Ukinjajo 12 slovenskih župnij: "Izgubljamo ljudi. Če bi se tega zavedali, bi zvonili vsi zvonovi in alarmi."

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Slovenija župnik Stanislav Zore

Sreda, 17. 12. 2025, 7.22

27 minut

Stanislav Zore | Ljubljanski nadškof Stanislav Zore | Foto Ana Kovač

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore

Foto: Ana Kovač

Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija povedal, da bo ljubljanska nadškofija na začetku novega leta ukinila 12 manjših župnij in jih pripojila k sosednjim. Glavni razlog za to je po njegovih besedah demografija, tako z vidika števila vernikov kot števila duhovnikov.

Zore je odločitev o ukinitvi 12 župnij sprejel po posvetovanju z vodstvi dekanij in drugimi pristojnimi organi. Na vprašanje voditeljice, kakšen je razlog za ukinitev župnij, je Zore odgovoril: "Prvi razlog, ki je za vsem tem in o katerem na splošno veliko premalo govorimo, je demografija. Ne samo v Cerkvi na Slovenskem, ampak tudi v Sloveniji kot takšni izgubljamo ljudi – in to tako hitro, da če bi se začeli tega zavedati, bi po moje zvonili vsi zvonovi in vsi alarmi." 

Več pogrebov duhovnikov kot novih maš 

Pojasnil je, da je trenutno več pogrebov duhovnikov kot novih maš. "Ta razmerja so strašna. Dejstvo je, da je treba pastoralo urediti tako, da je mogoče poskrbeti, kolikor je mogoče, za vse. Ko se župnije združujejo, to ne pomeni ukinitev občestva in ne ukinjanja maš – dokler bo mogoče. Je pa dejstvo, da če mora en duhovnik pokrivati toliko, kot so prej dva, trije ali več, je jasno, da je stvari treba prilagoditi tako, da so vzdržne," je dejal in dodal, da takšna sprememba ni lahka ne za duhovnike ne za nadškofijo.

"Družina, družba, tudi Cerkev, žal, ki ne rojeva, bo izginila. Žal je tako in mi se moramo začeti vračati k tistemu temeljnemu problemu, to pa je demografija, odnos do življenja, veselje do življenja, da se pogovarjamo o življenju, ne o smrti," je sklenil nadškof Stanislav Zore

Slovenija župnik Stanislav Zore
