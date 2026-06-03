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Avtor:
B. B.

Sreda,
3. 6. 2026,
11.01

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Novak Đoković Roland Garros OP Francije

Sreda, 3. 6. 2026, 11.01

10 minut

Je čas, da odide v teniški pokoj?

Ostre besede po bolečem porazu Novaka Đokovića

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Če ne more prenesti vročine, potem bi moral ostati doma," je bil brez dlake na jeziku nekdanji francoski teniški igralec Jean-Paul Loth in priznani teniški komentator.

Slovo Novaka Đokovića v 3. krogu OP Francije še vedno odmeva v svetu športa. Srbski teniški zvezdnik je sodil v ožji krog favoritov za zmago. Sploh po tistem, ko se je senzacionalno poslovil tudi Jannik Sinner. A sanj o rekordnem, 25. naslovu na turnirju za grand slam je bilo za 39-letnega Beograjčana konec. Pod hladno prho ga je poslal brazilski mladenič Joao Fonseca.

Novak Đoković je na trenutke komaj stal na nogah. | Foto: Guliverimage Novak Đoković je na trenutke komaj stal na nogah. Foto: Guliverimage

V določenih trenutkih je komaj stal na nogah

To je bil za Novaka najslabši rezultat na Roland Garrosu od leta 2009. Nole je bil na igrišču na trenutke zelo utrujen, vseeno pa je za 39-letnika odigral vrhunski tenis. A po dvoboju je priznal, da je v nekaterih trenutkih komaj stal na nogah.

"Potem pa sem pogledal občinstvo, ki me je podpiralo in dvigovalo. Res je bilo nekaj čarobnega. Ko odmislim vse negativne stvari o dvoboju in razočaranje, je veliko stvari, na katere sem lahko ponosen glede vsega, kar sem doživel, in za to sem zelo hvaležen."

Novak Đoković je športno priznal poraz. | Foto: Guliverimage Novak Đoković je športno priznal poraz. Foto: Guliverimage

Ljudje iščejo izgovore

Zelo neposreden in brez dlake na jeziku je bil francoski teniški strokovnjak Jean-Paul Loth. Sam je dejal, da se je že naposlušal izgovorov, da Đoković pri teh letih težko prenaša vročino in sonce ter da malce popušča.

"Če ne more prenesti vročine, potem bi moral ostati doma. Izgubil je proti Fonseci, ki je igral odlično. Ljudje zanj ves čas iščejo izgovore, ampak ta fant je izjemen igralec. Še vedno lahko osvoji grand slam, recimo Wimbledon, ker bodo razmere tam hitrejše," je še povedal Loth.

Ljudje ob tem pozabljajo, da je Đoković pri 39 letih še vedno eden redkih igralcev, ki lahko premaga Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza. | Foto: Guliverimage Ljudje ob tem pozabljajo, da je Đoković pri 39 letih še vedno eden redkih igralcev, ki lahko premaga Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza. Foto: Guliverimage Je čas, da odide v teniški pokoj?

Vse pogostejša so vprašanja, ali bi moral Novak Đoković razmišljati o športni upokojitvi. A ljudje ob tem pozabljajo, da je Đoković pri 39 letih še vedno eden redkih igralcev, ki lahko premaga Jannika Sinnerja in Carlosa Alcaraza na največjih turnirjih.

Vseeno je treba vedeti, da je eden najboljših igralcev vseh časov izgubil proti Joau Fonseci, enemu največjih talentov svetovnega tenisa, ki je tisti večer odigral enega svojih najboljših dvobojev. Mnogi menijo, da Đoković ostaja med najboljšimi na svetu in je še vedno eden glavnih favoritov za zmago na sveti travi v Wimbledonu.

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