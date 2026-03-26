Deset let po prvem sodelovanju v Stožicah se bosta dve od najbolj znanih slovenskih rockerskih zasedb, Siddharta in Big Foot Mama, spet skupaj pojavili na odru v največji slovenski dvorani. Skupini napovedujeta trk svojih glasbenih svetov, v katerem bosta pokazali, v čem sta posebni in kje so njune stične točke. Znano je namreč, da je tistih, ki so oboževalci tako enih kot drugih, precej veliko, zato se mnogi udeležujejo koncertov obeh zasedb, saj se glasbeni orbiti skupin prekrivata.

V Stožicah se bosta 27. novembra na dveh odrih, ki bosta medsebojno povezana, v glasbenem spektaklu pomerili dve od najbolj znanih slovenskih rockerskih zasedb, ki že desetletja ustvarjata in bogatita slovensko rockersko krajino. Dogodek Red Bull SoundClash je del globalnega formata in prinaša glasbeni koncert na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane, z gostiteljem večera. Skupini se bosta na odru izmenjevali, dramatičnost bodo stopnjevali glasbeni izzivi in gosti presenečenja, na koncu pa se bo celotno koncertno prizorišče povezalo v veliko sinhrono valovanje.

Pred velikim glasbenim spektaklom, v katerem se bosta na odru združili Siddharta in Big Foot Mama, smo se pogovarjali s frontmanoma obeh skupin, Siddhartinim pevcem Tomijem Megličem in pevcem BFM Grego Skočirjem. Kaj vse sta za Siol.net povedala o dogodku, si lahko preberete v spodnjem pogovoru.

Skupini Big Foot Mama (BFM) in Siddharta si bosta v Stožicah zrli iz oči v oči. Foto: Samo Vidic

Za kaj bo sploh šlo na tem posebnem dogodku?

Tomi Meglič (Siddharta): Gre za Red Bullov SoundClash, ki bo potekal 27. novembra v dvorani Stožice, kjer bomo Big Foot Mama in Siddharta imeli vsak na svojem koncu dvorane oder. Odra bosta povezana, da se bomo lahko med koncertom pomešali. To bo neka eksplozija rock'n'rolla dveh skupin, za kateri sem prej slišal, da bosta imeli takrat skupaj že 67 let glasbene kariere.

Ker imamo podobne oboževalce, bo to po mojem mnenju res eden izmed vrhuncev rockerskega dogajanja, ne samo tega leta, ampak tudi na splošno rockerskega dogajanja pri nas.

Grega Skočir (Big Foot Mama): Kakor je že povedal tudi Tomi, se tudi jaz v imenu skupine BFM veselim tega dogodka. Res je, da smo imeli tak dogodek že pred desetimi leti, a tokrat bo malo drugače. Še bolje bo, še posebej vizualno bolj zanimivo. Tega se zelo veselim, še predvsem pa druženja s skupino, s katero smo dobesedno stanovski sosedi. Veselim se tudi ustvarjalnih večerov, na katerih bomo pripravljali program za ta veliki dogodek.

O dogodku sta v kratkem pogovoru za Siol.net spregovorila frontmana zasedb, Siddhartih Tomi Meglič in pevec BFM Grega Skočir. Foto: Samo Vidic

Ste bili člani obeh zasedb takoj navdušeni nad tovrstnim dogodkom?

Meglič: Mi smo bili pravzaprav takoj za, ker smo vedeli, kaj nas čaka. Občutek smo imeli, da nas čakajo same lepe in dobre stvari. Imamo dobrega pol leta časa, da se družimo in premislimo vse do najmanjše podrobnosti. Kar zadeva Siddharto, nam je v veliko čast, da lahko to naredimo skupaj z BFM.

Skočir: Mene in tudi našo skupino povabilo zelo veseli, še posebej zato, ker je od zadnjega takega dogodka minilo že deset let in se je v tem času veliko spremenilo. Vsak od nas je že posnel kakšno novo ploščo, vmes je bilo tudi obdobje covida, vsak po svoje smo delali veliko nekih stvari. Velikokrat smo se vmes tudi srečali, a zanima me, v kakšnih formah smo in ali znamo to formo prenesti tudi na teren. V formi, ki jo nekako obujamo, vem, da smo še zelo tekmovalni. Še vedno smo daleč od ciljne ravnine. To je šele vmesni čas in naj ta vmesni čas 27. novembra v Stožicah pove, kakšen je vmesni rezultat.

"Če ob strani pustimo glavni dogodek, se najbolj veselim druženja med letom, ki bo poskrbelo za dodaten razlog, da se družimo in srečujemo," je dejal Siddhartin pevec Tomi Meglič. Foto: Samo Vidic

Česa se na dogodku Red Bull SoundClash najbolj veselite?

Meglič: Če ob strani pustimo glavni dogodek, se najbolj veselim druženja med letom, ki bo poskrbelo za dodaten razlog za to, da se družimo in srečujemo. Naše druženje je res prijetno, brezskrbno in res se v družbi drug drugega dobro počutimo. Več ko se družimo, bolj se pomladimo. In zdaj imamo eno leto razlogov, da se družimo, morda si bomo prav zanalašč rekli, da se moramo dobiti, čeprav se nam ne bi bilo treba. A se bomo večkrat.

Skočir: Tem besedam se bom kar pridružil. Gre za druženje, veselje in ustvarjanje med tem. Marsikaj si bomo povedali, še svetovno prvenstvo v nogometu nas čaka pred tem.

Zasedba Big Foot Mama (BFM) na slovenskih odrih vztraja in ustvarja že več kot 35 let. Foto: Samo Vidic

Skupini sta velikana na slovenski glasbeni sceni in ima vsaka svoje oboževalce. Kako bo videti ta preplet na odru? Bo pol časa dobila ena skupina, pol pa druga?

Meglič: Zagotovo bo program razdeljen na polovico in bo imela vsaka skupina polovico časa, ampak imamo to srečo, da je presek teh dveh množic oboževalcev zelo velik. Ne vidim prav nikakršnih težav, kar zadeva oboževalce. Ko grem sam na koncert BFM, srečam tudi ljudi, ki hodijo na naše koncerte, in teh ni tako malo. Zato se še toliko bolj veselim, ker bodo ljudje dvakrat prišli na svoj račun. To bo res noro.

Skočir: Oboževalce imamo že leta in leta precej podobne. Vem, kaj je na njihovem koncertu in kaj je na našem koncertu, vsaj kaj je pod odrom. Vsak poslušalec ima svoja ušesa oziroma vsake oči imajo svojega malarja. Veselim se nekakšnega drugačnega pogleda na določene stvari in določenih pogledov na glasbo. A ker smo že toliko doživeli skupaj, lahko ta večer v Stožicah pričakujemo le eno dobro zgodbo in eno ljubezen.

"Oboževalce imamo že leta in leta precej podobne," je dejal pevec BFM Gregor Skočir. Foto: Samo Vidic

Kaj najbolj cenite pri drugi zasedbi?

Skočir: Iskrenost, dobro karizmo in seveda odlično izvedene zgodbe, tako studijske kot tudi koncertne.

Meglič: Neizprosen in močen bazični rock'n'roll, in to slovenski, kar v časih, ko so BFM prišli na sceno, ni bilo ravno samoumevno. Pri njih cenim, da so ostali v svojem jedru tako surovi in močni, nam bili v velik navdih in nam še zmeraj ostajajo. Po vseh teh letih še vedno sprožijo tako energijo. Upam, da se zavedajo, da so šele na pol poti, tako kot mi.

Siddharta svojo glasbeno zgodbo ustvarja od leta 1995 in velja za eno izmed bolj priljubljenih glasbenih skupin v Sloveniji. Foto: Samo Vidic

Za katero izmed pesmi druge zasedbe, ki ni tako znana, bi si želeli, da zazveni na tem odru?

Meglič: Tega pa še ne vemo.

Skočir: Kakšen bo rezultat, se bo vedelo takrat, ko bo tekma. Predvsem bodo velike priprave sčasoma razsvetlile, kaj in kako bo vse skupaj potekalo. Program so prepustili nam, izvajalcem.

Meglič: Morda bomo za kakšne ideje povprašali tudi skupne oboževalce, zdaj, ko vemo, za kaj gre. Oboževalci lahko pričakujejo edinstven dogodek, kaj točno, pa je še nesmiselno razkriti. Če se omejimo, se že zaklenemo v neke okvire. Dokler imamo vse popolnoma odprto, si lahko vmes še premislimo.

Kaj je Red Bull SoundClash? Gre za svetovni koncertni format, v katerem se na odru srečata dva glasbena izvajalca ali dve skupini in se pomerita v energičnem glasbenem dvoboju. Posebnost dogodka sta dva odra na nasprotnih straneh dvorane, med katerima se izvajalci izmenjujejo v različnih rundah, v katerih vsak na svoj način interpretira glasbo, odgovarja na izzive ali preseneti z nepričakovanimi sodelovanji.