izključene. Individualizirani subperiostalni implantati – Po meri izdelane konstrukcije, ki se namestijo nad kost, pod sluznico, in so zasnovane na podlagi natančnih 3D-posnetkov. Namenjene so pacientom, pri katerih vstavitev klasičnih implantatov ni več mogoča.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Rezervirajte svoj prvi specialistično-diagnostični pregled! Vaš novi nasmeh se začne z natančno diagnostiko in jasno oblikovanim terapevtskim načrtom. Na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu boste prejeli celovito analizo stanja, 3D-diagnostiko ter individualizirani koncept terapije, prilagojen vaši anatomiji in potrebam. Rezervirajte termin na +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca.

Prvi specialistično-diagnostični pregled je temelj personalizirane terapije

Da bi lahko izbrali najboljšo rešitev za posameznega pacienta, mora biti diagnostika natančna in celovita. Zato prvi pregled v Ortoimplant DENTAL SPA poteka kot poglobljen proces, v katerem strokovna ekipa najprej opravi funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo ter posname ortopantomogram in slikanje 3D CBCT obeh čeljusti. To dopolnijo še z digitalnim intraoralnim skeniranjem ter intraoralnim in ekstraoralnim fotografiranjem, s katerimi natančno ocenijo trenutno stanje.

Na podlagi vseh zbranih podatkov specialist pacientu razloži ugotovitve in pripravi individualiziran terapevtski koncept. Ob tem predstavi tudi potek zdravljenja ter pričakovane rezultate, tako da pacient natančno ve, kaj ga čaka v posamezni fazi terapije in kakšen je mogoč končni izid.

Tak pristop omogoča popolno razumevanje zdravljenja, zmanjšuje negotovost in daje pacientu jasen pregled nad potjo do novega nasmeha.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Edinstveni DENTAL SPA protokol: celostna skrb, ki presega zobozdravstvo

Ortoimplant DENTAL SPA je eden redkih centrov, kjer skrb za pacienta ne vključuje le natančne implantološke terapije, temveč tudi celosten pristop k regeneraciji, počutju in okrevanju. Prav zato so razvili DENTAL SPA PROTOKOL – edinstveno kombinacijo naprednih stomatoloških postopkov in terapevtskih tretmajev, ki poskrbijo, da telo na zdravljenje odgovarja hitreje, bolj stabilno in z manj neprijetnimi stranskimi učinki.

V okviru protokola strokovna ekipa podpira telo s celovito regeneracijo. Limfna drenaža spodbuja naravno odvajanje tekočine in zmanjšuje pooperativne otekline, medtem ko ozonoterapija z avtotransfuzijo ozonizirane krvi krepi imunski odziv in pospešuje celjenje tkiv. Magnetoterapija s torzijskimi polji dodatno vpliva na boljšo mikrocirkulacijo in zmanjšanje vnetnih procesov, intravenske infuzije vitaminov, mineralov in aminokislin pa telesu zagotovijo hranila, ki jih najbolj potrebuje pri regeneraciji. Poseben del protokola predstavlja tudi hiperbarična kisikova terapija, ki s povečano koncentracijo kisika podpira obnovo tkiva in skrajša čas celjenja.

Ker številni pacienti občutijo strah ali nelagodje pred posegi, je klinika registrirana za izvajanje analgosedacije – varnega stanja sproščene zavesti, ki ga ves čas nadzira anesteziolog. Pacient med posegom ne občuti bolečine, komunikacija ostaja mogoča, izkušnja pa je bistveno manj stresna. Za mnoge to pomeni, da poseg preprosto "prespijo", brez negativnih občutkov, ki jih pogosto povezujemo z zobozdravstvom.

Posebno dodano vrednost predstavlja tudi Zuu Bar, prva dentalna čakalnica te vrste, zasnovana kot prostor popolnega miru. V prijetnem ambientu, brez zvokov in vonjav klasičnih zobozdravstvenih ordinacij, se lahko pacienti sprostijo pred posegom ali si vzamejo čas za počitek po njem. Ob tem jim je na voljo izbor zdravih napitkov, ki dodatno prispevajo k dobremu počutju.

DENTAL SPA PROTOKOL tako povezuje medicinsko natančnost z občutkom za človeka, kar mnogim pacientom omogoča izkušnjo zobozdravstva, ki je ne le učinkovita, temveč tudi presenetljivo prijetna.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

30 let izkušenj in družinska tradicija

Posebna prednost Ortoimplant DENTAL SPA je trideset let izkušenj in družinska tradicija, ki jo skupaj gradijo dr. Zdenko Trampuš, Ivana Trampuš in dr. Martin Trampuš. Njihova edinstvena kombinacija znanja, sodobne tehnologije in osebnega pristopa mnogim pacientom prinaša rešitve, ki jih drugje niso našli.

Kdo je primeren kandidat za terapijo ALL-ON-X?

Terapija je primerna za osebe:

z delno ali popolno brezzobostjo,

s pomanjkanjem čeljustne kosti,

ki že dolgo nosijo protezo,

pri katerih so bile druge implantološke možnosti zavrnjene,

ki si želijo stabilno, trajno in estetsko rešitev.

Ker tehnike segajo od klasičnih do visoko specializiranih, je mogoče najti ustrezno rešitev v skoraj vsakem primeru.

Največja napaka pacientov? Predolgo čakanje. Veliko pacientov pove, da so odlašali, ker so mislili, da pri njihovem stanju implantati niso mogoči. A ravno prava diagnostika in napredne tehnike dokazujejo nasprotno. V Ortoimplant DENTAL SPA se skrb za pacienta ne konča s posegom. Paciente redno vabijo na polletne ali letne kontrole, kjer spremljajo stanje implantatov in protetike ter skrbijo za dolgoročen uspeh terapije. Gre za življenjsko partnerstvo, ki temelji na zaupanju, strokovnosti in človeškosti. Naredite prvi korak in se prijavite na prvi pregled.