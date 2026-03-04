Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
4. 3. 2026,
8.40

Osveženo pred

16 minut

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 13. krog

"Slovenski" obračun v Zagrebu

Š. L.

Aleks Kavčič

Aleks Kavčič bo z Zagrebom gostil Wislo.

V 13. krogu rokometne lige prvakov bo danes Zagreb Aleksa Kavčiča gostil Wislo Plock z Miho Zarabcem in Mitjo Jancem. Pelister (Domen Tajnik in Nik Henigman) se bo pomeril s PSG-jem, Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina pa čaka srečanje s Sportingom.

V četrtek bo Szeged Boruta Mačkovška gostil pričakal GOG, Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička pa se bo pomeril z Veszpremom Gašperja Marguča. Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem pa čaka tekma z Magdeburgom.

Liga prvakov, 13. krog:

Sreda, 4. marec

Četrtek, 5. marec

Lestvica:

