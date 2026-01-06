Zamrznjena rama: odpravite bolečine in povrnite gibljivost s fizioterapijo

Bolečina v ramenu, ki se postopoma stopnjuje in jo spremlja vedno večja okorelost sklepa, je lahko znak zamrznjene rame, strokovno imenovane adhezivni kapsulitis. Gre za stanje, pri katerem se pojavi dolgotrajno vnetje sklepne kapsule ramenskega sklepa, kar vodi v omejeno gibljivost in vztrajno bolečino, ki je pogosto prisotna tudi ponoči.

Vas že dalj časa spremlja bolečina v ramenu, ki ne popušča, ali opažate vedno večje omejitve gibanja roke? Takšni simptomi so lahko povezani z zamrznjeno ramo, strokovno imenovano adhezivni kapsulitis.

Težave z zamrznjeno ramo se običajno razvijajo počasi in lahko trajajo več mesecev ali celo let, pri čemer pomembno vplivajo na vsakodnevna opravila, delo in kakovost življenja. Pravočasno prepoznavanje stanja ter ustrezno, strokovno vodeno zdravljenje sta ključna za skrajšanje poteka bolezni in ponovno vzpostavitev funkcionalnosti rame.

Gre za bolečinsko stanje ramenskega sklepa, pri katerem se pojavi dolgotrajno vnetje sklepne kapsule. Značilni sta lokalizirana bolečina in okorelost, ki se postopoma stopnjujeta ter lahko trajata več mesecev ali celo let. Med potekom bolezni se poškoduje živčno tkivo kapsule, kar sproži presnovne motnje in vnetni proces. Posledično nastajajo trakovi brazgotinastega tkiva, zmanjša pa se tudi količina sinovialne tekočine, kar dodatno omejuje gibanje in povečuje trenje v sklepu.

Podatki kažejo, da je približno 80 odstotkov oseb z zamrznjeno ramo starih od 50 do 70 let. Stanje je pogostejše pri posameznikih po operativnih posegih na ramenu in pri športno aktivnih osebah, na njegov razvoj pa vplivajo tudi starost, spol, poklic, raven telesne aktivnosti in pretekle poškodbe ramenskega obroča. V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj zamrznjena rama pomeni in kako poteka njeno zdravljenje v kliniki Medicofit.

Ramenski sklep: kako deluje in zakaj se pojavijo težave

Za razumevanje težav pri zamrznjeni rami je pomembno poznati zgradbo in delovanje ramenskega sklepa, enega najbolj kompleksnih sklepov v telesu, ki omogoča gibanje zgornjih okončin.

Foto: Medicofit

Ramenski sklep omogoča zelo širok obseg gibanja, saj ga sestavljajo štirje manjši sklepi – sternoklavikularni, akromioklavikularni, glenohumeralni in skapulotorakalni. Biomehansko spada med kroglaste sklepe. Sklep tvorijo tri kosti: lopatica, nadlahtnica in ključnica, povezane s sklepno ovojnico, ki se lahko pri patoloških stanjih vname, zadebeli in otrdi.

Raziskave kažejo, da se zamrznjena rama najpogosteje pojavlja med 40. in 60. letom starosti, pogosteje pri ženskah, pri čemer se pravilen gibalni vzorec pogosto poruši in gibljivost dodatno zmanjša.

Pri normalnem gibanju roke nad glavo poteka usklajen zasuk lopatice in sočasno pomikanje glave nadlahtnice v ramenskem sklepu, kar zagotavlja stabilnost in gibljivost. Za stabilnost sklepa skrbijo mišice rotatorne manšete – supraspinatus, infraspinatus, teres minor in subscapularis. Pri zamrznjeni rami vnetni procesi povzročijo zadebelitev sklepne kapsule in nastanek kontrakture, kar bistveno omeji sicer velik obseg gibanja ramenskega sklepa.

Zakaj se pojavi zamrznjena rama?

Zamrznjena rama se razvije takrat, ko se sklepna ovojnica ramenskega sklepa postopoma zgosti in zategne, kar vodi v vse bolj omejeno gibanje. Eden najpogostejših vzrokov je dolgotrajna preobremenitev ramena s ponavljajočimi se gibi, ki povzročajo mikropoškodbe tkiva. Te spremembe lahko sčasoma sprožijo vnetje sklepne kapsule.

Pomemben dejavnik tveganja je tudi imobilizacija ramenskega sklepa. Dolgotrajno ali popolno mirovanje lahko povzroči atrofijo mišic ramena, kar dodatno poveča možnost za razvoj zamrznjene rame.

Na pojav tega stanja pomembno vplivata tudi starost in spol. Večje tveganje imajo osebe, starejše od 40 let, pri čemer je zamrznjena rama pogostejša pri ženskah. Poleg tega verjetnost za nastanek adhezivnega kapsulitisa povečujejo tudi nekatere sistemske bolezni, kot so diabetes, motnje delovanja ščitnice, bolezni srca in ožilja ter Parkinsonova bolezen.

Imate težave z zamrznjeno ramo? Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje zamrznjene rame v kliniki Medicofit.

Kako se kaže zamrznjena rama?

Zamrznjena rama se najpogosteje kaže z okorelostjo ramenskega sklepa in bolečino, ki je pogosto izrazitejša ponoči. Ob tem pride do postopne omejitve tako aktivne kot pasivne gibljivosti ramena, kar otežuje vsakodnevne gibe.

Foto: Medicofit

Glede na izvor težav ločimo primarno in sekundarno obliko zamrznjene rame. Pri primarni (idiopatski) obliki je nastanek stanja povezan z drugimi bolezenskimi stanji, kot je na primer diabetes, medtem ko se sekundarna oblika razvije kot posledica poškodb ramenskega obroča, na primer pri pretrganju tetive supraspinatusa, ali zaradi dolgotrajne imobilizacije.

Težave, povezane z zamrznjeno ramo, se praviloma razvijajo postopoma. Prav zato je zgodnje prepoznavanje značilnih simptomov izjemno pomembno, saj lahko bistveno skrajša trajanje rehabilitacije in olajša potek zdravljenja.

Tri faze razvoja zamrznjene rame

Za adhezivni kapsulitis je značilen fazni potek, pri katerem se težave razvijajo postopoma in v več stopnjah. V prvi fazi se pojavi nenadna, globoka bolečina v ramenu, ki se s časom stopnjuje in je pogosto najizrazitejša ponoči. To je obdobje, ko rama začne "zamrzovati", pri čemer vsak poskus gibanja spremlja bolečina.

Prva faza običajno traja od dva do devet mesecev. Daljše ko je to obdobje, večje so lahko kasnejše težave pri povrnitvi normalne gibljivosti in mišične moči ramenskega sklepa.

V drugi fazi se bolečina postopoma zmanjša, vendar pogosto ostaja prisotna tudi čez dan. Kljub temu pa togost sklepa vztraja in gibljivost ramena ostaja močno omejena, tako pri aktivnih kot pasivnih gibih. Dvig roke vstran je otežen, popoln dvig roke pa pogosto ni mogoč. Ta faza praviloma traja od štiri do dvanajst mesecev.

Sledi tretja faza, imenovana tudi obdobje odmrznjena rame, v kateri se togost sklepa postopno zmanjšuje, v večini primerov tudi do 80 odstotkov. Ta faza se lahko začne od šest mesecev do dve leti po začetku težav.

Pri nekaterih posameznikih se lahko pri končnem obsegu gibanja pojavlja še blaga bolečina, ki lahko vztraja od enega do štiri leta. Zamrznjena rama tako pogosto povzroči dolgotrajno omejevanje vsakodnevnih gibalnih vzorcev, ki se izboljšujejo le postopoma.

Diagnosticiranje zamrznjenega ramena

Diagnoza zamrznjene rame temelji na več dejavnikih, med katerimi so anamneza, pretekle poškodbe, raven telesne (ne)aktivnosti in življenjski slog. Ti dejavniki pomembno vplivajo na razvoj adhezivnega kapsulitisa in se pogosto kažejo kot bolečina v rami, ki začne omejevati vsakodnevno gibanje.

Foto: Medicofit

Pri kliničnem pregledu, ki je priporočljiv ob stopnjevanju bolečine v mirovanju in zmanjševanju gibljivosti, se ocenjuje obseg gibanja ramenskega sklepa, morebitna asimetrija mišične moči ter izvajajo provokacijski testi za določitev resnosti stanja.

Fizični pregled, ki ga opravi specialist ortopedije ali fizioterapevt, vključuje tudi diferencialno diagnostiko, ki je v večini primerov zadostna za postavitev diagnoze. Pri zamrznjeni rami pride do zadebelitve in zakrčenosti sklepne kapsule, kar povzroči izrazito omejeno gibljivost in topo bolečino, ki otežuje gibe, kot je dvig roke nad glavo ali za hrbet.

Zamrznjena rama spada med kronična degenerativna obolenja ramenskega sklepa, saj posredno vpliva na obrabo njegovih struktur. Po potrebi se opravijo tudi dodatne preiskave, na primer krvni testi, za izključitev drugih bolezni. Pred začetkom konservativnega zdravljenja, pri katerem ima osrednjo vlogo specializirana vadba, dopolnjena z instrumentalnimi terapijami, je potreben diagnostični pregled.

Zdravljenje zamrznjene rame

Pri zdravljenju zamrznjene rame se pogosto uporabljajo nesteroidna protivnetna zdravila in mazila, ki lahko hitro ublažijo bolečino, vendar ne odpravljajo vzroka nastanka stanja na dolgi rok.

Protivnetna zdravila se običajno svetujejo v začetni fazi rehabilitacije, in sicer v kombinaciji s specialistično fizioterapijo, katere cilj je zmanjšanje simptomov ter priprava ramenskega sklepa na nadaljnje faze zdravljenja.

Ramenski sklep sicer omogoča največji obseg gibanja v človeškem telesu, vendar zaradi svoje kompleksne anatomije ob poškodbah zahteva celostno in strukturirano rehabilitacijo.

Ne odlašajte z zdravljenjem. Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje zamrznjene rame v kliniki Medicofit.

Celostna fizioterapevtska obravnava zamrznjene rame v kliniki Medicofit

V akutni fazi rehabilitacije je zdravljenje v kliniki Medicofit - fizioterapija Ljubljana usmerjeno v postopno povečevanje gibljivosti ramenskega sklepa in obnovo osnovne mišične moči rotatorne manšete. Pri tem se izvaja progresivna terapevtska vadba, ki jo dopolnjujejo manualne mobilizacije sklepov, obravnava mehkih tkiv in sodobni instrumentalni postopki, kot je laserska terapija Summus. Vadbena terapija poteka po strukturiranem programu, ki ima osrednjo vlogo v procesu zdravljenja.

Foto: Medicofit

Glavni cilj terapevtske vadbe je razteg sklepne kapsule ter krepitev oblopatičnih in stabilizatorskih mišic. Vadba je individualno prilagojena in temelji na multidisciplinarnem pristopu, pri čemer program glede na stopnjo prizadetosti običajno traja od šest do dvanajst tednov.

Ker dolgotrajna imobilizacija uda povečuje tveganje za dodatno togost in napredovanje sindroma, se priporoča razgibavanje v mejah bolečine pod strokovnim nadzorom. Kljub temu je pomembno razumeti, da je okrevanje dolgotrajen proces in lahko traja tudi več let, preden pride do končnega kliničnega izboljšanja.

Poškodbe rotatorne manšete so pogost vzrok postopnega zmanjševanja gibljivosti ramena in lahko sčasoma vodijo v razvoj zamrznjene rame. Cilj zdravljenja je zato zmanjšanje bolečine in povrnitev polne gibalne funkcije, pri čemer sta zmerno raztezanje in krepitev globokih ramenskih mišic ključna elementa učinkovite rehabilitacije.

Operativno zdravljenje se upošteva le v primerih, ko konservativni pristop po dvanajstih mesecih ne prinese izboljšanja in obstaja tveganje za trajno funkcionalno omejitev. Na srečo je takšen poseg potreben le redko.

Kineziologija dopolnjuje fizioterapevtsko zdravljenje

Ko se doseže zadovoljiv napredek v funkcionalnosti ramenskega sklepa, sledi kineziološka faza zdravljenja, katere cilj je povrnitev polne mišične moči in optimalne funkcije rame. Ta faza temelji na strukturiranem programu strokovno vodene vadbe.

Posebno vlogo imajo specialne vaje, ki prispevajo k izboljšanju gibljivosti in moči ter dopolnjujejo individualno prilagojeno rehabilitacijo. Med pogosto uporabljenimi so vaje z elastičnim trakom in palico, namenjene nadzorovanemu dvigu rok, primiku lopatic, abdukciji rame in odmiku rok za telesom.

Dvig rok z raztegnjenim elastičnim trakom : postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico in roke z raztegnjenim trakom dvignite predse. Med izdihom trak vrnite k sebi.

: postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico in roke z raztegnjenim trakom dvignite predse. Med izdihom trak vrnite k sebi. Primik lopatic z raztegnjenim elastičnim trakom : postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico, roke z raztegnjenim trakom postavite predse in ob vdihu povlecite lopatice k sebi oziroma skupaj.

: postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico, roke z raztegnjenim trakom postavite predse in ob vdihu povlecite lopatice k sebi oziroma skupaj. Abdukcija rame s palico : palico držite na obeh koncih in jo izmenično zibajte do iztega roke na eno in drugo stran. Ob tem stojite vzravnano, v rahlem razkoraku.

: palico držite na obeh koncih in jo izmenično zibajte do iztega roke na eno in drugo stran. Ob tem stojite vzravnano, v rahlem razkoraku. Odmik rok s palico: postavite se v rahel razkorak z vzravnano hrbtenico. Palico z obema rokama primite tako, da boste lahko izvedli gib odmika rok od telesa na svoji hrbtni strani.

Eden temeljnih ciljev obravnave zamrznjenega ramena je postopno izboljšanje gibljivosti. Z napredno kineziološko vadbo se funkcionalna in brezbolečinska gibljivost ramenskega sklepa vzpostavlja postopoma. Ob pojavu bolečine, ki se začne stopnjevati, je priporočljiv strokovni pregled, na podlagi katerega se stanje obravnava s konservativnimi metodami rehabilitacije.

Foto: Medicofit

V kliniki Medicofit so razvili postrehabilitacijski program, namenjen ohranjanju optimalne funkcije ramenskega sklepa in doseganju dolgotrajnih rezultatov fizioterapevtskega zdravljenja.

V okviru preventivne kinezioterapije se pod strokovnim nadzorom izvajajo vaje za krepitev celotnega telesa, ne le ramena. Takšen celostni pristop pomaga zmanjšati tveganje za ponovitev simptomov in učinkovito preprečuje nastanek novih poškodb.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja zamrznjene rame 58-letna Milena, po poklicu računovodkinja, je obiskala kliniko Medicofit zaradi večmesečnih bolečin in izrazite omejitve gibljivosti levega ramena. Sprva so se bolečine pojavljale predvsem ponoči, kasneje pa je opazila tudi vse večje težave pri oblačenju, osebni higieni in dvigovanju roke. Čeprav je gospa v tem času že izvedla fizioterapevtsko zdravljenje na napotnico, to ni prineslo izboljšanja. Zaradi želje po odpravi bolečin in povrnitvi gibljivosti se je obrnila na specialista fizioterapije v kliniki Medicofit. Klinični pregled je pokazal izrazito omejen aktivni in pasivni obseg gibanja v vseh smereh, predvsem v smeri abdukcije in zunanje rotacije. Gibanje je bilo boleče že v začetnem obsegu, mišična moč pa zmanjšana. Palpacija področja je izzvala globoko bolečino. Klinična slika je bila skladna z zamrznjeno ramo v prvi fazi. Na podlagi anamneze in klinične slike je bilo zastavljeno celostno 20-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje, ki je bilo v prvi fazi usmerjeno v zmanjšanje bolečin in spremljajočih vnetnih procesov ter postopno izboljšanje gibljivosti. Za obravnavo akutnih simptomov se je izvajal širok spekter fizikalnih agensov – terapija TECAR, terapija z udarnimi valovi in terapija z visokoenergijskim laserjem. Terapevtska vadba je bila individualno prilagojena ter je upoštevala akutne omejitve in simptomatiko. V poznejši fazi rehabilitacije je sledil prehod na specialno kineziološko vadbo, ki je bila usmerjena v krepitev mišic ramenskega obroča in izboljšanje stabilnosti sklepa. Da bi se izognili prekomerni obremenitvi, so bile vaje progresivno zastavljene. Ob koncu zdravljenja je gospa Milena poročala o izrazitem zmanjšanju bolečin, bistvenem izboljšanju gibljivosti in predvsem lažjem opravljanju vsakodnevnih aktivnosti.

Foto: Medicofit

Kaj lahko naredite sami za boljše počutje?

Če se pojavi močnejša bolečina v ramenu, ki otežuje ali onemogoča vsakodnevna opravila, je priporočljivo nežno raztezanje rame, pri čemer je smiselno predhodno posvetovanje s specialistom fizioterapije.

Raztezne vaje morajo biti vedno dopolnjene z vajami za krepitev ramenskih mišic, pri čemer sta ključnega pomena redno in pravilno izvajanje. Le tako lahko vadba prispeva k izboljšanju gibljivosti in zmanjšanju bolečine.

Za lajšanje bolečin si lahko pomagate tudi s toplotnimi oblogami ali hlajenjem področja. Toplota je primerna predvsem pri topih in globljih bolečinah, medtem ko se hlajenje priporoča ob močnejši bolečini. Pri spanju je priporočljivo, da se izogibate ležanju na boleči rami.

Zamrznjena rama se praviloma bolje odziva na vadbo, če je tkivo predhodno ustrezno ogreto, kar lahko dosežete tudi z uporabo toplotnih oblog.

V kliniki Medicofit izvajajo celostno obravnavo zamrznjene rame, pri čemer so protokoli zdravljenja vedno prilagojeni posameznikovim omejitvam in fazi razvoja stanja. Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje zamrznjene rame.