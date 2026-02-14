Nika Prevc kljub najboljšemu skoku ni našla miru, Nika Vodan prekinila trening

Sobotni trening skokov slovenskih skakalk pred nedeljsko tekmo za medalje na olimpijskih igrah v Predazzu je zaznamovalo pestro dogajanje. Nika Vodan je zaradi bolečin v kolenu predčasno končala trening, Nika Prevc pa je bila po treh skokih čustvena, čeprav je pri zadnjem dosegla najboljši rezultat. "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembnejše, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala," je povedala, v izteku pa je bilo v njenih očeh videti, da jo dogajanje močno teži.

Za glavnega trenerja Jurija Tepeša se je dan začel na lep način. Dekleta so mu za rojstni dan pripravila prijetno presenečenje, napihnila številne balone in na hodniku izobesila napise. Ko so prišli na skakalnico, se je razpoloženje nekoliko začelo obračati v nasprotno smer.

Nika Vodan z bolečinami v kolenu, čustvena Nika Prevc išče odgovore

Nika Vodan je že pri prvem treningu skoku začutila bolečino v kolenu. Ta se je stopnjevala in po drugem skoku se je odločila, da ne bo več tvegala ter raje odpočila koleno za nedeljsko tekmo.

Nika Vodan upa, da bo jutri s kolenom bolje. Foto: Aleš Fevžer

Naša najboljša skakalka in srebrna s posamične tekme na srednji olimpijski skakalnici, Nika Prevc, je rezultatsko trening končala dvakrat na tretjem mestu, zadnji skok pa na prvem mestu, a bila kljub temu v izteku skakalnice zelo čustvena.

"Zadovoljna sem, ker sem iz skoka v skok nekaj popravila in gledam na to pozitivno," je s solznimi očmi dejala Nika Prevc, ki jo je skušal potolažiti tudi brat Cene. Ob podatku, da je bil tretji skok tudi rezultatsko najboljši, je pristavila: "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembnejše, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala."

Tepeš: Dan se ni najbolje zaključil. Vodan v bolečina, Prevc preveč kontrolira gibe.

Povsem ob koncu dneva je besedo dobil še Tepeš, ki se je sprva dotaknil nastopov vseh slovenskih deklet, ki so bila danes aktivna na skakalnici v Predazzu: "Maja (Maja Kovačič, op. a.) in Katra (Katra Komar, op. a.) sta danes odskakali dobro. Nika Vodan je imela bolečino v kolenu, Nika Prevc pa preveč kontroliranja teh gibov. Jutri je nov dan. Danes se ni najbolje zaključil. Verjamem, da znamo jutri odskakati bolje. Da bo tudi z bolečinami v kolenu pri Niki Vodan bolje. Pravi, da na to zagotovo vpliva vreme. Jutri je tako ali tako napovedano sonce."

Jurij Tepeš in Andraž Pograjc bosta danes dekletom predstavila videoanalizo skoka, da bi nato jutri na skakalnici oddelale tako, kot znajo. Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Nato se je pozornost usmerila proti naši najboljši skakalki, ki jo najverjetneje teži, da še ni pregriznila skakalnice, kot si želi, in ne najde tistih šampionskih občutkov.

"V skokih so tudi druge tekmovalke, ki si želijo biti prve. Treba je vedeti, da je danes naredila nekaj napak. Malenkostno smo šli naprej v primerjavi s prvim treningom. Zlasti s tem zadnjim skokom. A so tudi pri tem rezerve. To je tisto, kar jo teži. Naredili bomo videoanalizo. Verjamem, da ji bo potem lažje. Smo pa tudi že dolgo časa tukaj. Načeloma nismo navajeni takšnega ritma, navajeni smo hitrega ritma – kvalifikacije, tekma, nato pot domov, kjer se malenkostno umiriš. Tukaj je pa tega časa več. Za tekmovalke, ki niso navajene imeti več časa, je to težko," je zaključil Tepeš.