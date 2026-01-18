Oven

Začutili boste pritok nove sveže energije, ki jo v tem trenutku močno potrebujete. Prišla bo ravno ob pravem času, zato nikar ne skrbite. Uspešno boste opravili vse tisto, kar vas skrbi in se že jutri odpravili novim dogodivščinam naproti. V zasebnosti se danes pazite povečane sebičnosti.

Bik

Najverjetneje boste morali že danes poskrbeti za obrambo vaše zasebnosti. Zelo verjetno se boste morali braniti pred nekom, ki se bo nenehno vtikal v vaše življenje ali pa vam bo skušal na nek način škodovati. Bodite pogumni in odločni ter ne verjemite njegovim praznim besedam.

Dvojčka

Sedaj bi že morali vedeti, da je samozavest ključ do uspeha. Če si boste nenehno govorili, da vam ne more nič uspeti, bodo tudi rezultati slabi. Zavedajte se vseh svojih sposobnosti, saj ste v tem trenutku na vrhuncu svojih moči. Izogibajte pa se vsem tistim, ki vam dodatno jemljejo voljo in energijo.

Rak

Pred vami je rahlo nemiren dan, v katerem se stvari ne bodo odvijale ravno tako kot ste si zaželeli, vendar nič zato. Na srečo boste kljub temu dovolj pozitivni, da se boste lahko izvlekli iz stanja, v katerega ste zapadli, in našli pot do rešitve. Nocoj se boste podali novim dogodivščinam naproti.

Lev

Nekaj vam bo vztrajno sporočalo, da se morate odpovedati preteklosti, pospraviti stare zadeve in narediti prostor za novosti. Če se boste nenehno oklepali nečesa, utegnete zamuditi priložnosti, ki bodo kar švigale mimo vas. Čeprav boste zelo zaposleni, si boste vsekakor vzeli čas za razmislek o ljubezenskih zadevah.

Devica

Spet boste bolj prepričani vase in dan se bo za vas začel zelo lahkotno. Našli boste zelo preprosto in tudi učinkovito idejo, ki pa bo prave učinke pokazala šele kasneje, čez nekaj časa. Naj vas to ne ustavi. Rezultati ne bodo hitri, bodo pa vsekakor trajni in vredni potrpljenja, zato potrpežljivo.

Tehtnica

Pustite intuiciji, da vas vodi. Če boste imeli vse točno začrtano, se zna zgoditi, da se vaši načrti ne bodo uresničevali. Ne razmišljajte preveč, poslušajte raje svoje srce in se prepustite. Ne bodite razočarani, če uspeh ne bo prišel ob pričakovanem času ali v pričakovani obliki. Čutili boste potrebo po druženju.

Škorpijon

Vezani boste še vedno zelo ukazovalni. V partnerskem odnosu lahko danes zaradi te karakteristike pričakujete spore, zato se umirite. S partnerjem se pogovorite in odkrijta, kaj vaju tako moti. Samski boste danes bolj družabni. V večernih urah boste čutili, da imate dovolj energije za nove podvige.

Strelec

Malce boste depresivni in tavali boste v temi, toda danes vseeno temeljito premislite o svojih dejanjih in pričakovanjih. Ustavite to čustveno krizo! Težko boste sodelovali z drugimi, saj se vam bo zdelo, da nikakor ne sodite v množico, ki ne zna misliti s svojo glavo. Tega nikakor ne boste podpirali.

Kozorog

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Vodnar

Danes boste edini, ki boste našli pravilno rešitev. Zato vas bodo navidezno slavili, a bodite previdni, nekaj prijateljev je že po naravi precej ljubosumnih. Zavidajo vam vaš uspeh in vas obrekujejo. Denarno stanje se danes ne bo spremenilo, prilivov, ki jih pričakujete, še ne bo. V ljubezni boste danes boljše volje.

Ribi

Obveznosti danes nikar ne opravljajte z levo roko, saj bi se vam to lahko kaj hitro maščevalo. Le prizadevnost je tisto, kar šteje. Na finančnem področju se boste morali soočiti z nekimi ovirami, ki pa jih boste tudi uspešno rešili. Vezani boste tudi danes malce razočarani, saj boste čutili, da vas partner ne posluša.