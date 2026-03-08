Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Nedelja,
8. 3. 2026,
7.47

Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar Miha Koncilija

Nedelja, 8. 3. 2026, 7.47

25 minut

Kdo je moški iz viralnega videa, ki ga Pogačar vedno pozdravi tik pred zadnjim klancem v Sieni?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je že četrto zmago na dirki Strade Bianche proslavljal z ekipnimi kolegi, a pred zadnjim klancem je, tako kot ob vseh zmagah na tej dirki, pozdravil svojega prvega trenerja Miho Koncilijo. | Foto Ana Kovač

Tadej Pogačar je že četrto zmago na dirki Strade Bianche proslavljal z ekipnimi kolegi, a pred zadnjim klancem je, tako kot ob vseh zmagah na tej dirki, pozdravil svojega prvega trenerja Miho Koncilijo.

Foto: Ana Kovač

Po novi dominantni zmagi Tadeja Pogačarja na italijanski klasiki Strade Bianche v Sieni in njeni okolici je po družbenih omrežjih znova zaokrožil video, ki prikazuje zanimiv trenutek tik pred zaključnim vzponom na znamenito ulico Via Santa Caterina, ko Pogačar ob robu ceste s petko pozdravi navijača z zastavo ob trasi. Ta navijač ni kdorkoli, ampak njegov prvi trener Miha Koncilija.

Miha Koncilija, danes športni direktor in trener mladinske ekipe Pogi Team UAE Generali, je reden obiskovalec dirke Strade Bianche. Kot razkrivajo posnetki s trase, vsako leto poskrbi, da se z zastavo svojega nekdanjega varovanca postavi tik pred začetek strmega vzpona Via Santa Caterina in ga pozdravi pred ciljnim spektaklom v Sieni.

Njuno srečanje je postalo že skoraj tradicija. Kratek, simbolični trenutek med nekdanjim trenerjem in kolesarjem, ki je v zadnjih letih postal eden največjih zvezdnikov svetovnega kolesarstva, vsako leto postane spletna zanimivost. Tudi letos ni nič drugače.

Ko smo Koncilijo lani vprašali, ali glede na to, da ima Pogačar v svoji ekipi zdaj že tri pomembne ljudi iz svoje mladosti – športnega direktorja Andreja Hauptmana, mehanika Boštjana Kavčnika in maserja Žigo Jermana, nekdanjega klubskega kolega –, tudi sam razmišlja o podobni karierni spremembi, je odgovoril zelo racionalno.

"O tem ne razmišljam, ker ne vem, kaj bi sam lahko prispeval. Jaz delam stvari, ki bodo Tadeju verjetno prav prišle v poznejšem delu kariere," je dejal lanski prejemnik nagrade Marjana Rožanca, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za dosežke in delo na področju športa.

Na dodatno vprašanje, ali ima pri tem v mislih delo v mladinski ekipi Pogi Team ter ženski ekipi Pika Team, ki ju podpirata Pogačar in njegova partnerka Urška Žigart, je pritrdil, češ "da tudi skozi to zgodbo v Sloveniji nadaljujemo nekaj lepega, nekaj, kar ima dolgoročno veliko vrednost".

Intervju z Miho Koncilijo si lahko preberete na spodnji povezavi.

Miha Koncilija
Strade Bianche Tadej Pogačar Tadej Pogačar Miha Koncilija
