Zdravstveni dom (ZD) Vrhnika bo do konca leta ostal brez še enega izbranega zdravnika in dveh pediatrov. Brez zdravnika družinske medicine in pediatra bo tako ostalo več kot 1.550 odraslih in 1.131 otrok. "Ves čas aktivno iščemo rešitev, razpis za zdravnika družinske medicine je še odprt," je za STA povedala v. d. direktorice ZD Petra Šest Pleško.

Zdravnica družinske medicine, ki bo s 23. decembrom prenehala delati v ZD Vrhnika, ima trenutno 1.557 opredeljenih pacientov, kar predstavlja 1.423,37 glavarinskega količnika. "Teh 1.557 pacientov bo ostalo brez izbranega zdravnika. Opredelitve k drugim zdravnikom trenutno niso možne, ker so vsi preostali zdravniki družinske medicine v ZD Vrhnika nad dovoljenim pragom 1.348 glavarinskih količnikov, zaradi česar skladno s predpisi ne morejo sprejemati novih opredelitev," je pojasnila Šest Pleško.

Pacienti, ki bodo ostali brez osebnega zdravnika, bodo zdravstveno oskrbo še naprej prejemali v ZD v okviru organizirane nadomestne ambulante, ki jo bodo pokrili z internimi prerazporeditvami. V nujnih primerih se pacienti po njenih besedah lahko obrnejo na dežurno službo ZD Vrhnika, druge urgentne centre po državi ali na številko 112 v primeru življenjske ogroženosti.

Potrebna bi bila vsaj še ena dodatna ambulanta

Trenutno je v ZD Vrhnika sicer 11 družinskih zdravnikov, ki delujejo v 11 ambulantah družinske medicine. Zaradi obremenitev in zasedenosti kapacitet pa potrebujejo vsaj še eno dodatno ambulanto.

Slab odziv na razpis za družinskega zdravnika

Zdravnika družinske medicine še vedno iščejo z razpisom, saj je kljub intenzivnemu iskanju in številnim aktivnostim za pridobivanje kadra odziv, kot pravi Šest Pleško, majhen. Zdravnica, ki naj bi prevzela ambulanto, jih je v ponedeljek žal obvestila, da si je premislila, zato razpis ostaja odprt in še naprej aktivno iščejo rešitve, je poudarila.

Za pediatra se ni javil nihče. Več kot tisoč otrok bo ostalo brez zdravnika.

V ZD Vrhnika že več kot leto dni intenzivno iščejo tudi pediatra, a se na njihove pozive in razpise ni odzval noben kandidat. V zadnjem obdobju se zdravstveni dom sooča tudi z odhodom dveh od treh pediatrinj. Prva je ordinacijo že zapustila, druga jo bo konec decembra, je navedla Šest Pleško. Ta ima trenutno opredeljenih 1.131 otrok, ki bodo po njenem odhodu ostali brez izbranega pediatra.

"Aktivno se trudimo najti nadomestnega pediatra oz. pediatrinjo in vzpostaviti nadomestno oskrbo za te otroke, vključno z zagotavljanjem preventivnih pregledov in cepljenja," je dodala.

Razlogov za odhod zdravnikov je po njenem mnenju več, predvsem osebne narave, kot sta bližina doma in iskanje drugih priložnosti na trgu dela. Splošno pomanjkanje zdravstvenega kadra v državi dodatno otežuje razmere.

Na katedri za družinsko medicino na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani medtem pravijo, da beležijo večje zanimanje za to specializacijo.