Taja Kaja Cekuta

Nedelja,
18. 1. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 hur, 3 minute

Material, ki ga nismo pričakovali na supergah, bo v letu 2026 pravi modni hit

superge | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Saten, ki ga običajno povezujemo z nežnimi oblekami in elegantnimi večernimi kosi, v letu 2026 stopa v ospredje na povsem nov način. Tokrat ga ne bomo nosili le na oblačilih, temveč tudi na supergah, kjer ustvarja zanimiv kontrast med športnim in prefinjenim slogom. Prav ta nepričakovana kombinacija deluje sveže, sodobno in nosljivo, zato ni presenetljivo, da postaja eden najopaznejših modnih trendov prihajajočega leta.

@flotrends My trend prediction fo trainers in 2026 #trainers #sneakertrends #fashiontrend #fyp #fashionadvice ♬ original sound - flotrends

Ko prestižne modne hiše potrdijo trend

Satenaste superge niso zgolj modni eksperiment, temveč trend, ki so ga hitro posvojile tudi prestižne modne znamke. Prada jih vključuje v minimalistične kolekcije, kjer prideta do izraza čist dizajn in kakovost materiala, Miu Miu jih predstavlja v mehkejših in bolj igrivih različicah, Jil Sander ostaja zvest brezčasni eleganci, Simone Rocha pa saten obogati z romantično noto. Skupaj dokazujejo, da superge že dolgo niso več namenjene zgolj športu, temveč postajajo ključni modni kos vsake ženske garderobe. 

Barve satenastih superg, ki bodo najbolj izstopale

Pri satenastih supergah ima barva še posebej pomembno vlogo, saj material poudari globino in sijaj odtenkov. Najbolj priljubljene bodo svetle in umirjene barve, kot so kremno bela, bež in šampanjska, ki delujejo izjemno elegantno. Poleg njih bodo v ospredju nežni pastelni toni, kot so rožnata, vijoličasta, modra in zelena, medtem ko bodo temnejši odtenki črne, rjave in vinske barve poskrbeli za bolj dramatičen in izrazit videz.

Kako jih vključiti v svoj modni slog?

Satenaste superge se odlično vključujejo v vsakodnevne kombinacije, če jih kombiniramo premišljeno. Najlepše pridejo do izraza v preprostih stajlingih, kjer postanejo osrednji modni poudarek, na primer ob ravnih kavbojkah, osnovnem topu in strukturiranem suknjiču. Zanimiv kontrast ustvarijo tudi v kombinaciji z oblekami ali midi krili, saj združujejo ženstvenost in sproščenost. Ključ do lepega videza je ravnovesje med minimalističnimi kosi in izrazitim materialom.

@males.tapi.fashun Gak bisa jadi balerina yg penting punya sepatunya dulu 💖 #grwm #unboxing #luxurysneakers #luxuryunboxing #miumiu @Miu Miu ♬ original sound - amynathalie

Nega satenastih superg

Ker je saten občutljiv material, zahteva nekoliko več nege, a se ta obrestuje z lepim videzom obutve. Pred prvo uporabo jih je priporočljivo zaščititi s sprejem za občutljive materiale, ki pomaga odbijati vlago in umazanijo. Madeže odstranjujte nežno z mehko krpo in mlačno vodo, brez močnega drgnjenja, sušite pa jih naravno in stran od neposredne toplote. Ko jih ne nosite, jih shranjujte v vrečki iz blaga, da ohranijo sijaj in strukturo.

