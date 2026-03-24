Po porazu Lakersov ima zdaj priložnost Denver

V noči na sredo bo v košarkarski ligi NBA so na sporedu štiri tekme. Ne delu bodo tudi košarkarji Denverja, potem ko na lestvici zahodne konference dihajo za ovratnik Los Angeles Lakers , ki so v torek po devetih zaporednih zmagah proti Detroitu ostali praznih rok.

V noči na sredo bo v Phoenixu zanimivo, potem ko se bosta udarila Denver Nuggets (44-28) in Phoenix Suns (40-32). Ekipi, ki se na zahodu borita za čim boljše izhodišče pred končnico. V ospredju bosta znova srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić in Devin Booker, ki sta glavna igralca svojih ekip. Denver ima predvsem učinkovit napad, medtem ko Phoenix blesti z metom z razdalje.

Nuggets so dobili zadnji medsebojni dvoboj (130:112), Jokić pa je bil tudi takrat prvi mož ekipe. Denver je tudi tokrat rahli favorit, a Phoenix pred domačimi navijači nikakor ni brez možnosti.

Na sporedu bodo še trije obračuni. Sacramento Kings bodo gostovali pri Charlotte Hornets, domači pa veljajo za izrazite favorite. New York Knicks bodo dvorani Madison Square Garden pričakali New Orleans Pelicans, v Clevelandu pa se obeta spopad med Cavaliers in Orlando Magic.

Liga NBA, 24. marec:

