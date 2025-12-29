Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
8.39

30 minut

čarobni december zabava Kongresni trg glasba Ljubljana koncert Tadeja Plestenjak Jan Plestenjak

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 8.39

Pomenljive besede, ki jih je Tadeja namenila svojemu možu Janu Plestenjaku

A. P. K.

Jan Plestenjak | Jan Plestenjak je s svojimi hiti na Kongresnem trgu popolnoma razgrel množico. | Foto Instagram/Jan Plestenjak

Jan Plestenjak je s svojimi hiti na Kongresnem trgu popolnoma razgrel množico.

Foto: Instagram/Jan Plestenjak

V soboto je v sklopu prednovoletnih koncertov na Kongresnem trgu v Ljubljani s svojo skupino nastopil tudi Jan Plestenjak. Ob odru ga je v družbi svojih prijateljic spremljala njegova žena Tadeja, ki je glasbeniku namenila pomenljiv zapis.

V sklopu prednovoletnih glasbenih dogodkov je v soboto na Kongresnem trgu med drugim nastopil Jan Plestenjak, ki je popolnoma razgrel svoje občinstvo in zaigral tudi vse svoje največje uspešnice. "Hvala, Ljubljana, kot vedno – noro," je ob fotografijah s koncerta napisal glasbenik.

Pred Plestenjakom je svoje oboževalce ogrela še ena diva slovenske glasbene scene in tudi Janova prijateljica, pevka Helena Blagne.

Tadeja je možu Janu namenila pomenljiv zapis

Na koncertu pa ga je spremljala tudi njegova boljša polovica, žena Tadeja. Ta je ob odru v družbi prijateljic uživala v vzdušju, ki ga je s svojo glasbo v Ljubljani večtisočglavi množici pričaral Plestenjak. Ob tem je delila tudi nekaj utrinkov s koncerta in na enem izmed posnetkov ujela Jana Plestenjaka med izvajanjem njegove uspešnice Delam se, delam se. Ob tem je zapisala: "Ponosna, da sem tvoja ..." ter zapisu dodala emotikon srca in svoje inicialke.

Tadeja Plestenjak je svojemu možu Janu zapisala, da je ponosna, da je njegova. | Foto: Instagram/tadeja.majeric Tadeja Plestenjak je svojemu možu Janu zapisala, da je ponosna, da je njegova. Foto: Instagram/tadeja.majeric

Tadeja se je ob odru zabavala v družbi prijateljic, med drugim tudi z Tjašo Perko, kaskaderko, nekdanjo blogerko ter ženo nekdanjega alpskega smučarja Roka Perka. Več kot očitno so dekleta v koncertu uživala. | Foto: Instagram/tadeja.majeric Tadeja se je ob odru zabavala v družbi prijateljic, med drugim tudi z Tjašo Perko, kaskaderko, nekdanjo blogerko ter ženo nekdanjega alpskega smučarja Roka Perka. Več kot očitno so dekleta v koncertu uživala. Foto: Instagram/tadeja.majeric

