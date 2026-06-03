Drzen rop v Ilirski Bistrici: vlomila v hišo in z nožem grozila lastniku

S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili v torek ob 12.40 obveščeni o ropu v Ilirski Bistrici, v katerega sta bila vpletena dva storilca. Vlomila sta v hišo 71-letnika in skušala ukrasti njegovo lastnino. Ko ju je zalotil, naj bi mu eden od njiju grozil z nožem, nato pa sta pobegnila. Policija ju je čez približno eno uro prijela v Pivki in jima odredila pridržanje.

Po navedbah policije je 71-letnik ob prihodu domov videl, da je v hiši vse razmetano. Slišal je glasove in storilca zalotil pri brskanju po predalih. Eden od storilcev ga je napadel z nožem, pri čemer ga ni poškodoval, nato pa sta oba pobegnila.

Policisti so oba osumljenca, stara 28 in 48 let, čez približno eno uro prijeli v Pivki, kamor sta prišla z vlakom. Pri sebi sta imela torbo z ukradeno zlatnino. Obema so odredili pridržanje.

Po končanih postopkih bo zanju podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje roparske tatvine, so še sporočili s PU Koper.