Avtor:
Š. L.

Nedelja,
31. 5. 2026,
13.24

Jeremy Sochan si je že zagotovil šampionski prstan lige NBA

Ker je Jeremy Sochan to sezono igral tako za San Antonio Spurs kot za New York Knicks, je pričakovano, da bo osvojil šamipionski prstan lige NBA ne glede na to, kdo bo zmagal v finalu.

Običajno se namreč prstani za naslov prvaka lige NBA ne podeljujejo le igralcem ekipe, ki je zmagala v finalu, temveč tudi vsem igralcem, ki so za to franšizo nastopili v rednem delu sezone. 23-letni Sochan je sezono začel pri Spursih, kjer je nastopil na 28 tekmah, preden so sodelovanje končali. Po premoru za All-Star je podpisal pogodbo s Knicksi in za New York odigral 16 tekem rednega dela sezone.

V končnici je nastopil na petih tekmah, v povprečju je dosegal 4 točke in en skok, nazadnje pa je nastopil v drugem krogu proti Philadelphii. Sochana so Spursi leta 2022 izbrali kot devetega na naboru, njegova vloga pa se je pri Spursih nato počasi zmanjševala.

Zdaj ga v dresu New Yorka čaka začetek finala proti bivši ekipi. Spursi in Knicksi bodo finale lige NBA začeli v noči na četrtek ob 2.30.

