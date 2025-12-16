Zdravljenje gangliona: ali res potrebujete operacijo?

Se vam je na zapestju pojavila trda, podkožna bula, vi pa se sprašujete, kaj bi to lahko bilo? Pogosto gre za ganglij oziroma ganglion – sinovialno cisto, napolnjeno z gosto, želatinasto tekočino. Najpogosteje se razvije na hrbtni strani zapestja (dorzalni ganglion), lahko pa tudi na dlani (volarni ganglion). Običajno je asimptomatska, kar pomeni, da ne povzroča posebnih težav. Natančen vzrok za nastanek gangliona ni povsem znan, vendar se domneva, da k njegovemu razvoju prispevajo ponavljajoče se mikrotravme, ki postopoma poškodujejo vezivno tkivo. Čeprav ganglion pogosto ne sproža izrazitih simptomov, lahko kljub temu vpliva na nekatere vsakodnevne aktivnosti.

Ganglion se najpogosteje pojavi kot mehka, napihnjena bulica v bližini sklepov ali tetiv – najpogosteje na zapestju, lahko pa tudi na stopalu, kolenu ali prstih. Čeprav praviloma ne predstavlja večje zdravstvene nevarnosti, lahko zaradi pritiska na živce ali omejene gibljivosti povzroči bolečino, nelagodje in motnje pri gibanju. Pri posameznikih, pri katerih se simptomi izrazijo, se pogosto pojavljajo bolečina, občutljivost na dotik, šibkost mišic ter zmanjšan obseg gibljivosti v zapestju.

Potek zdravljenja je odvisen od izraženih težav. Ganglion, ki ne povzroča simptomov, praviloma ne zahteva posebne obravnave, saj se v številnih primerih sčasoma zmanjša ali povsem izgine. Kadar pa cista povzroča težave in vpliva na vsakodnevne aktivnosti, je smiselno poiskati strokovno pomoč.

Pa je ganglion lahko nevaren? Ali ga je mogoče popolnoma odpraviti? Kako pogosto se ponovi in kakšno vlogo pri zdravljenju ima fizioterapija? Odgovore razkrivamo v nadaljevanju.

Kaj je ganglion in kje se najpogosteje pojavlja?

Ganglion nastane, ko se iz sklepnega ali tetivnega tkiva začne izločati sinovialna tekočina, ki se nato nabere v majhni cisti. Ta cista oblikuje značilno bulico, napolnjeno z gosto, želatinasto snovjo, ki jo prepoznamo kot ganglion.

Foto: Medicofit

Najpogosteje ga opazimo na hrbtni strani zapestja, kjer se pojavi v približno 70 odstotkih primerov in praviloma izvira iz skafolunatnega področja ali pripadajočih vezi. V okoli 20 odstotkih primerov se ganglion razvije na dlanski strani, med radiokarpalnim in skafotrapezoidnim sklepom.

Ganglioni pa niso omejeni le na zapestje. Pojavijo se lahko tudi drugod po roki, na primer ob prstnih sklepih, nekoliko redkeje pa tudi na stopalu – najpogosteje na nartu.

Kateri simptomi so značilni za ganglion?

Znaki gangliona na zapestju se med posamezniki razlikujejo, predvsem glede na velikost ciste, njeno lokacijo in na to, ali pritiska na okoliška tkiva. Če ganglion ni asimptomatski, se lahko pojavijo naslednje težave:

vidna izboklina ovalne oblike, velika od nekaj milimetrov do več centimetrov,

ovalne oblike, velika od nekaj milimetrov do več centimetrov, pritisk na živec , kar lahko povzroči nevrološke simptome, kot so pekoča bolečina, mravljinčenje ali občutek otrplosti,

, kar lahko povzroči nevrološke simptome, kot so pekoča bolečina, mravljinčenje ali občutek otrplosti, občasna bolečina , ki se lahko stopnjuje pri gibanju ali obremenitvi,

, ki se lahko stopnjuje pri gibanju ali obremenitvi, oteklina , ki se pojavlja izmenjujoče – včasih izgine, nato pa se ponovno pojavi,

, ki se pojavlja izmenjujoče – včasih izgine, nato pa se ponovno pojavi, omejena gibljivost , zlasti če je cista ob sklepu in ovira normalen obseg gibanja,

, zlasti če je cista ob sklepu in ovira normalen obseg gibanja, mišična šibkost, kadar ganglion pritiska na živčne strukture.

Čeprav ganglioni praviloma niso nevarni, je za potrditev diagnoze in oceno simptomov priporočljiv posvet s strokovnjakom.

Kakšni so vzroki za nastanek gangliona in kdo je bolj ogrožen?

Natančen vzrok za nastanek gangliona na zapestju še vedno ni dokončno pojasnjen. Najverjetneje gre za posledico ponavljajočih se obremenitev, ki lahko povzročijo mikrovnetja in spremembe v sklepnem ali tetivnem tkivu, kar omogoči iztekanje sinovialne tekočine.

K nastanku gangliona so bolj nagnjeni posamezniki z osteoartritisom , kjer degenerativne spremembe oslabijo sklepne strukture. Prav tako se pogosteje pojavi pri ljudeh, ki so utrpeli prejšnjo poškodbo sklepa ali tetive.

Ganglionske ciste so razmeroma pogoste tudi pri športnikih, zlasti pri telovadcih, saj so njihova zapestja izpostavljena stalnim ponovitvam gibov in visokim obremenitvam.

Zanimivo je, da se ganglioni pojavljajo trikrat pogosteje pri ženskah kot pri moških, najpogosteje med 20. in 50. letom.

Fizioterapevtsko zdravljenje gangliona v kliniki Medicofit

Ko se pojavijo simptomi ali ko ganglion začne ovirati gibanje in uporabo roke, je ključen prvi korak natančna diagnostična obravnava. Ta omogoča oceno velikosti, lege in vpliva ciste na okoliška tkiva ter določi, kakšen pristop zdravljenja bo najustreznejši.

Diagnostični pregled se začne s pogovorom o trajanju težav, prisotnih simptomih in celotni zdravstveni anamnezi. Sledi fizični pregled, ki vključuje inspekcijo in palpacijo kože (ocena barve, temperature, potnosti) ter preverjanje morebitne otekline ali znakov vnetja.

Foto: Medicofit

Ganglion se ob palpaciji zazna kot čvrsta, trša podkožna izboklina na zapestju. Opravijo se tudi meritve mišične moči ter ocena sklepne gibljivosti (artrokinematike). V večini primerov je cista pritrjena na globlja tkiva in ne na kožo, kljub temu pa ostaja nekoliko pomična.

Pri ganglionu na dlanski strani zapestja se pogosto pojavijo simptomi, podobni sindromu karpalnega kanala – mišična oslabelost, mravljinčenje, bolečina ali pekoč občutek v prstih in zapestju. Zato sta nujna tudi nevrološki pregled, s katerim se oceni delovanje živcev, in pregled žil, saj lahko ganglion občasno pritiska tudi na žilne strukture in vpliva na prekrvavitev.

Ko je diagnoza jasno postavljena, se začne fizioterapevtsko zdravljenje, ki je v prvi fazi usmerjeno predvsem v obvladovanje simptomov – zmanjšanje bolečine, vnetja in otekline. V tem obdobju se uporabljajo tako postopki hlajenja (krioterapija) kot postopki segrevanja (termoterapija), katerih cilj je zmanjšati vnetje in sprostiti lokalna tkiva.

Foto: Medicofit

Pomemben del zdravljenja je tudi manualna terapija , ki vključuje sklepno mobilizacijo, mobilizacijo mehkih tkiv in masažne tehnike. S temi postopki se zmanjša bolečina, sprostijo napetosti ter izboljša obseg gibljivosti zapestja.

Pri nadzoru simptomatike se uporabljajo tudi napredne instrumentalne terapije, ki so klinično dokazano učinkovite pri pospeševanju celjenja tkiv in zmanjševanju neprijetnih občutkov. V okviru fizioterapije se najpogosteje izvajajo:

diamagnetna terapija PERISO ,

, terapija TECAR Wintecare ,

, laserska terapija Summus ,

, visokotonska elektroterapija HiTop.

Ko so simptomi pod nadzorom, se zdravljenje nadaljuje s specializirano terapevtsko vadbo, katere prvi cilj je povrnitev polnega obsega gibljivosti v zapestju. Pri tem imajo pomembno vlogo raztezne vaje, ki izboljšujejo fleksibilnost in mobilnost sklepnih struktur.

Ko je gibljivost ponovno vzpostavljena, se program postopoma razširi na stabilizacijske vaje ter krepitev fleksorjev in ekstenzorjev zapestja, pa tudi na povečanje moči oprijema v dlani. Pri posameznikih z nevrološkimi simptomi se vključijo dodatne, individualno prilagojene nevromišične vaje, ki pomagajo izboljšati nadzor nad gibanjem.

Foto: Medicofit

Pri določenih primerih je priporočljiva tudi uporaba opornice, saj ta zagotavlja stabilnost, zmanjšuje bolečino in preprečuje dodatne obremenitve ali mikrotravme.

Pomemben del rehabilitacije je tudi prilagoditev vsakodnevnih aktivnosti. Fizioterapevt svetuje, kako izvajati gibe in opravila brez pretirane obremenitve zapestja, kako se izogniti bolečini ter kako preprečiti slabe kompenzacijske vzorce, ki bi lahko podaljševali težave.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja gangliona 48-letni Primož, po poklicu terenski komercialist, je obiskal kliniko Medicofit zaradi boleče zatrdline na ventralni strani desnega zapestja. Težave so se postopno stopnjevale, predvsem so bile izrazite pri daljšem držanju volana, delu z zapestjem v flektiranem položaju in pri prenašanju bremen. Občasno se je pojavljal tudi občutek globokega pritiska. Pred obiskom fizioterapevta je gospod že opravil diagnostično ultrazvočno preiskavo, ki je potrdila prisotnost gangliona brez prizadetosti tetiv ali perifernih živcev. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je pokazal elastično, jasno omejeno in rahlo pomično tvorbo na volarnem delu zapestja, občutljivo na pritisk. Volarna fleksija zapestja je bila boleča v končnem obsegu gibanja, moč prijema pa zaradi nelagodja in bolečine zmanjšana. Na podlagi anamneze in klinične slike je bilo zastavljeno 12-tedensko celostno fizioterapevtsko zdravljenja, ki je v uvodni fazi vključevalo TECAR terapijo, terapijo z udarnimi valovi in PERISO diamagnetno terapijo, komplementarno so se izvajale tudi manualne tehnike. Ob postopnem izboljšanju simptomatike je vse pomembnejšo vlogo prevzela terapevtska vadba, ki je bila usmerjena v izboljšanje obremenilne kapacitete zapestja, izboljšanje sklepne stabilnosti in krepitev muskulature podlakti in dlani. Ob koncu zdravljenja je gospod Primož poročal o izrazitem zmanjšanju nelagodja in bolečin, izboljšani funkciji zapestja ter skoraj popolnem zmanjšanju vidne izbokline.

Foto: Medicofit

Kdaj je potrebna operacija gangliona?

Ste vedeli, da se približno 58 odstotkov ganglionskih cist sčasoma razreši spontano? Zdravljenje je lahko konservativno ali kirurško, pri čemer ima vsak pristop svoje prednosti in omejitve, odločitev pa je odvisna predvsem od simptomov, lege ciste in vpliva na vsakodnevno delovanje zapestja.

Veliko posameznikov se za kirurško odstranitev gangliona odloči predvsem iz estetskih razlogov, redkeje zaradi bolečine. V nekaterih primerih se namesto operacije izvede tudi punkcija, pri kateri se iz ciste odstrani tekočina, vendar se lahko ganglion po tem postopku ponovi.

Fizioterapevtska obravnava se pogosto začne že pred kirurškim posegom. V tej fazi je glavni cilj okrepiti mišice zapestja in ohraniti čim več gibljivosti, saj sta po operaciji pogosta zmanjšanje mišične mase ter začasna omejitev gibov. Dobra priprava zapestja pomembno pripomore k hitrejšemu okrevanju.

V pooperativnem obdobju ima fizioterapevt ključno vlogo. Začetek rehabilitacije je usmerjen v zmanjševanje bolečine, otekline in vnetja. Po posegu nastane brazgotina, ki jo je treba ustrezno obravnavati – pri tem se uporabljajo postopki, kot so visokoenergijski laser Summus, vakuumska terapija 6D Action in manualna obravnava brazgotine.

Ko se tkiva umirijo, se zdravljenje nadaljuje z manualno terapijo in specializirano terapevtsko vadbo, katere cilj je povrnitev polne gibljivosti, mišične moči in obremenilne kapacitete zapestja.

Celostni pristop omogoča učinkovitejše zdravljenje

Dolgoročno zmanjšanje simptomov in manjšo verjetnost ponovne pojavnosti gangliona je mogoče doseči le s celostnim pristopom, ki vključuje ustrezne fizioterapevtske postopke, po potrebi začasno nošenje opornice ter prilagoditve vsakodnevnih aktivnosti.

Celostna obravnava, ki združuje natančno diagnostiko, akutno fizioterapijo, kinezioterapevtsko vadbo in po potrebi tudi pripravo na operacijo ali pooperativno rehabilitacijo, predstavlja najučinkovitejši pristop pri zdravljenju gangliona. Tak način dela omogoča, da se odpravi vzrok težav, zmanjša simptomatika in ponovno vzpostavi optimalno delovanje zapestja.

