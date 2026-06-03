Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
3. 6. 2026,
11.50

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
rop Ilirska Bistrica Pivka policija nož

Sreda, 3. 6. 2026, 11.50

35 minut

Drzen rop v Ilirski Bistrici: vlomila v hišo in z nožem grozila lastniku

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Napad z nožem | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili v torek ob 12.40 obveščeni o ropu v Ilirski Bistrici, v katerega sta bila vpletena dva storilca. Vlomila sta v hišo 71-letnika in skušala ukrasti njegovo lastnino. Ko ju je zalotil, naj bi mu eden od njiju grozil z nožem, nato pa sta pobegnila. Policija ju je čez približno eno uro prijela v Pivki in jima odredila pridržanje.

Po navedbah policije je 71-letnik ob prihodu domov videl, da je v hiši vse razmetano. Slišal je glasove in storilca zalotil pri brskanju po predalih. Eden od storilcev ga je napadel z nožem, pri čemer ga ni poškodoval, nato pa sta oba pobegnila.

Policisti so oba osumljenca, stara 28 in 48 let, čez približno eno uro prijeli v Pivki, kamor sta prišla z vlakom. Pri sebi sta imela torbo z ukradeno zlatnino. Obema so odredili pridržanje.

Po končanih postopkih bo zanju podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje roparske tatvine, so še sporočili s PU Koper.

Pogrešana oseba
Novice Svojci pogrešajo 22-letnika. Neznano kam se je odpeljal z avtom.
Policija, Avstrija, Dunaj
Novice Grozljivo odkritje policije: našli truplo ženske, zazidano v steno
Švicarka, meja, prtljaga
Novice Na mejo prišla s 55 kovčki. Ko so jih odprli, so bili pošteno presenečeni.
rop Ilirska Bistrica Pivka policija nož
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.