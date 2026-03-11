Na sporedu še zadnje dejanje prvega dela

Ta teden je v rokometni ligi prvakov na sporedu še zadnji krog prvega dela. Za uvod bo GOG gostil Zagreb Aleksa Kavčiča. Wislo Plock (Miha Zarabec, Mitja Janc) čaka srečanje s Szegedom (Borut Mačkovšek). Obeta se še en slovenski obračun, saj bo Pelister (Nik Henigman, Domen Tajnik) na delu pri Barceloni (Domen Makuc, Blaž Janc).

V četrtek bodo Kielce s Klemnom Ferlinom in Aleksom Vlahom gostovale pri Kolstadu, Veszprem Gašperja Marguča pa se bo pomeril z Aalborgom. Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička se bo mudil v Berlinu.

Ob Barceloni so si četrtfinale že zagotovili še Füchse Berlin, Aalborg in Magdeburg. V "play-offu" za četrtfinale pa bodo igrali Kielce, Nantes, Veszprem, Sporting, Wisla Plock, PSG, GOG Gudme in Szeged.

Liga prvakov, 14. krog:

Sreda, 11. marec

Četrtek, 12. marec

Lestvica: