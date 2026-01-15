Oven

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. V kolikor boste še vedno malce negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose.

Bik

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Dvojčka

Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake. V tem času boste bolj občutljivi na lepoto, na čustva in potrebe drugih, še posebej v romantičnem razmerju. V tem času vam bodo bolj kot materialne dobrine pomembne druge vrednote.

Rak

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Lev

V ospredju bo socializacija in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Oživeli boste tudi duhovno, samski pa boste morda spoznali pravo osebo zase.

Devica

Poslovne obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in tvegane poslovne poteze. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu.

Tehtnica

Poslovni načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, poslovni partnerji pa bodo odstopali od že sprejetih zamisli. Če boste podpisovali pogodbe, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali nepopolne informacije.

Škorpijon

Romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete, da boste ponovno pričeli z vašim ljubezenskim življenjem, še posebej če ste v situaciji, ki potrebuje malo več iskric. Če ste samski, vas bo izlet popeljal do neke osebe, ki bo v vas zbudila prav posebne občutke. Bodite, kar ste, in pustite dogodkom prosto pot.

Strelec

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju.

Kozorog

Vezani boste še vedno dvomili v svoje odločitve, ki ste jih sprejeli na ljubezenskem področju pred kratkim. Pustite času čas in se prepustite. Svoje strahove zaupajte partnerju, ki vas bo zagotovo razumel. Samski boste danes zelo zasanjani. Razmislek o preteklih dejanjih vas bo pripravil na nov začetek.

Vodnar

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Ribi

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila