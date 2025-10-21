V ponedeljek, 20. oktobra, je nepričakovano umrl Vlado Leskovar, dolgoletni župnik na Bizeljskem. Star je bil 53 let.

Leskovar je bil med drugim prejemnik oktobrske nagrade Občine Brežice (2022). Na svoji dolgoletni duhovni poti je obeležil 25 let mašniškega posvečenja, vodil Župnijo Bizeljsko (20 let) in Župnijo Kapelo (15 let), v zadnjih letih pa je prevzel tudi vodenje Župnije Dobova, piše Posavski obzornik.

Med njegovimi pomembnejšimi projekti sta obnova župnijske cerkve sv. Lovrenca na Bizeljskem in zvonika cerkve Marijinega imena v Dobovi. Bil je vključen v organizacijo romanj vernikov ter aktivno sodeloval s krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi. Leta 2017 mu je KS Bizeljsko podelila priznanje za prispevek k skupnosti.

Vlado Leskovar je bil znan po svojem delu z verniki in prizadevanju za povezovanje lokalne skupnosti.