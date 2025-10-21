Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
21. 10. 2025,
9.44

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
duhovnik smrt

Torek, 21. 10. 2025, 9.44

30 minut

Umrl je župnik Vlado Leskovar

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
Vlado Leskovar | Foto Facebook

Foto: Facebook

V ponedeljek, 20. oktobra, je nepričakovano umrl Vlado Leskovar, dolgoletni župnik na Bizeljskem. Star je bil 53 let.

Leskovar je bil med drugim prejemnik oktobrske nagrade Občine Brežice (2022). Na svoji dolgoletni duhovni poti je obeležil 25 let mašniškega posvečenja, vodil Župnijo Bizeljsko (20 let) in Župnijo Kapelo (15 let), v zadnjih letih pa je prevzel tudi vodenje Župnije Dobova, piše Posavski obzornik.

Med njegovimi pomembnejšimi projekti sta obnova župnijske cerkve sv. Lovrenca na Bizeljskem in zvonika cerkve Marijinega imena v Dobovi. Bil je vključen v organizacijo romanj vernikov ter aktivno sodeloval s krajevno skupnostjo in lokalnimi društvi. Leta 2017 mu je KS Bizeljsko podelila priznanje za prispevek k skupnosti.

Vlado Leskovar je bil znan po svojem delu z verniki in prizadevanju za povezovanje lokalne skupnosti.

Janez Uršič
Novice Poslovil se je Orlov Janez, legenda kamniškega gostinstva
Sveča
Sportal Veliko prekmalu se je poslovil Matevž Grabnar, nekdanji igralec Olimpije
Vesna Prijatelj
Novice Po več kot desetletju boja z rakom se je poslovila Vesna Prijatelj
duhovnik smrt
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.