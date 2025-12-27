Ti znaki horoskopa se vedno zaljubijo v ljudi, ki jih ne morejo imeti

Medtem ko je za nekatere ljubezen predvsem igra varnosti, pa drugi v njej ves čas tavajo v hrepenenju, sanjah in neizrečenih besedah. Nekateri znaki horoskopa tako ves čas ponavljajo en in isti vzorec: zaljubljajo se v ljudi, ki so čustveno nedostopni, oddaljeni, zasedeni ali preprosto nedosegljivi.

Ribi

Ribe so večni sanjači, njihova domišljija in čustva pa jih pogosto vodijo k ljudem, ki jih idealizirajo tudi takrat, ko je jasno, da ne morejo biti z njimi. Zaljubljajo se v zgodbe, občutke, pogled, ki je trajal le nekaj trenutkov, v nekaj, kar so začutile, drugi pa tega niso niti opazili. Njihova ljubezen je praviloma izjemno čista, a pogosto tudi enostransko boleča.

Škorpijon

Škorpijoni ne marajo površinskih odnosov, privlačijo jih ljudje, ki v sebi nosijo skrivnost, globino, pa tudi čustvene ovire. Prav to jih pogosto odvede k ljudem, ki niso pripravljeni na odnos, ki skrivajo svoja čustva ali nočejo biti ranljivi. Škorpijonov to ne ustavi – težje ko je, bolj jim je zanimivo. Ko ugotovijo, da so na nemogoči misiji, pa se lahko le ranjeni umaknejo.

Vodnar

Vodnarji niso klasični romantiki in jih privlačijo zgodbe, ki niso preproste. Pogosto se zaljubijo v osebo, ki ni pripravljena na partnersko zvezo, ki živi daleč stran ali ki je čustveno distancirana. Morda zato, ker so takšni tudi sami. Pri njih je ljubezen povsem nepredvidljiva in zaradi tega se pogosto zapletejo v odnose, ki preprosto ne morejo delovati.

Rak

Raki si želijo globoke povezanosti, zaradi česar pogosto pozabijo začrtati meje. Zaljubljajo se v ljudi, ki jih želijo rešiti, spremeniti ali pozdraviti, privlačijo jih ranjene, distancirane ali zasedene osebe, ker se jim zdi, da v njih vidijo nekaj, česar drugi ne. Prav zato se vedno znova zagrejejo za ljudi, ki ne morejo ali nočejo ostati ob njih, ostane jim le hrepenenje.