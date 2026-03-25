Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sreda,
25. 3. 2026,
17.00

1 ura, 17 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Las Vegas Seattle Adam Silver Liga NBA Liga NBA

Sreda, 25. 3. 2026, 17.00

1 ura, 17 minut

Brez glasova proti širitvi lige na 32 ekip

Prva zelena luč za širitev NBA v Seattle in Las Vegas

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Seattle SuperSonics Chicago Bulls Shawn Kemp | Seattle SuperSonicsi so imeli najboljša leta v času Jordanovih Chicago Bullsov. | Foto Guliverimage

Seattle SuperSonicsi so imeli najboljša leta v času Jordanovih Chicago Bullsov.

Foto: Guliverimage

Prvo od dveh glasovanj za širitev lige NBA s 30 na 32 klubov je bilo uspešno. Vseh 30 lastnikov oziroma guvernerjev klubov je glasovalo za širitev lige v Seattle in Las Vegas.

Prvo od dveh glasovanj za širitev lige NBA s 30 na 32 klubov je bilo uspešno. Vseh 30 lastnikov oziroma guvernerjev klubov je glasovalo za širitev lige v Seattle in Las Vegas. 

Kot poroča ESPN, zdaj ni več vprašanje, ali se bo liga razširila na 32 klubov, ampak samo, kdaj se bo razširila. Konec tega leta morajo lastniki klubov sicer širitev potrditi še na drugem glasovanju. A na prvem ni bil niti eden proti. So pa potrdili širitev izključno na kluba, ki bi domovala v Seattlu in Las Vegasu. Komisar lige Adam Silver je uspešno pravo glasovanje pozdravil z navdušenjem. Zdaj sledijo pogovori s potencialnimi lastniki novih ekip. 

Kot smo nedavno že pisali, v Seattlu že lep čas hrepenijo po "novih" SuperSonicsih, v Las Vegasu pa se je trg nedavno okrepil že z ekipama v NHL in NFL. Želja vodstva lige je, da bi nova kluba dobili že za sezono 2028/2029.

Las Vegas Seattle Adam Silver Liga NBA Liga NBA
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

