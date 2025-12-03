Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sreda,
3. 12. 2025,
22.12

Osveženo pred

32 minut

Sreda, 3. 12. 2025, 22.12

32 minut

Vlada v DZ posredovala nov predlog interventnega zakona na področju zdravstva

Avtorji:
Na. R., STA

zdravstvo, bolniki, zdravniki | Zdravstveni interventni zakonski predlog sicer posega v sedem zakonov. | Foto STA

Zdravstveni interventni zakonski predlog sicer posega v sedem zakonov.

Foto: STA

Vlada je na današnji dopisni seji znova določila besedilo predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva in ga poslala v obravnavo DZ po nujnem postopku. Z novim predlogom, s katerim nadomešča predlog, ki ga je vložila minuli teden, želi vlada doseči, da bo lahko stekel zakonodajni postopek.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade, se je vlada za takšen korak odločila, ker je poslanska skupina SDS v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi. Ker ta blokira tudi sprejem predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva, je novi predlog ustrezno prilagojen, da bo lahko stekel zakonodajni postopek.

Hkrati pa so spremenili tudi 35. člen predloga zakona, in sicer se spodbuda za izbiro specializacije iz urgentne medicine določa pri 600 evrih bruto mesečno. S tem se po navedbah vlade zagotavlja finančna spodbuda za izbiro specializacije iz urgentne medicine kot poseben prejemek oziroma nagrado za izbiro te specializacije, s ciljem zagotovitve večjega interesa za izbiro te specializacije in zagotovitev kadrovske okrepitve za delo na področju urgentne medicine.

Vsebinsko pa predlog zakona v bistvenem delu ostaja enak kot prejšnji, so zapisali. Po njihovih navedbah vsebuje nujne, ciljano usmerjene ukrepe v zdravstvu, s katerimi se odločilno vpliva na dostopnost do zdravstvenega varstva, predvsem s podaljšanjem določenih že sprejetih ukrepov in z uvedbo dodatnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenega kadra in so nujni za učinkovito delovanje zdravstvenega sistema kot celote.

Kot je minuli teden pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, predlog zakona prinaša številne rešitve na več področjih, med drugim želijo z ukrepi za obvladovanje absentizma preprečiti zlorabe bolniškega dopusta. 

