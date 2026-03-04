Sreda, 4. 3. 2026, 8.40
Rokometna liga prvakov, 13. krog
"Slovenski" obračun v Zagrebu
V 13. krogu rokometne lige prvakov bo danes Zagreb Aleksa Kavčiča gostil Wislo Plock z Miho Zarabcem in Mitjo Jancem. Pelister (Domen Tajnik in Nik Henigman) se bo pomeril s PSG-jem, Kielce Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina pa čaka srečanje s Sportingom.
V četrtek bo Szeged Boruta Mačkovška gostil pričakal GOG, Nantes Mateja Gabra in Roka Ovnička pa se bo pomeril z Veszpremom Gašperja Marguča. Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem pa čaka tekma z Magdeburgom.
Liga prvakov, 13. krog:
Sreda, 4. marec
Četrtek, 5. marec
Lestvica: