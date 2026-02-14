Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sobota,
14. 2. 2026,
12.15

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,92

Natisni članek

Natisni članek
bolečina v kolenu bolečina koleno trening medalja Predazzo Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Jurij Tepeš Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc

Sobota, 14. 2. 2026, 12.15

46 minut

Po drugem treningu na olimpijski skakalnici v Predazzu

Nika Prevc kljub najboljšemu skoku ni našla miru, Nika Vodan prekinila trening

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,92

Od našega poročevalca iz Predazza

Nika Prevc | Nika Prevc je imela pri zadnjem skoku najboljši dosežek, a s prikazanim ni bila povsem zadovoljna. | Foto Guliverimage

Nika Prevc je imela pri zadnjem skoku najboljši dosežek, a s prikazanim ni bila povsem zadovoljna.

Foto: Guliverimage

Sobotni trening skokov slovenskih skakalk pred nedeljsko tekmo za medalje na olimpijskih igrah v Predazzu je zaznamovalo pestro dogajanje. Nika Vodan je zaradi bolečin v kolenu predčasno končala trening, Nika Prevc pa je bila po treh skokih čustvena, čeprav je pri zadnjem dosegla najboljši rezultat. "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembnejše, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala," je povedala, v izteku pa je bilo v njenih očeh videti, da jo dogajanje močno teži.

Za glavnega trenerja Jurija Tepeša se je dan začel na lep način. Dekleta so mu za rojstni dan pripravila prijetno presenečenje, napihnila številne balone in na hodniku izobesila napise. Ko so prišli na skakalnico, se je razpoloženje nekoliko začelo obračati v nasprotno smer.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc je trening končala na najboljši možen način

Nika Vodan z bolečinami v kolenu, čustvena Nika Prevc išče odgovore

Nika Vodan je že pri prvem treningu skoku začutila bolečino v kolenu. Ta se je stopnjevala in po drugem skoku se je odločila, da ne bo več tvegala ter raje odpočila koleno za nedeljsko tekmo.

Nika Vodan upa, da bo jutri s kolenom bolje. | Foto: Aleš Fevžer Nika Vodan upa, da bo jutri s kolenom bolje. Foto: Aleš Fevžer

Naša najboljša skakalka in srebrna s posamične tekme na srednji olimpijski skakalnici, Nika Prevc, je rezultatsko trening končala dvakrat na tretjem mestu, zadnji skok pa na prvem mestu, a bila kljub temu v izteku skakalnice zelo čustvena.

"Zadovoljna sem, ker sem iz skoka v skok nekaj popravila in gledam na to pozitivno," je s solznimi očmi dejala Nika Prevc, ki jo je skušal potolažiti tudi brat Cene. Ob podatku, da je bil tretji skok tudi rezultatsko najboljši, je pristavila: "Za samozavest je dobro, ampak mislim, da je pomembnejše, da pri sebi vem, kaj je narobe in kaj bi lahko izboljšala."

Nika Vodan
Sportal Nika Vodan zaradi bolečin končala trening: Uščipnilo me je že pri prvem skoku

Tepeš: Dan se ni najbolje zaključil. Vodan v bolečina, Prevc preveč kontrolira gibe.

Povsem ob koncu dneva je besedo dobil še Tepeš, ki se je sprva dotaknil nastopov vseh slovenskih deklet, ki so bila danes aktivna na skakalnici v Predazzu: "Maja (Maja Kovačič, op. a.) in Katra (Katra Komar, op. a.) sta danes odskakali dobro. Nika Vodan je imela bolečino v kolenu, Nika Prevc pa preveč kontroliranja teh gibov. Jutri je nov dan. Danes se ni najbolje zaključil. Verjamem, da znamo jutri odskakati bolje. Da bo tudi z bolečinami v kolenu pri Niki Vodan bolje. Pravi, da na to zagotovo vpliva vreme. Jutri je tako ali tako napovedano sonce."

Jurij Tepeš in Andraž Pograjc bosta danes dekletom predstavila videoanalizo skoka, da bi nato jutri na skakalnici oddelale tako, kot znajo. | Foto: Matej Družnik/Delo/STA Jurij Tepeš in Andraž Pograjc bosta danes dekletom predstavila videoanalizo skoka, da bi nato jutri na skakalnici oddelale tako, kot znajo. Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Nato se je pozornost usmerila proti naši najboljši skakalki, ki jo najverjetneje teži, da še ni pregriznila skakalnice, kot si želi, in ne najde tistih šampionskih občutkov.

"V skokih so tudi druge tekmovalke, ki si želijo biti prve. Treba je vedeti, da je danes naredila nekaj napak. Malenkostno smo šli naprej v primerjavi s prvim treningom. Zlasti s tem zadnjim skokom. A so tudi pri tem rezerve. To je tisto, kar jo teži. Naredili bomo videoanalizo. Verjamem, da ji bo potem lažje. Smo pa tudi že dolgo časa tukaj. Načeloma nismo navajeni takšnega ritma, navajeni smo hitrega ritma – kvalifikacije, tekma, nato pot domov, kjer se malenkostno umiriš. Tukaj je pa tega časa več. Za tekmovalke, ki niso navajene imeti več časa, je to težko," je zaključil Tepeš.

Timi Zajc
Sportal Sprememba pri Zajcu, Lanišek še išče, Hrgota o mirnem Domnu
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc po enem skoku končal trening: dobil je znak za soboto

Rezultati slovenskih skakalk na 2. treningu

Tekmovalka (št:)   Prva serija (metri, točke) Druga serija Tretja serija
Nika Prevc (50) 128,5/65,4 točke (3.) 128 m/60 točk (3.) 130,5 m/58,1 točk (1.)
Nika Vodan (41) 124,5 m/58,8 točke (7.) 125,5 m/ 50 točk (8.) /
Katra Komar (25) 115 m/29,7 točke (26.) 106 m/17,8 točke (28.) 109 m/14,7 točke (19.)
Maja Kovačič (21) 116 m/26,3 točke (28.) 116,5 m/16,1 točke (31.) 115,5 m/19,2 točke (15.)
Katja Koren
Sportal O Nataši Bokal: "Ni lahko ... Čeprav zadnja leta nisem imela veliko stikov z njo, je bila del mojega življenja"
Domen Prevc
Sportal Prevc zablestel, nato pa predčasno pospravil smuči
 
bolečina v kolenu bolečina koleno trening medalja Predazzo Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre Jurij Tepeš Katra Komar Maja Kovačič Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.