Sobota, 27. 12. 2025, 21.59
V Italiji prekriti s snegom, do hiš si kopljejo predore #video
Snežni vihar je povsem ohromil območje gorovja Primorske Alpe (Alpi Marittime) v italijanski deželi Piemont. na družbenih omrežjih objavljajo številne posnetke objektov, ki so popolnoma prekriti s snegom, na avtomobilih je več kot meter snega, domačini pa si do svojih domov kopljejo predore.
Prato Nevoso, zimsko-športno središče, ki se nahaja na nadomorski višini 1.480 metrov, je v teh dneh videti, kot da je izginil pod snegom. Obilne snežne padavine, ki trajajo že več kot 48 ur brez prekinitve, so ta del Piemonta popolnoma ohromile, višina novega snega pa se približuje dobremu metru in ponekod lokalno že presega to debelino.
Prato Nevoso, Maritime Alps, Piedmont, Italy
Despite its relatively low elevation of 4,850 feet, Prato Nevoso experienced a record white Christmas, with over 3 feet of snow, to the delight of tourists!
Italy
Video footage shows cars buried under over 1 metre of snow at Prato Nevoso in Italy's Piedmont, following a record 3-metre seasonal snowfall—the highest in Europe in 2025. Around 150 cm fell in just 48 hours (Dec 22–23), forcing lift closures and leaving…
Around 150 cm fell in just 48 hours (Dec 22–23), forcing lift closures and leaving… pic.twitter.com/Vkp6fyiU4Z
Italijanski mediji pišejo o "obsednem stanju" na območju mesta Cuneo, medtem ko so Alpi Marittime v središču novega vala močnih zimskih neurij. Sneg ne neha padati, ceste, gozdovi in smučišča pa so se združili v edinstveno belo pokrajino.
Record Snow Apocalypse Hits Italian Alps: Over 2 Meters Blanket Prato Nevoso for Epic Christmas Whiteout! ❄️— reducecryptotax (@Reducecryptotax) December 26, 2025
The western Italian Alps especially in Piemonte like Prato Nevoso and Limone Piemonte, and parts of Valle d'Aosta got hit by a massive snowstorm around Christmas 2025.… pic.twitter.com/VIQvGPJHqj
Neve a Limone Piemonte