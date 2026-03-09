Cetinski odpovedal koncert v Srbiji: so razlog spomini na vojno ali premalo prodanih vstopnic?

Hrvaški pevec je tik pred zdajci odpovedal koncert, ki ga je na dan žena načrtoval v Novem Sadu. Kot razlog je navedel boleče spomine ljudi na čase vojne v 90. letih, a mu nekateri očitajo, da je koncert v resnici odpovedal zaradi premalo prodanih vstopnic.

Tony Cetinski bi moral za dan žena nastopiti v Novem Sadu, a je koncert v zadnjem trenutku odpovedal. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, se je za to odločil, ker novosadska dvorana SPENS, v kateri naj bi nastopil, "nosi težke spomine iz vojnih devetdesetih". Na to so pretekli teden opozorili veterani domovinske vojne za Hrvaško in poudarili, da so bili v omenjeni dvorani po srbski okupaciji Vukovarja zaprti vukovarski branitelji in civilisti, ki so jih tam mučili, za mnogimi pa se je izgubila vsaka sled.

V preteklosti je v tej dvorani že nastopal

A poteza Cetinskega ni naletela samo na odobravanje. Spletni uporabniki so ga kritizirali, da je v tej dvorani v preteklosti že nastopil in takrat glede tega ni imel pomislekov, nato pa so srbski mediji objavili še en podatek, ki je vzbudil dvom glede navedenega razloga za odpoved koncerta – število prodanih vstopnic.

Po podatkih vodstva dvorane SPENS naj bi Cetinski do jutra na dan koncerta prodal 3.500 vstopnic, čeprav so načrtovali, da jih bo prodanih vsaj šest tisoč, sicer pa dvorana sprejme kar 11.500 ljudi.

Tony Cetinski ima sicer ta mesec napovedana tudi dva koncerta v Sloveniji, 20. marca v Mariboru in dan pozneje v Ljubljani.

