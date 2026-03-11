Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
11. 3. 2026,
12.43

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Rokometna liga prvakov

Sreda, 11. 3. 2026, 12.43

50 minut

Rokometna liga prvakov, 14. krog

Na sporedu še zadnje dejanje prvega dela

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mitja Janc Wisla | Mitja Janc bo z Wislo gostil Szeged. | Foto Guliverimage

Mitja Janc bo z Wislo gostil Szeged.

Foto: Guliverimage

Ta teden je v rokometni ligi prvakov na sporedu še zadnji krog prvega dela. Za uvod bo GOG gostil Zagreb Aleksa Kavčiča. Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc) čaka srečanje s Szegedom (Borut Mačkovšek). Obeta se še en slovenski obračun, saj bo Pelister (Nik Henigman, Domen Tajnik) na delu pri Barceloni (Domen Makuc, Blaž Janc).

V četrtek bodo Kielce s Klemnom Ferlinom in Aleksom Vlahom gostovale pri Kolstadu, Veszprem Gašperja Marguča pa se bo pomeril z Aalborgom. Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička se bo mudil v Berlinu.

Ob Barceloni so si četrtfinale že zagotovili še Füchse Berlin, Aalborg in Magdeburg. V "play-offu" za četrtfinale pa bodo igrali Kielce, Nantes, Veszprem, Sporting, Wisla Plock, PSG, GOG Gudme in Szeged.

Liga prvakov, 14. krog:

Sreda, 11. marec

Četrtek, 12. marec

Lestvica:

slovenska ženska rokometna reprezentanca : Nemčija
Sportal "Če se je stvar z boleznimi morala zgoditi, je bolje, da se je to zgodilo zdaj in ne aprila"
Rokometna liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.