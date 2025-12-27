Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
27. 12. 2025,
21.07

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop škorpijon horoskop ribi horoskop rak horoskop horoskop

Sobota, 27. 12. 2025, 21.07

1 ura, 15 minut

Ti znaki horoskopa se vedno zaljubijo v ljudi, ki jih ne morejo imeti

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
ljubezen, par, zveza | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko je za nekatere ljubezen predvsem igra varnosti, pa drugi v njej ves čas tavajo v hrepenenju, sanjah in neizrečenih besedah. Nekateri znaki horoskopa tako ves čas ponavljajo en in isti vzorec: zaljubljajo se v ljudi, ki so čustveno nedostopni, oddaljeni, zasedeni ali preprosto nedosegljivi.

Ribi

Ribe so večni sanjači, njihova domišljija in čustva pa jih pogosto vodijo k ljudem, ki jih idealizirajo tudi takrat, ko je jasno, da ne morejo biti z njimi. Zaljubljajo se v zgodbe, občutke, pogled, ki je trajal le nekaj trenutkov, v nekaj, kar so začutile, drugi pa tega niso niti opazili. Njihova ljubezen je praviloma izjemno čista, a pogosto tudi enostransko boleča.

Škorpijon

Škorpijoni ne marajo površinskih odnosov, privlačijo jih ljudje, ki v sebi nosijo skrivnost, globino, pa tudi čustvene ovire. Prav to jih pogosto odvede k ljudem, ki niso pripravljeni na odnos, ki skrivajo svoja čustva ali nočejo biti ranljivi. Škorpijonov to ne ustavi – težje ko je, bolj jim je zanimivo. Ko ugotovijo, da so na nemogoči misiji, pa se lahko le ranjeni umaknejo.

Vodnar

Vodnarji niso klasični romantiki in jih privlačijo zgodbe, ki niso preproste. Pogosto se zaljubijo v osebo, ki ni pripravljena na partnersko zvezo, ki živi daleč stran ali ki je čustveno distancirana. Morda zato, ker so takšni tudi sami. Pri njih je ljubezen povsem nepredvidljiva in zaradi tega se pogosto zapletejo v odnose, ki preprosto ne morejo delovati.

Rak

Raki si želijo globoke povezanosti, zaradi česar pogosto pozabijo začrtati meje. Zaljubljajo se v ljudi, ki jih želijo rešiti, spremeniti ali pozdraviti, privlačijo jih ranjene, distancirane ali zasedene osebe, ker se jim zdi, da v njih vidijo nekaj, česar drugi ne. Prav zato se vedno znova zagrejejo za ljudi, ki ne morejo ali nočejo ostati ob njih, ostane jim le hrepenenje.

Preverite svoj današnji horoskop.

dekle, ženska, jesen, mladi
Trendi Najbolj domišljavi ljudje se rodijo v teh znakih
prijateljici
Trendi Med temi znaki horoskopa se splete najbolj trdno prijateljstvo
drama
Trendi S temi znaki horoskopa je življenje ves čas dramatično
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop vodnar horoskop škorpijon horoskop ribi horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.