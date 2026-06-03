Smučarska skakalka Taja Bodlaj je morala zaradi poškodbe kolena in operacije izpustiti skoraj celotno lansko zimsko sezono, zaradi sprememb v kvotah na ženskih tekmah pa jo poleti čaka lovljenje prepotrebnih točk, ki bi ji omogočile tekmovanje v svetovnem pokalu.

Slovenske smučarske skakalke so že opravile najzahtevnejši mesec kondicijskih priprav, v tem tednu pa se vračajo na skakalnice, česar se veseli tudi Taja Bodlaj.

"Vreme je bilo super, prav tako morje v Strunjanu (smeh, op. a.). Treningi so bili naporni, a to je pač pripravljalno obdobje. Je pa najtežji del za nami, kmalu začnemo spet skakati in iskati formo," je novinarjem o poteku priprav po enem od treningov v fitnesu dejala 20-letnica, ki je zaradi poškodbe in operativnega posega večji del zadnje sezone spremljala kot gledalka, na tekme pa se vrnila ob koncu svetovnega pokala.

S trenutnim stanjem je zadovoljna: "Koleno je skoraj v redu. Z drugo nogo sta približno enako močni, tako da je kar dobro, bomo pa videli, kako bo na skakalnici, ampak me ne skrbi, da ne bi šlo. Po napornih treningih popoldne ali zvečer se še pojavi kakšna bolečina, ampak s fizioterapijo uspešno vse odpravljamo."

"Malo čudno je, da glede na to, da sem bila lani poškodovana, ni nobenega statusa za poškodovance. Ampak nič ni izgubljeno, še vedno imam možnost, da mi uspe." Foto: Reuters

"Malo čudno, a nič se ni izgubljeno"

Zaradi izpuščenih tekem v zadnjem zimskem tekmovalnem obdobju jo poleti čaka lov za pomembnimi točkami, saj se bo število skakalk na tekmah zmanjšalo. Na prizoriščih, kjer bodo v istem tednu tekmovali tako moški kot ženske, bo lahko nastopilo le 35 najboljših z lestvice FIS v zadnjem letu, ob teh pa še nekatere izjeme.

"Točnih rezultatskih ciljev za poletje si še nisem zadala. Vem, da moram iti na vse tekme in doseči določeno število točk, da se prebijem na 45. oziroma 35. mesto med dekleti, da bom potem lahko pozimi skakala v svetovnem pokalu. A takšne stvari so zadnje, ne bom se obremenjevala z njimi. Takšen je pač sistem, moramo mu slediti. Na meni je, da se osredotočim zgolj na skoke. Malo čudno je, da glede na to, da sem bila lani poškodovana, ni nobenega statusa za poškodovance. Ampak nič ni izgubljeno, še vedno imam možnost, da poleti osvojim dovolj točk in mi uspe priti na mesta, ki zagotavljajo nastope v svetovnem pokalu, tako da me ne skrbi," je odločna zgovorna skakalka, ki bo tudi v prihodnji sezoni skakalka na smučeh opremljevalca Van Deer.

Foto: Guliverimage

Skakalke v prihodnji zimi čaka pester spored svetovnega pokala, tekem bo veliko, a se Bodlaj za zdaj s tem ne obremenjuje. "Moj prvi cilj je, da si najprej zagotovim dovolj točk, šele nato bom podrobneje pogledala koledar in videla, kaj me čaka," je sklenila članica NSK Tržič.

Poletna velika nagrada se bo v Wisli začela v začetku avgusta, svetovni pokal pa 20. novembra v Lillehammerju.