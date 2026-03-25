Prva zelena luč za širitev NBA v Seattle in Las Vegas

Prvo od dveh glasovanj za širitev lige NBA s 30 na 32 klubov je bilo uspešno. Vseh 30 lastnikov oziroma guvernerjev klubov je glasovalo za širitev lige v Seattle in Las Vegas.

Kot poroča ESPN, zdaj ni več vprašanje, ali se bo liga razširila na 32 klubov, ampak samo, kdaj se bo razširila. Konec tega leta morajo lastniki klubov sicer širitev potrditi še na drugem glasovanju. A na prvem ni bil niti eden proti. So pa potrdili širitev izključno na kluba, ki bi domovala v Seattlu in Las Vegasu. Komisar lige Adam Silver je uspešno pravo glasovanje pozdravil z navdušenjem. Zdaj sledijo pogovori s potencialnimi lastniki novih ekip.

Kot smo nedavno že pisali, v Seattlu že lep čas hrepenijo po "novih" SuperSonicsih, v Las Vegasu pa se je trg nedavno okrepil že z ekipama v NHL in NFL. Želja vodstva lige je, da bi nova kluba dobili že za sezono 2028/2029.