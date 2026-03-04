"Slovenski" obračun v Zagrebu

V 13. krogu rokometne lige prvakov bo danes Zagreb Aleksa Kavčiča gostil Wislo Plock z Miho Zarabcem in Mitjo Jancem. Pelister (Domen Tajnik in Nik Henigman) se bo pomeril s PSG-jem, Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina pa čaka srečanje s Sportingom.