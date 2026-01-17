Ti znaki horoskopa vedno najdejo razlog za pritoževanje

Ljudje, ki so večno nezadovoljni in se neprestano pritožujejo, so po mnenju astrologov običajno rojeni v enem od teh treh znakov horoskopa.

Devica

Device, kraljice analize in perfekcionizma, opazijo tudi najmanjše podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Čeprav se ves čas pritožujejo, tega ne počnejo iz zlobe, ampak zaradi prirojene potrebe, da bi bilo vse popolno, pravilno in učinkovito. Njihove kritike so običajno konstruktivne in dobronamerne, ker iskreno verjamejo, da s tem pripomorejo k izboljšanju situacije. Toda njihovo neprestano iskanje popolnosti lahko izčrpa tako njih kot njihovo okolico.

Rak

Čeprav delujejo nežno in sočutno, so raki izjemno občutljivi na svojo okolico in čustveno razpoloženje. Njihovo pritoževanje običajno ni usmerjeno v fizične pomanjkljivosti, temveč v občutek, da njihove potrebe niso zadovoljene ali da so čustveno prizadeti. Če se počutijo zanemarjene ali jim je v neki situaciji neprijetno, bodo to zagotovo povedali. Njihovo pritoževanje je pogosto pasivno-agresivno, izraženo prek vzdihovanja in sprememb razpoloženja.

Kozorog

Kozorogi bolj kot vse cenijo kakovost, disciplino in profesionalnost. Tako sebi kot drugim postavljajo izjemno visoke standarde, in ko za nekaj plačajo, pričakujejo vrhunsko izvedbo. Če je ne dobijo, se bodo zagotovo pritožili. Njihove pritožbe so vedno argumentirane, logične in temeljijo na dejstvih. Nikoli se ne pritožujejo nad banalnimi stvarmi, zagotovo pa jih boste slišali, če se jim bo zdela storitev neprofesionalna ali kakšen izdelek pomanjkljiv.