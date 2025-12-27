Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
27. 12. 2025,
21.59

8 minut

smučišče ljudje padavine snežni vihar Italija sneg

Sobota, 27. 12. 2025, 21.59

8 minut

V Italiji prekriti s snegom, do hiš si kopljejo predore #video

Na. R.

sneg, Italija

Foto: X/@mamboitaliano__

Snežni vihar je povsem ohromil območje gorovja Primorske Alpe (Alpi Marittime) v italijanski deželi Piemont. na družbenih omrežjih objavljajo številne posnetke objektov, ki so popolnoma prekriti s snegom, na avtomobilih je več kot meter snega, domačini pa si do svojih domov kopljejo predore.

Prato Nevoso, zimsko-športno središče, ki se nahaja na nadomorski višini 1.480 metrov, je v teh dneh videti, kot da je izginil pod snegom. Obilne snežne padavine, ki trajajo že več kot 48 ur brez prekinitve, so ta del Piemonta popolnoma ohromile, višina novega snega pa se približuje dobremu metru in ponekod lokalno že presega to debelino. 

Italijanski mediji pišejo o "obsednem stanju" na območju mesta Cuneo, medtem ko so Alpi Marittime v središču novega vala močnih zimskih neurij. Sneg ne neha padati, ceste, gozdovi in ​​smučišča pa so se združili v edinstveno belo pokrajino.

smučišče ljudje padavine snežni vihar Italija sneg
