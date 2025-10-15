Proti hrvaškemu pevcu Tonyju Cetinskemu in še 17 drugim osebam, ki so si v času covida-19 priskrbele ponarejena potrdila o cepljenju, je senat zagrebškega okrožnega sodišča potrdil obtožnico. Pevec svoje krivde v zadevi, v kateri ga obtožujejo plačila podkupnine za lažno covidno potrdilo, ne priznava.

Afero, v katero naj bi bil vpleten tudi hrvaški pevec Tony Cetinski, so hrvaški mediji razkrili konec leta 2021, do zdaj pa se je večina od 243 obtoženih že poravnala in prejela pogojne kazni, nekateri pa so za kazen dobili tudi družbenokoristno delo. Tony Cetinski bo skupaj s še 17 soobtoženimi pred zagrebškim okrožnim sodiščem odgovarjal zaradi domnevnega plačila podkupnine za lažno covidno potrdilo.

Plačali podkupnine za vpis v register cepljenja

Najvišjo kazen je prejela medicinska sestra Petra Rumiha, ki je bila obsojena na delno pogojno kazen dveh let in pol zapora, od tega bo eno leto preživela za zapahi, preostalo leto in pol pa bo prestajala pogojno kazen s preizkusno dobo petih let. Kot je še poročal omenjeni portal, je obtožena medicinska sestra Petra Rumiha priznala tudi, da je v zameno za vpis v register cepljenja sprejemala podkupnine. V register cepljenja je vpisovala osebe, ki niso bile cepljene, s čimer so lahko pridobile veljavna covidna potrdila.

Poleg zaporne kazni mora Rumiha po poročanju Indexa plačati še 15 tisoč evrov denarne kazni, obtoženi pa so zasegli tudi nezakonito pridobljeno premoženje v višini 22.600 evrov.

S potrdili, ki smo jih v času koronavirusa poznali tudi v Sloveniji, so lahko ljudje med epidemijo covida-19 potovali v tujino, potrdila pa so preverjali tudi pred vhodom v nekatere ustanove.

V aferi s potrdili so se znašle številne znane osebnosti

Cetinski v omenjeni aferi svoje krivde ne priznava. Med številnimi znanimi osebnostmi, ki so se znašle v aferi in so se s sodiščem že poravnale, sta tudi operna diva Lana Kos in voditeljica Vjekoslava Bach.

Cetinski je javno zatrdil, da spornega potrdila ni niti želel niti ga ni kupil. Povedal je, da so mu sporno potrdilo številni ponudili v položaju, ko so bili ljudje prisiljeni, da se cepijo. Uradne evidence cepljenih oseb sicer kažejo, da je bil Cetinski cepljen 1. oktobra 2021 in da je svoje covidno potrdilo uporabil trikrat, tako pri odhodu iz Hrvaške kot ob vrnitvi.

Na zaslišanju pred Uskokom se je hrvaški pevec branil z molkom. V isti obtožnici kot Cetinski pa se je znašel tudi kontroverzni hrvaški aktivist in nekdanji sindikalist društva Zagrebški električni tramvaj Neven Brnjas, ki je bil po podatkih registra proti covidu-19 cepljen 28. septembra 2021, mesec in pol zatem pa so mu na podlagi cepljenja izdali tudi covidno potrdilo.