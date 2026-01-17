PSG po bolečem izpadu suveren, Lens dosegel rekord

V petek sta bili v francoskem prvenstvu odigrani dve tekmi. Najprej je Monaco brez poškodovanega Paula Pogbaja z 1:3 klonil proti Lorientu, nato pa je PSG na derbiju 18. kroga s 3:0 odpravil četrtouvrščeni Lille. Lens je v soboto obdržal prvo mesto po minimalni zmagi nad Auxerrom (1:0). Marseille je večji del posla za zmago nad Angersom storil že v prvem polčasu.

Branilec naslova PSG je zaigral prvič po presenetljivem izpadu iz pokalnega tekmovanja, ko je doma ostal praznih rok proti mestnemu tekmecu Parisu. Parižani niso mogli računati na Joaa Nevesa in Achrafa Hakimija, a so kljub temu zanesljivo slavili s 3:0. Gostje pa so pogrešali kapetana Benjamina Andreja. PSG ni izgubil proti Lillu že pet let. Dva zadetka za zmago je tokrat prispeval Ousmane Dembele (13., 64.), že v sodnikovem dodatku pa je nato zadel še Bradley Barcola.

Wesley Said je zadel za zmago Lensa. Foto: Reuters Vodilni Lens, ki za razliko od PSG še vztraja v boju za dvojno krono, je v soboto gostil Auxerre. Za zmago z 1:0 je v 65. minuti zadel Wesley Said. Lens je dosegel klubski rekord, saj je nanizal deset zmag v vseh tekmovanjih. In tako so ohranili točko prednosti pred pariškim velikanom.

Tretjeuvrščeni Marseille v nedeljo zvečer gostuje pri Angersu. V sklepnem dejanju kroga bo Lyon, kateremu se je nedavno pridružil brazilski napadalec Endrick, v nedeljo gostil Brest.

