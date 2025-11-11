Koalicija pozdravlja optimizacijo postopkov. Opozicija: to je gašenje požara

DZ je izredno sejo začel s predlogom zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe. V koaliciji predlog pozdravljajo, v opoziciji pa ga vidijo kot gašenje požara. Odločanje o vloženih dopolnilih bo danes v okviru glasovanj.

Predlog zakona po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca zagotavlja nemoten prehod v sistem dolgotrajne oskrbe za stanovalce v domovih za starejše 1. decembra. Uvaja centraliziran postopek prevedb. Vse prevedbe bo vodil Center za socialno delo Ljubljana, kar bo po ministrovih besedah zagotovilo enoten pretok podatkov in razbremenilo druge centre.

Za osebe brez skrbnika, čeprav bi ga potrebovale, je prav tako predlagano, da bodo takoj vključene v sistem. Skrbnik pa bo svojo odločitev lahko potrdil naknadno, ko bo imenovan.

Predlog določa, da starejšim od 80 let ne bo treba k vlogi za e-oskrbo prilagati zdravniškega potrdila, pravica do e-oskrbe iz pilotnega projekta pa se bo podaljšala do konca leta 2026, je pojasnil minister.

Poskrbeti je treba za 20 tisoč stanovalcev

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji izpostavili pomen predlaganega zakona, v opoziciji pa ga vidijo zlasti kot gašenje požara. S predlogom bo omogočena prevedba približno 20 tisoč stanovalcev domov v novi sistem, je poudarila Sandra Gazinkovski iz Svobode. Zaradi vloženega dopolnila poslanskih skupin koalicijskih strank pa bodo prevedeni tudi tisti, ki so v dnevnem institucionalnem varstvu, je dodala.

Celoten postopek avtomatične prevedbe bo po besedah SD izvedel CSD Ljubljana. Posebej pozdravljajo rešitev, po kateri bo tudi približno štiri tisoč stanovalcem, ki nimajo skrbnika, čeprav bi ga potrebovali, omogočen vstop v novi sistem s 1. decembrom, je dejal Soniboj Knežak iz SD.

Stopamo v fazo, ki bo pokazala, ali bo reforma dolgotrajne oskrbe res zaživela v praksi, pa menijo v Levici. Predlog po navedbah Milana Jakopoviča iz te poslanske skupine omogoča, da sistem dolgotrajne oskrbe živi in se še nadgrajuje.

Nezadovoljna opozicija

V opoziciji so medtem nezadovoljni z izvajanjem dolgotrajne oskrbe. Po mnenju SDS ni pošteno, da se prispevek za dolgotrajno oskrbo že pobira, čeprav sistem še ne deluje. Alenka Helbl iz SDS je povedala, da so znova vložili dve dopolnili. V skladu z enim od njiju bi bili upokojenci izvzeti iz plačevanja prispevka, z drugim pa bi zamaknili zbiranje prispevka in najprej izdelali analizo o finančnih potrebah zakona.

V NSi so menili, da predlagani interventni zakon razgalja vse težave, v katerih se je znašel minister Maljevac. Sicer pa je predlog nujen, da bo obstoječim stanovalcem domov za starejše od 1. decembra omogočeno nižje plačilo za dom, saj bodo plačali samo za nastanitev in prehrano, je dejal Janez Cigler Kralj iz NSi.

V poslanski skupini nepovezanih poslancev pa so izpostavili, da stanje na terenu še vedno ni dobro. Kot je dejala Eva Irgl iz te poslanske skupine, pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi nastajajo zamude. Z obravnavanim predlogom pa se po njenih besedah "v prvi vrsti rešuje ministra, ne pa toliko sistema dolgotrajne oskrbe".