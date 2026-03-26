Avtor:
R. P.

Četrtek,
26. 3. 2026,
10.24

Osveženo pred

49 minut

Dallas Mavericks Nikola Jokić Denver Nuggets NBA Liga NBA Liga NBA

Veličasten trojni dvojček Nikole Jokića proti Dallasu

Čudežne številke Nikole Jokića proti Dončićevim bivšim #video

Nikola Jokić | Nikola Jokić se je znova izkazal z razkošno statistiko. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v dveh zaporednih sezonah vknjižil vsaj 30 trojnih dvojčkov. | Foto Reuters

Nikola Jokić se je znova izkazal z razkošno statistiko. Postal je prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v dveh zaporednih sezonah vknjižil vsaj 30 trojnih dvojčkov.

Srbski košarkarski as Nikola Jokić je z neverjetno lahkoto v ligi NBA prišel do že 30. trojnega dvojčka v tej sezoni. Denverju je do zmage nad Dallasom (142:135) pomagal s 23 točkami, 21 skoki in 19 asistencami, s tem pa postavil kopico zgodovinskih mejnikov. Nuggetsi na lestvici zahodne konference po novi zmagi še naprej dihajo za ovratnik Dončićevim Lakersom.

Srbski kralj trojnih dvojčkov in všečne košarke, prepolne visoke stopnje košarkarske inteligence, je znova dokazal svoje mojstrstvo. Njegova raznovrstnost ne pozna meja. Je najboljši strelec Denverja, je tudi najboljši skakalec (12,7) in podajalec (10,7) v ligi NBA, za nameček pa bi lahko kaj kmalu zavladal na večni lestvici tekmovanja.

Nikola Jokić je proti Dallasu prispeval 23 točk, 21 skokov in 19 asistenc. Toliko podaj v tej sezoni še ni podelil. Če bi mu uspela še ena, bi se drugič v karieri podpisal pod mogočen trojni dvojček "20-20-20", še kako cenjen v svetu košarke, zlasti na drugi strani velike luže, kjer mrgoli ljubiteljev in častilcev statistike. Jokić bi tako postal prvi v zgodovini lige NBA, ki bi takšen trojni dvojček dosegel vsaj dvakrat.

Vrhunci predstave Nikole Jokića proti Dallasu:

Lani ga je prvič, pred tem pa je to uspelo le še legendarnemu Wiltu Chamberlainu (1968) in Russllu Westbrooku (2019). Ta je prvi na večni lestvici trojnih dvojčkov. Zbral jih je 209, a mu je Jokić iz meseca v mesec bližje. Trenutno je že pri 193 in je že krepko presegel tretjeuvrščenega Oscarja Robertsona (181).

To ni uspelo še nikomur

Srbskemu velikanu je do novega trojnega dvojčka "20-20-20" zmanjkala le ena asistenca. | Foto: Reuters Srbskemu velikanu je do novega trojnega dvojčka "20-20-20" zmanjkala le ena asistenca. Foto: Reuters Jokiću pa je uspelo še nekaj. Postal je edini košarkar poleg Westbrooka, ki je v vsaj dveh sezonah vknjižil najmanj 30 trojnih dvojčkov. Russllu, 37-letnemu veteranu skromnega Sacramenta, je to uspelo v treh različnih sezonah (2016/17, 2018/19 in 2020/2021), Jokić pa je postal prvi, ki je to naredil v dveh zaporednih sezonah. V prejšnji je zbral 34 trojnih dvojčkov, v tej sezoni pa lahko dosežek še izboljša.

Absolutnega rekorda – Westbrook je v sezoni 2016/17 dosegel kar 42 trojnih dvojčkov – ne more več preseči, saj je do konca sezone premalo tekem. Lahko pa poskrbi, da bi na račun njegovih izjemno učinkovitih in koristnih predstav Denver ostal v igri za višja mesta na lestvici zahodne konference.

Po zmagi nad Dallasom ostaja na četrtem mestu, za Dončićevimi Lakersi pa zaostaja "zmago in pol", a ima hkrati tudi slabši izkupiček v medsebojnih tekmah.  Denver bo naslednjič na delu v noči na soboto, ko bo gostil Utah, dva dni pozneje prihaja v Kolorado še Golden State. Nuggetsi so v pozitivnem nizu, to je bila njihova četrta zaporedna zmaga.

Peti najhitrejši vseh časov

Nikola Jokić je dosegel peti najhitrejši trojni dvojček v zgodovini tekmovanja. Zanj je potreboval le slabih 18 minut. Kdo pa je rekorder? To je prav Jokić, ki je pred osmimi leti, takrat je imel šele 22 let, "triple-double" proti Milwaukeeju sestavil že po 14 minutah in 33 sekundah.

Poleg Jokićevih čudežnih številk je zmago Denverja zaznamoval tudi strelski presežek Jamala Murrayja. Kanadčan je drugič v tej sezoni dosegel vsaj 50 točk. Dal jih je 53 in le malo zaostal za svojim rekordom (55).

V noči na soboto ga čaka srečanje proti Utahu.

Pri poražencih, bivšem Dončićevem delodajalcu, je najbolj izstopal mladi zvezdnik Cooper Flagg. Eden največjih kandidatov za novinca sezone je na tekmi, na kateri sta se pomerili zelo prepustni obrambi, prispeval 26 točk, osem skokov in sedem asistenc. Mavericksi so že davno opustili misel o nastopu v končnici. Izgubili so petič zapored, po koncu januarja pa dobili le štiri od 28 tekem.

